Geof Bradfield Quintet - Quaver

Саксофонист из Чикаго Джоф Брэдфилд неплохо знаком нашим постоянным читателям. Обзоры целого ряда его работ плюс обзоры альбомов, где он выступал в качестве сайдмена (чаще всего у своих чикагских коллег) можно найти на сайте. Как правило, линки к его работам нам предоставляло агентство Lydia Liebman Promotions, но на сей раз Джоф сам написал в «Jazz – Квадрат». Он представил новый независимый лейбл Calligram Records, организованный содружеством музыкантов и передал линки на несколько изданных Calligram этим летом альбомов. Увы, обозреть все не хватает физических сил, а как было не начать знакомство с продукцией Calligram с новой работы самого Брэдфилда!
Это альбом возглавляемого им квинтета под названием Quaver. В квинтете Брэдфилда практически все имена нам уже знакомы и встречались в тех или иных записях чикагского джаза наших дней. Нет нужды говорить, что Джофф много раз играл с ними вместе. С басистом Соммерсом и ударником Холлом его связывает четвертьвековая творческая и личная дружба, с гитаристом Хессе они работали вместе, к примеру, на альбоме Yes, and... Music for Nine Improvisers и лишь с трубачом Рассом Джонсоном Джоф начал выступать только несколько лет назад, когда тот перебрался из Нью-Йорка на Средний Запад. Кстати, такую эволюцию проделал в свое время и сам Брэдфилд, а по месту рождения он техасец из Хьюстона.
Этим составом музыканты играли в 2019 году в качестве домашней группы джазового фестиваля в португальском городе Гимараеш, но потом пандемия прервала возможность концертных выступлений. Возможно, поэтому все музыканты квинтета играли с подлинным вдохновением на концерте в клубе Green Mill в октябре 2021 года, радуясь возрождению живых концертов. Первые четыре трека нового альбома – это записи того самого концерта, включая краткое вступительное слово шефа клуба Дэйва Джемилло. А вторая часть альбома, остальные три трека, - это студийные записи, сделанные всего лишь спустя неделю после концерта в Green Mill.
Я не заметил особой разницы в энергетике и самоотдаче музыкантов между концертной и студийной частью альбома. Во всех треках прекрасно взаимодействуют духовики-фронтмены Брэдфилд и Джонсон, солидно и безукоризненно работает за ударной установкой многоопытный Дана Холл, во многих пьесах эффектно солирует Саммерс, а сольная игра Хессе в композиции 5 in 3 просто блистательна. Остается добавить, что все композиции альбома – авторская музыка Джофа Брэдфилда и понадеяться, что мы еще не раз встретимся с этим отличным мастером чикагской школы джаза.
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