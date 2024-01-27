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Zisl Slepovitch Ensemble & Sasha Lurje - Shotns – Shadows. Songs from Testimonies in the Fortunoff Video Archive, Volume III
27.01.2024
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Я пишу этот текст накануне вечером, и нет другого альбома, рассказ о котором был бы более уместен в этот вечер. А начать рассказ надо с 1979 года, когда в Нью-Хэйвене, Коннектикут психиатр д-р Дори Лауб и тележурналист Лорел Влок начали собирать и записывать свидетельства людей, переживших Холокост. Так возник Holocaust Survivors Film Project. В 1981 году эта видеоколлекция попала в Йельский университет и уже там превратилась в Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies. Сегодня в этом архиве хранится более 4400 таких свидетельств, 12000 часов записей, сделанных в разных странах и на разных языках. Большинства этих свидетелей Холокоста уже нет с нами в силу естественных причин, но память о пережитом ими ужасе жива и воплощена в этих пленках. Люди вспоминали свою довоенную жизнь, жизнь в гетто и лагерях, рассказывали о том, как им удалось выжить и как сложилась их судьба после войны. Многие вспоминали песни, звучавшие в гетто и лагерях – они помогали узникам преодолеть отчаяние. Более 60 этих видеозаписей содержат песни – иногда в почти профессиональном исполнении, иногда лишь несколько неловких строк. Fortunoff Video Archive решил дать новую жизнь этим песням. Душой проекта – его арт-директором, продюсером, аранжировщиком, переводчиком текстов и исполнителем стал Дмитрий Зисл Слепович, с 2008 года живущий в США бывший минчанин, музыкант, возрождавший музыку клезмеров, и этномузыколог, получивший степень в Белорусской Академии музыки и неустанно изучавший историю музыкальной культуры белорусского еврейства. Этим же, только в гораздо более широких масштабах, затрагивающих идишскую культуру в целом, он продолжает заниматься и в Штатах.
Со своим Zisl Slepovitch Ensemble и с участием вокалистки Саши Лурье, бывшей рижанки, Зисл и Fortunoff Video Archive выпустили уже два альбома в рамках проекта Songs From Testimonies. Мне посчастливилось познакомиться с этим потрясающим проектом на третьем альбоме, который называется Shotns – Shadows («Тени» на идиш и на английском) и увидел свет в 2023 году. Состав Zisl Slepovitch Ensemble с аккордеонистом Джошуа Кемпом, басистом Дмитрием Ишенко и скрипачом Крэйгом Юдельманом остается неизменным во всех трех альбомах проекта. В Shotns – Shadows вошло тринадцать композиций, часть из которых имеет конкретных авторов, а часть представляет собой обработки традиционных еврейских мелодий и песен. Тут есть песни, где вспоминается довоенная жизнь, кажущаяся нереальной на фоне уничтоженных штетлов и общин с их веками складывавшимся бытом и культурой: Loy luni из польского Шидловца, Muestra tierra из греческих Салоник или очаровательная ашкеназская свадебная тема Bin ikh mit dir broygez, под которую танцевали вместе матери жениха и невесты. Есть песни, родившиеся непосредственно в гетто, картинки анти-жизни, в которую были ввергнуты миллионы европейских евреев: Di Bone (о талонах на еду в Варшавском гетто, лишившись которых человек обрекался на голодную смерть), Yinete prosklitiryo ke stavrou voutira (о коллаборационистах, сотрудничавших с нацистами в гетто в Салониках) или полная горького сарказма Geto, getunyu, написанная узником лодзинского гетто Янкеле Гершковичем. Особая часть программы – композиции, соль которых в контрапункте между известными старыми мелодиями и новым страшным текстом: титульная Shotns со стихами Лейба Розенталя из гетто в Вильнюсе, та же Yinete prosklitiryo ke stavrou voutira, текст которой сочинил неизвестный обитатель гетто в Салониках на мотив широко популярной в годы войны по обе стороны фронта Lili Marleen, написанная до войны Ярославом Ежеком, отцом чехословацкого джаза, Pochod neutral с ее страстным проклятием войне, которую пели узники «образцового» гетто в чешском Терезине. Обрамляют эту коллекцию песен две инструментальные темы, хасидские ниггуним (песни без слов) из Шидловца: Szdłowiec Nign и Odom harishon nign.
Программа эта сделана Zisl Slepovitch Ensemble в традициях классического клезмера с большим тактом и высоким мастерством всех музыкантов. Сам Слепович проявил себя здесь еще и как мультиинструменталист, игравший на нескольких разновидностях кларнета и саксофона. И отдельно надо сказать о Саше Лурье. Без ее таланта и ее души, вложенной в каждую песню, альбом неизбежно потускнел бы. Саша поет здесь песни на шести языках: идише, ладино, иврите, польском, чешском и греческом. Ничего не могу сказать об ее песнях на иврите и ладино, но ее песни на идиш воскресили далекие детские воспоминания о гастролях в Минске или старых пластинках с песнями Анны Гузик, Нехамы Лифшиц или исполнении еврейских песен Ирмой Яунзем: Саша – достойная продолжательница их дела. Не могу не сказать несколько слов и о самом издании. Вступительные тексты директора Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies Стивена Нарона, исследователя из Лондона Ширли Джилберт и, прежде всего, liner notes Зисла Слеповича с подробнейшим рассказом об истории каждой песни и о людях, чьи музыкальные свидетельства стали основой альбома, превращают Shotns – Shadows и проект в целом и в научное исследование, и в большой моральной силы документ – оружие в борьбе с вновь подымающим голову чудовищем антисемитизма.
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