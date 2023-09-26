Brian Blade & The Fellowship Band - Kings Highway

Не раз и в самых различных конфигурациях доводилось мне слушать отменного ударника Брайана Блэйда. Последний такой случай представился меньше недели назад: альбом Perspective, где американская ритм-группа Скотт Колли – Брайан Блэйд (на мой вкус, одна из сильнейших в современном джазе) встретилась с датским саксофонистом Бенджамином Коппелем. А вот давний проект самого Брайана Brian Blade & The Fellowship Band услышал впервые. Этот проект возник еще в 1997 году, и за двадцать шесть лет своего существования записал семь альбомов. Самый свежий, седьмой – это и есть KingsHighway, один из первых релизов созданного Блэйдом лейбла Stoner Hill Records.
История Brian Blade & The Fellowship Band восходит еще к 1988 году, когда двое будущих «отцов-основателей», Блэйд и пианист Джон Каухерд встретились и познакомились, одновременно поступив в новоорлеанский Университет Лойолы. Вместе с двумя саксофонистами, Майроном Уолденом и Мелвином Батлером, а также басистом Кристофером Томасом, они составили ядро коллектива, издавшего в 1998 году на Blue Note свой первый альбом, «застолбивший» название группы: Brian Blade & The Fellowship Band. Позиция гитариста в ансамбле была плавающей. KingsHighway ознаменовал возвращение в коллектив уже ранее работавшего в группе известного гитариста Курта Розенвинкеля.
Из семи композиций нового альбома четыре сочинил сам Блэйд, две принадлежат перу Джона Каухерда, а для финала музыканты подобрали старинный, конца XIX века, духовный гимн God Be With You в аранжировке Блэйда, где очень уместно прозвучал орган Каухерда. А вот начали они программу с композиции Блэйда Until We Meet Again, оставившей у меня довольно странное впечатление. Нет, и эффектные арпеджио от Розенвинкеля, и партии духовиков, и «космические» звуки синтезатора – все неплохо, но мне постоянно казалось, что это все затянувшееся вступление, что вот-вот начнется основное действо, но его я так и не дождался, а композиция закончилась… По-настоящему оценить бэнд помогли две большие, на четверть часа звучания каждая, пьесы Блэйда: титульная KingsHighway и Migration. Игра с размерами, сложная полиметрия, яркие сольные партии Розенвинкеля, Томаса и Каухерда, диалоги Уолдена и Батлера – тут и мастерство всех музыкантов, и композиторский талант Блэйда проявились во всем своем крупном масштабе. Стилистически музыка Brian Blade & The Fellowship Band выглядит довольно симпатичным вариантом нео-фьюжн, когда по ситуации вспоминаешь то Brecker Brothers, то Weather Report, то Lifetime самого великого ударника той эры Тони Уильямса, но – ни разу – Кориа или МакЛафлина. Возможно, это связано с тем, что ни латинских, ни восточных интонаций у Блэйда не найдешь (во всяком случае, в этом альбоме), ему ближе корневая афроамериканская музыка – блюз и, особенно, госпел. Худощавый чернобородый очкарик с очень интеллигентной внешностью, кажется, нашел свой набор приправ к хорошо известному блюду и сумел сделать его по-настоящему аппетитным.
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страна: Великобритания, Венгрия, Ирландия, Новая Зеландия, Турция, Франция
музыкальный стиль: балканская музыка, цыганский джаз
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