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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Andrea Veneziani - The Lighthouse

Andrea Veneziani - The Lighthouse

22.01.2024

Andrea Veneziani - The Lighthouse

«Хотелось бы, чтобы Oltreoceano стал не последней встречей с этим талантливым музыкантом», - так двенадцать лет назад я закончил обзор дебютного альбома живущего в США итальянского басиста и композитора Андреа Венециани. Много времени прошло с тех пор – и вот мое пожелание исполнилось: Андреа прислал линк к своему новому альбому The Lighthouse. Как оказалось, это его второй альбом. Двенадцать лет между двумя проектами – срок весьма солидный. Венециани явно не принадлежит к музыкантам, пекущим альбомы, как пироги, каждый год, а то и чаще. Чем же занимался Андреа все эти годы?

Я не буду повторять в этом тексте основные вехи творческой биографии Андреа Венециани – для этого достаточно заглянуть через поисковую систему нашего сайта в ту, первую рецензию. Напомню только, что музыкант покинул родную Италию в 2009 году, направившись на учебу в Штаты, и с тех пор стал частью здешней, а точнее – нью-йоркской джазовой сцены. Он много гастролировал по США и Европе, записывался, выступал в ведущих джазовых клубах. Среди его партнеров можно увидеть имена Хьюстона Персона, Жана-Мишеля Пилца, Тони Морено, Марка Фербера, Ральфа Лаламы и многих других известных джазменов. Много внимания Венециани уделял педагогической деятельности, работал в университетах Коста-Рики, Турции, Норвегии, а также в Университете Юты в Солт-Лейк-Сити.

А в 2023 году пришло время альбома The Lighthouse. Если Oltreoceano Венециани записывал в формате классического для джаза фортепьянного трио и составил его программу как из собственных сочинений, так и из каверов, то сейчас дело обстоит иначе. На этот раз Андреа отказался от фортепьяно в принципе, и пригласил для участия в записи альбома очень яркого духовика Кирка Наффке, играющего исключительно на корнете и возвращающего этой разновидности трубы былую славу, ударника Аллана Меднарда, а вместо пианиста состав квартета дополнил гитарист Чарли Сиглер. Что же касается программу, то в The Lighthouse она полностью состоит из авторской музыки Андреа Венециани. Изменилась ли она за эти годы? И да, и нет. По большому счету, Андреа остался верен своим творческим принципам, но, как он сам говорит, «думаю, эти новые композиции связаны с первой записью. Эти темы эстетически близки к прежним, но они заметно выросли в сложности форм и усложнения мелодий, гармоний и ритмических элементов композиций.» Другими словами, Андреа остался в рамках мэйнстрима, но углубился в стилистические тонкости этого направления. Ну и, конечно же, изменился саунд с затейливым переплетением голосов корнета, гитары, ударных и контрабаса лидера квартета. Надо сказать, Венециани нередко (и всегда уместно) выходит на авансцену, демонстрируя свои высокие качества не только композитора и бэнд-лидера, но и яркого басиста. Я особо отметил бы в этой программе такие пьесы, как элегантный джазовый вальс Twelve Clowns, энергичную пьесу Bop-Be, балладного плана композицию Gravity и легкий реверанс в сторону почти обязательного сегодня латинского джаза в виде заключительной самбы Shunting Line. Что ж, можно констатировать, что за прошедшие годы музыка Андреа выиграла в глубине музыкальных идей и ничего не потеряла в свежести и креативности. Думаю, прослушав The Lighthouse, вы со мной согласитесь.

© & (p) 2023 Andrea Veneziani

8 tks / 51 mins

(Andrea Veneziani – b; Kirk Knuffke – co; Charlie Sigler – g; Allan Mednard – dr;)

Линк предоставил Andrea Veneziani

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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