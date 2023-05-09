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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Duncan Hopkins - Who Are You? The Music of Kenny Wheeler

Duncan Hopkins - Who Are You? The Music of Kenny Wheeler

09.05.2023

Duncan Hopkins - Who Are You? The Music of Kenny Wheeler

Из названия проекта понятно, что речь идет об альбоме-трибьюте. Любопытно, что если отбросить понятную разницу в возрасте, то биографии героя трибьюта и создателя этого альбома кажутся во многом зеркальными. Трубач и композитор Кенни Уилер (1930-2014), герой этого альбома, родился в Канаде, но еще в 50-е годы переехал в Великобританию, и с тех пор его жизнь навсегда осталась связанной с британской джазовой сценой. Уилера отличала редкая способность комфортно чувствовать себя при исполнении музыки любой стилистики – от традиционного джаза до авангарда. Как композитор, он сочинил немало запоминающихся тем, восемь из которых и составили программу альбома-трибьюта. Создатель же этого трибьюта, басист Дункан Хопкинс (р.1967), наоборот, родился на Британских островах, в Ковентри, в семье музыкантов, а в 1971 году семья Хопкинсов переселилась в Канаду и обосновалась в городе Сент-Катаринс, у границы с США, где когда-то рос и Уилер. Дункан получил экономическое, а затем музыкальное образование. Кенни Уилер был одним из его учителей. За свою карьеру Хопкинсу доводилось играть вместе с Уилером, а также с Дайаной Кролл, Марком Мерфи, Сэмом Риверсом, Лестером Боуи, Бобби Уотсоном и другими известными джазовыми музыкантами.

Who Are You? The Music of Kenny Wheelerстал для Дункана Хопкинса уже седьмым альбомом в его личной дискографии. Обычно в его записях звучит только авторская музыка Дункана, исключением стал этот альбом-трибьют. Для его записи Хопкинс собрал довольно необычный квартет: сразу два гитариста – Рег Швагер и Тед Куинлан, с поддержкой ритм-группы: сам Хопкинс и ударник Мишель Ламбер. Интересно, что все они в разное время и в разных составах работали с Кенни Уилером. Такой почти чисто струнный состав: две гитары, контрабас и ударные обусловил специфический, ажурно-прозрачный саунд, весьма удачно отразивший дух пяти пьес Уилера, взятых из его альбомов. Музыка в такой специфической аранжировке бережно сохранила связь этих сочинений Кенни Уилера с джазовой традицией в рамках мэйнтрим-джаза. Остальные три композиции альбома составили единую сюиту под условным названием St. Catharines Suite. Когда-то Уилер написал ноты никогда не исполнявшейся пьесы для ансамбля из шести гитар. Хопкинс соединил эту музыку с пьесой Уилера 1976 года Kitts – это прозвище города Сент-Катаринс, и сочинил еще две пьесы, назвав их именами различных районов Сент-Катаринса. Montebello, Kitts и Salina St. составили финальную часть альбома Who Are You?

Рассказ об этом проекте хочется закончить яркой фразой Марка Миллера из Globe and Mail: «Сент-Катаринс уже дал джазовому миру одного важного композитора…Кенни Уилера. Похоже, появился еще один – в персоне Дункана Хопкинса».

© & (p) 2023 TPR Records

8 tks / 45 mins

(Reg Schwager, Ted Quinlan – g; Duncan Hopkins - b; Michel Lambert – dr;)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим


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