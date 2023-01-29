Avi Granite 6 - Operator

Ави Грэнит – канадский гитарист, который уже довольно давно живет и работает в Нью-Йорке. Здесь он играет в составе квартета Verse, а также с экспериментальным проектом Graphic Tongue. Но не теряет Ави контактов и со своим родным домом. В Торонто он руководит еще одним коллективом из местных музыкантов, который называется Avi Granite 6. В 2018 году эта группа выпустила альбом Orbit, а сейчас представляет новую работу с авторской музыкой Грэнита под названием Operator.
В группе, как понятно из ее названия, шесть музыкантов. Состав довольно традиционен для варианта, где лидером является гитарист: фортепьяно отсутствует, крепкая линейка из трех духовых плюс ритм-группа. Зато музыка Грэнита далеко не ортодоксальна. Его вариант пост-мэйнстрима слушать и интересно, и весело. Симпатичные мелодии, хорошее взаимодействие музыкантов, особенно духовых и гитары, остренькие специи в виде элементов хип-хопа или драм-энд-бэйс к добротному джазовому блюду – все это добавляет очки Avi Granite 6 с точки зрения обычного слушателя, не отягощенного размышлениями о нюансах стилистики. Хорош и сам Ави, как гитарист – имею ввиду прежде всего композиции Voracious и Good Deal.
Есть у альбома и общая идея. Как считает Грэнит, «Operator призывает к стойкости перед ударами судьбы. Мы говорим о связях между людьми, общении, непохожести и о том, что людей объединяет». Не очень внятно, но гуманистический посыл автора очевиден. А воплощен он и в мощной энергетике стартовой Crushing Beans, и в балладного типа пьесе My Sunken Ship, и в посвященной басисту группы Нилу Дэвису композиции Good Deal, и в моем персональном фаворите - Misanthropic Vindaloo с отличной работой Питера Лютека и Теда Уоррена. Словом, тут есть что послушать!
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