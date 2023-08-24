Dario Savino Doronzo / Pietro Gallo featuring Gabriele Miirabassi - Reimagining Aria

Три года назад я с большим удовольствием рецензировал необычный альбом, созданный двумя итальянскими музыкантами, флюгельгорнистом Дарио Савино Доронцо и пианистом Пьетро Галло при поддержке французского коллеги Мишеля Годара (серпент) под названием Reimagining Opera. С редким тактом и большой креативностью создатели этого альбома соединили академические традиции гордости своей страны, итальянской оперы, с джазом. В том тексте, который несложно найти на сайте и теперь, есть и биографические подробности о музыкантах. Я не буду повторять их вновь, а сразу перейду к новому проекту с похожим названием: на этот раз: ReimaginingAria.
Собственно говоря, творческий союз Доронцо и Галло имеет и свое название: Re-imagingDuo, подчеркивающее направленность их интересов. На сей раз их экскурс в историю итальянской музыкальной культуры был обращен к творчеству композиторов XVI– XVIIвеков: Джулио Каццини, Алессандро Скарлатти, Бенедетто Марчелло и других авторов старых арий. Оригинальные композиции для дуэта на основе соединения музыкальных шедевров барокко с современностью написал Даниэле Сардоне, а в трех треках к Доронцо и Галло присоединился видный итальянский джазовый музыкант, кларнетист Габриэле Мирабасси. Во многом впечатления от новой работы музыкантов перекликаются с предыдущими. При этом, если в Reimagining Opera старинный серпент Годара в какой-то мере уводил ансамблевый саунд в старину, то в ReimaginingAria весь инструментарий вполне современный: фортепьяно, флюгельгорн, кларнет, что не мешает музыкантам очень тонко воспроизводить дух старинной музыки и не менее уверенно воплощать в своей музыке джазовые интонации. Повторюсь: впечатления не менее сильные, вот разве что эффект неожиданности и необычности самого проекта естественном образом исчез: когда видишь на обложке имена Дарио Савино Доронцо и Пьетро Галло, то уже до начала прослушивания примерно представляешь, что тебя ждет музыка изысканная и очень красивая.
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