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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Mark Ortwein - It Was Time

Mark Ortwein - It Was Time

27.02.2023

Mark Ortwein - It Was Time

Ни одного из участников этого проекта, включая его создателя Марка Ортвейна, я ранее не слышал. И как же приятно удивила эта большая группа незнакомцев! It Was Time, дебютный альбом Ортвейна наглядно демонстрирует, как много креативных идей может быть у музыкантов, которые по тем или иным причинам ранее не записывали собственных альбомов.

Карьера Ортвейна в музыке продолжается уже более 30 лет. Уроженец Лас-Вегаса, он изучал игру на саксофоне и фаготе в Новом Орлеане, Цинцинатти и Бостоне. Марк играл в ансамблях, исполнявших джаз и ритм-энд-блюз, симфонических оркестрах, камерных ансамблях, музыкальных театрах. Он – один из ведущих фаготистов симфонического оркестра Индианаполиса и сам преподает в местном университете. В джазе он является лидером групп Ortwein JazzTet и HetWein Futet, был участником группы Icarus Ensemble, записавшей свой альбом в 2014 году. Ковидный локдаун способствовал передышке в этой кипучей деятельности, и Марк потратил это время на сочинение музыки и аранжировок, решив записать свой собственный альбом. Им и стал It Was Time.

Для записи проекта Ортвейн пригласил целый ряд музыкантов из Чикаго, Индианаполиса и Нью-Йорка. Был среди них и его сын – басист Олас Ортвейн. Сам же Марк проявил себя здесь еще и как яркий мультиинструменталист: в разных треках своей обстоятельной программы он играет на четырех видах саксофонов, кларнете, бас-кларнете, флейте и, конечно же, на фаготе, как стандартном, так и на электрифицированном. Музыка его ансамбля – очень привлекательная смесь постбопа с накатывающим горячими волнами фанком. Есть,впрочем, в программе и дань латине: в композициях Pepperoni Grande con Queso Mas и Basso Bossa (последнюю сочинил басист Питер Хансен). Сын лидера сочинил горячую фанковую пьесу Bigfoot, где его отец солирует на электрофаготе, а также играет на тенор- и баритон-саксофонах. Но самая горячая пьеса альбома – это, наверное, ортвейновская версия пьесы Колтрейна Lonnie’s Lament с почти роковым звучанием гитары Джона Фелла. Впрочем, есть в программе вещи и с другим настроением, например, лиричная пьеса лидера Lunar Love или его же No More Butterflies, написанная под впечатлением поездки в бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. В заключение могу только констатировать, что It Was Time стал для меня самым ярким событием двух месяцев нового года. Рекомендую!

© & (p) 2023 Terra Voce Records

11 tks / 73 mins

(Mark Ortwein – ts (tks 1, 4, 7, 9, 11), as (tks 3, 5, 8); ss (tk 10), bars (tks 2,6,11), bassoon (tks 3, 9, 10), el. bassoon (tks 2, 7, 11), cl (tks 3,10), bass cl (tks 1,3), fl (tks 3,6); Frank Glover (tk 1), Paul Langford (tk 3), Gary Walters (tk 8) – p; Pavel Polanco-Safadit (tk 2) – p, perc; Olas Ortwein – fretless b, el.b (tks 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11), g (tk 11), keyb (tk 11); Peter Hansen – b (tks 3, 5, 8, 10); Francia Wyatt (tk 1), Matt McGraw (tk 2), Craig Hetrick (tks 3, 5, 8, 10), Johnny Concannon (tk 11), Carrington Clinton (tks 4, 6, 7, 9) – dr; John Fell – g (tks 4,5, 6, 7, 8, 9, 10); Kenny Rampton – tp (tks 4,11); Jon Crabiel – perc (tk 8); Josh Kaufman – voc (tk 3);)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, фанк


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