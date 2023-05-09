Duncan Hopkins - Who Are You? The Music of Kenny Wheeler
09.05.2023
Из названия проекта понятно, что речь идет об альбоме-трибьюте. Любопытно, что если отбросить понятную разницу в возрасте, то биографии героя трибьюта и создателя этого альбома кажутся во многом зеркальными. Трубач и композитор Кенни Уилер (1930-2014), герой этого альбома, родился в Канаде, но еще в 50-е годы переехал в Великобританию, и с тех пор его жизнь навсегда осталась связанной с британской джазовой сценой. Уилера отличала редкая способность комфортно чувствовать себя при исполнении музыки любой стилистики – от традиционного джаза до авангарда. Как композитор, он сочинил немало запоминающихся тем, восемь из которых и составили программу альбома-трибьюта. Создатель же этого трибьюта, басист Дункан Хопкинс (р.1967), наоборот, родился на Британских островах, в Ковентри, в семье музыкантов, а в 1971 году семья Хопкинсов переселилась в Канаду и обосновалась в городе Сент-Катаринс, у границы с США, где когда-то рос и Уилер. Дункан получил экономическое, а затем музыкальное образование. Кенни Уилер был одним из его учителей. За свою карьеру Хопкинсу доводилось играть вместе с Уилером, а также с Дайаной Кролл, Марком Мерфи, Сэмом Риверсом, Лестером Боуи, Бобби Уотсоном и другими известными джазовыми музыкантами.
Who Are You? The Music of Kenny Wheelerстал для Дункана Хопкинса уже седьмым альбомом в его личной дискографии. Обычно в его записях звучит только авторская музыка Дункана, исключением стал этот альбом-трибьют. Для его записи Хопкинс собрал довольно необычный квартет: сразу два гитариста – Рег Швагер и Тед Куинлан, с поддержкой ритм-группы: сам Хопкинс и ударник Мишель Ламбер. Интересно, что все они в разное время и в разных составах работали с Кенни Уилером. Такой почти чисто струнный состав: две гитары, контрабас и ударные обусловил специфический, ажурно-прозрачный саунд, весьма удачно отразивший дух пяти пьес Уилера, взятых из его альбомов. Музыка в такой специфической аранжировке бережно сохранила связь этих сочинений Кенни Уилера с джазовой традицией в рамках мэйнтрим-джаза. Остальные три композиции альбома составили единую сюиту под условным названием St. Catharines Suite. Когда-то Уилер написал ноты никогда не исполнявшейся пьесы для ансамбля из шести гитар. Хопкинс соединил эту музыку с пьесой Уилера 1976 года Kitts – это прозвище города Сент-Катаринс, и сочинил еще две пьесы, назвав их именами различных районов Сент-Катаринса. Montebello, Kitts и Salina St. составили финальную часть альбома Who Are You?
Рассказ об этом проекте хочется закончить яркой фразой Марка Миллера из Globe and Mail: «Сент-Катаринс уже дал джазовому миру одного важного композитора…Кенни Уилера. Похоже, появился еще один – в персоне Дункана Хопкинса».
На сей раз джазовые путешествия по Канаде ведут нас в провинцию Новая Шотландия. Именно здесь живет и работает саксофонистка и композитор музыки для кино Элли Фиола. Эмоции, связанные с событиями, произошедшими в ее жизни в последние годы, ...
Anchor and Burden – это новый проект хорошо знакомого нашим читателям немецкого композитора, гитариста и конструктора гитар Маркуса Рейтера. Он появился в 2021 году и развивается просто стремительно: в период с конца 2021 года и по начало 2022 года ...
Британская рок-группа Dire Straits была основана в 1977 году и на протяжении следующего десятилетия вошла в список самых значительных коллективов за всю историю рок-музыки, а один из ее основателей, гитарист, певец и композитор Марк Нопфлер, стал ...
Blazing/Freezing – уже второй альбом команды Astroturf Noise на лейбле 577 Records, первый, носивший название группы, был издан в 2020 году. Astroturf Noise – трио, образовалось оно в 2017 году в Бруклине, где сегодня живут все его участники. ...
Эффектная обложка предваряет EP работающего в Нидерландах итало-турецко-швейцарского трио AVA Trio. Несколько лет назад мы знакомили наших читателей с его вторым альбомом Digging The Sand, любопытной смесью новоджазового авангарда и этники. И вот ...
Ави Грэнит – канадский гитарист, который уже довольно давно живет и работает в Нью-Йорке. Здесь он играет в составе квартета Verse, а также с экспериментальным проектом Graphic Tongue. Но не теряет Ави контактов и со своим родным домом. В Торонто он ...
Лейбл известного электро-акустического гитариста из Филадельфии Тима Мотцера 1K Recordings выпустил любопытный EP. Его история восходит к изданному им же в 2017 году альбому Goldbug – Naacal. Участники той записи – тек же люди, имена которых мы ...
Уроженец Питтсбурга Бен Шер – уважаемый в джазовых кругах ветеран, отличный гитарист, композитор и педагог (он преподает сразу в нескольких учебных заведениях, включая бостонский Беркли). Много лет Бен живет в Нью-Йорке, выступал, наверное, во всех ...
Саксофонист и композитор Бен Уэндел родился в Канаде, в Ванкувере в 1976 году, но уже с детства живет в США, рос он в Калифорнии. Семья Уэнделов была музыкальной: мама музыканта, лирическое сопрано, пела в опере Лос-Анджелеса. Сам же Бен был влюблен ...
После сорока лет в джазе и десяти авторских альбомов басисту и композитору Бену Вулфу уже не надо ничего никому доказывать. Особенно высока репутация Бена – композитора. Как написал о музыке Вулфа маститый Бен Ратлифф из The New York Times, это ...
Американец Майкл Лиг в 2004 году основал группу Snarky Puppy, англичанин Билл Лоренс – ее участник с самого первого альбома. Дружат они уже много лет, с того времени, когда студент из Университета Северного Техаса Лиг, путешествуя по Англии, ...
Обложка нового альбома Криса Поттера радует яркими и сочными красками, подобными голосу его саксофона. В своем фирменном стиле Крис играет очень длинными нотами, щедро декорируя звук орнаментикой и другими украшениями. Один из лучших, если не ...