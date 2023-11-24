Madre Vaca - Knights of the Round Table

Ансамбль Madre Vaca основали в 2005 году четверо друзей-тинейджеров в Джексонвилле, Флорида: ударник Бенджамин Шорстайн, звукоинженер ЖанКарло Мендес, гитарист Джарет Картер и пианист Джона Пьер. Их творческий союз продолжается до настоящего времени, Madre Vaca существенно расширил свой состав, варьирующийся от альбома к альбому, Бенджамин Шорстайн, оставаясь лидером группы, стал известным композитором, сочиняющим и джазовую, и академическую музыку, автором музыки для театра, кино и, конечно же, для Madre Vaca. Группа собрала солидную и разнообразную дискографию, в которой выделяются такие работы, как Winterreiseна основе музыки Франца Шуберта и Shir Hashirim по мотивам библейской «Песни Песней». Последний альбом вышел в октябре 2023 года, а через месяц Madre Vaca порадовал еще одной тематической работой: сюитой Knights of the Round Table.
Артуровский цикл – это постоянный источник вдохновения для литераторов, кинематографистов и музыкантов. Честно говоря, я мечтал бы услышать альбом, где и Артур, и каждый из самых знаменитых рыцарей Круглого Стола получил бы свою тему, но, сочиняя сюиту, Шорстайн пошел иным путем. Десять ее частей носят имена основных героев цикла: от Артура и Гвиневры и до Девы Озера и Галахада, а также ключевых предметов и мест, связанных с легендой о рыцарях Круглого Стола: тут есть композиции «Камелот», «Экскалибур», «Святой Грааль». Характерно, что композиций в честь отрицательных героев цикла, вроде Морганы или Мордреда здесь нет, и не считать же отрицательным героем доблестного Ланселота, чья трагическая любовь к Гвиневре послужила причиной гибели королевства Артура.
Для записи сюиты Шорстайн собрал на этот раз одиннадцать исполнителей, включая, конечно же, «отцов-основателей» Картера и Пьера, большую группу духовиков, а также свою сестру Ребекку Шорстайн в качестве вокалистки. Двенадцатым «рыцарем» этой записи стал неизменный звукорежиссер Мендес. Музыка альбома – современный джаз, без попыток свернуть на академическую стезю. Каждая из пьес тщательно продумана, у каждой свое лицо. Открывающая альбом The Lady of the Lake – торжественный джазовый вальс, Galahad на старте напоминает откровенный боевой марш, вокал Ребекки Шорстайн придал мистический оттенок композиции Camelot, а в финальной пьесе Lancelot ощутим аромат традиционного свингового джаза. Надо сказать, музыка Шорстайна очень образна и, я бы сказал, кинематографична. Такие пьесы, как The Knights of the Round Table, Camelot или King Arthur выглядят, как саундтрек еще одного, пока не созданного фильма о короле Артуре и его рыцарях. В музыке альбома много ярких соло, особенно от гитариста Картера, пианиста Пьера, басиста Томаса Миловаца, саксофониста Хуана Роллана. Неожиданно для меня музыкальным голосом Ланселота в одноименной пьесе стал тромбон Лэнса Рида. Новый альбом Madre Vaca наверняка найдет признание у поклонников легенд о короле Артуре и, конечно же, заинтересует любителей современного концептуального джаза. Осталось вспомнить еще одну любопытную деталь: перечисляя тех, кому группа особенно благодарна, музыканты Madre Vaca наградили титулами «сэр» и «дама» не только своих близких, но и таких людей, как сэр Джон Стейнбек, сэр Чик Кориа и сэр Руди ван Гелдер. Шорстайн когда-то работал с Чиком, возможно его The Mad Hatter привил Бену любовь к литературной классике.
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