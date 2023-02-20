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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Ally Fiola & The Next Quest - Interblaze

Ally Fiola & The Next Quest - Interblaze

20.02.2023

Ally Fiola & The Next Quest - Interblaze

На сей раз джазовые путешествия по Канаде ведут нас в провинцию Новая Шотландия. Именно здесь живет и работает саксофонистка и композитор музыки для кино Элли Фиола. Эмоции, связанные с событиями, произошедшими в ее жизни в последние годы, трансформировались в музыку, составившую программу ее нового альбома Interblaze, записанного с ансамблем The Next Quest. Об ансамбле надо сказать особо. Да, здесь есть большие имена, например, Джефф Коффин, работавший с Белой Флеком и Дэйвом Мэтьюзом, номинат Грэмми, есть имена экзотические, как курдского происхождения рок-гитарист Шван Кабан, но я имею ввиду прежде всего состав. Итак: три саксофона, тромбон, сузафон, гитара, орган (фортепьяно, аккордеон) и ударные. Вам это ничего не напоминает? По-моему, очень похоже на типичный новоорлеанский брасс-бэнд!

И Элли действительно любит такую музыку, наряду с Масео Паркером или Дюком Эллингтоном. Но в Interblaze славные новоорлеанские традиции дают лишь форму, в которую Фиола вкладывает вполне современное музыкальное содержание. В результате слушателя ждет очень энергичный, я бы даже сказал, веселый (за исключением последнего трека) альбом, который слушаешь с большим удовольствием и наполняешься несомненным позитивом. А тематика пьес очень разнообразна. В 2019-2020 годах Элли совершенствовала свое искусство сочинять музыку для кино в Лондоне. Впечатления от лондонской подземки легли в основу композиции Underground, прогулка по территории Банф-центра, где Элли наткнулась на свободно разгуливающих кугуаров, дала толчок к написанию пьесы Back Track, а Circular Beginnings – это встреча с родиной по возвращении из Англии и надежда на новую встречу с Альбионом. Фиола сочинила семь пьес из восьми, составивших программу альбома. Последний трек – это широко известная тема Amazing Grace в аранжировке Элли, посвященной памяти ее деда, ушедшего из жизни весной 2022 года: на мой взгляд самая сильная вещь альбома, опять-таки заставляющая вспомнить Новый Орлеан с его традицией грустно-веселых похоронных маршей. Понятно, от Новой Шотландии до Нового Орлеана далеко – но музыка, как известно, границ не знает, что Элли Фиола и доказывает весьма убедительно.

© & (p) 2023 Ally Fiola

8 tks / 41 mins

(Ally Fiola – as; Jeff Coffin – ts; Chris Mitchell – bars; Simon Oakey – tb; Addison Sowery-Quinn – sousaphone; Shvan Kaban – g; Glenn Patscha – org, p, acc; Andrew Miller – dr;)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
традиционный джаз


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