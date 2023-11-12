Ivan Sobolev - Dream in the River of Time

Своими работами композитор и мультиинструменталист из Тольятти Иван Соболев регулярно делится с «Jazz-Квадратом». Это приятно, лестно и ответственно. Очень хочется не только рассказать о музыке, но и передать нашим читателям месседж того или иного проекта Ивана. В наивысшей степени это касается его последнего на сегодняшний день альбома Dream in the River of Time. В данном случае это настолько важно, что я решил пойти на беспрецедентный в нашей практике шаг: ниже вы найдете полный текст авторского комментария к альбому.
Итак, слово Ивану Соболеву:
«Что остается за пределами нашего обыденного восприятия? Какова природа пустоты и следов, которые мы оставляем в этом мире? Что ждет нас после смерти? Эти вопросы, древние и вечные, стали основой для нового альбома, который открывает для слушателей уникальный музыкальный и философский опыт. Альбом "Сон в Реке Времени" - это глубокая работа, рассказывающая о жизненном пути и объединяющая философию дзен-буддизма и экзистенциализма.
Пустота Осязаема
Поездка в мир дзен-буддизма начинается с таинственной пустоты. Внутри этой пустоты осязаемы моменты саморефлексии и размышлений. Пустота - это не отсутствие, а скорее исходное состояние, в котором все является единым целым. Альбом "Сон в Реке Времени" отражает это состояние через звуковые пейзажи, напоминающие бескрайние просторы, где нет четких границ между звуками. В этих атмосферных звучаниях мы можем услышать саму природу пустоты, которая скрыта внутри нас. Монотонные остинато и звук музыкальных шкатулок в первых 3 композициях олицетворяют устойчивость этой пустоты, внушая слушателям мысль о ее вечности. Звук музыкальной шкатулки, внешне монотонный и повторяющийся, служит символом бесконечного времени и бесконечной пустоты.
Следы Событий
Любое событие в нашей жизни оставляет след. Эти следы могут быть как физическими, так и эмоциональными. В альбоме "Сон в Реке Времени" каждая композиция является следом, запечатлевающим определенный момент и моего состояния. Сквозь музыку слушатель может почувствовать метафорический след жизни, отраженный в звуках.
Мелодии и ритмы этого альбома словно переносят нас через временные и эмоциональные слои, позволяя нам пережить моменты автора и соприкоснуться с его философским путешествием. События оставляют свои следы не только в нашей жизни, но и в музыке, которая вдохновлена этими событиями.
Бесконечная Река После Смерти
Смерть - это неизбежный факт жизни, и встреча с ней остается загадкой для всех нас. Философия альбома "Сон в Реке Времени" раскрывает идею о бесконечной реке после смерти. Эта концепция подразумевает, что после физической смерти нашей индивидуальной формы существования, душа переходит в бесконечный поток времени и событий.
Музыка этого альбома, с ее непрерывными звучаниями и пульсирующими ритмами, может помочь слушателям почувствовать бесконечность времени и существования. Она приглашает к размышлениям о смысле жизни и трансформации души после смерти.
Философия на Пересечении Дзен-Буддизма и Экзистенциализма. Этот альбом - это не просто музыка, но и философская рефлексия о смысле бытия. Он соединяет две фундаментальные философские школы - дзен-буддизм и экзистенциализм - для создания уникального искусства, воплощающего внутренний поиск и самоанализ. Дзен-буддизм учит нас смотреть внутрь себя и находить гармонию в моменте, тогда как экзистенциализм ставит вопросы о смысле и свободе в условиях существования.
В альбоме "Сон в Реке Времени" мы можем услышать эти две философские перспективы, объединенные в одну гармоничную композицию. Экзистенциалистские темы смерти и пустоты переплетаются с дзен-буддистской идеей познания себя и момента. Музыка становится средством для исследования этих концепций, открывая новые уровни понимания и вдохновляя к размышлениям.
Завершение Путешествия
Альбом "Сон в Реке Времени" - это искусство, способное перемещать слушателей в глубокие философские просторы и поднимать вопросы, которые вечны и универсальны. Этот музыкальный проект приглашает каждого из нас на путешествие внутрь себя, на края философской мысли, где остаются лишь бескрайние просторы и вечные вопросы. "Сон в Реке Времени" - это не только музыка, это глубокая работа, приглашающая нас рассмотреть философию жизни и смерти на пересечении дзен-буддизма и экзистенциализма. Этот альбом позволяет нам почувствовать осязаемость пустоты, увидеть следы событий и разглядеть бесконечную реку времени.»
Ну, а теперь о собственных впечатлениях. В чисто музыкальном плане альбом электро-акустический. Соболев играет здесь на подготовленном фортепьяно и разных типах синтезаторов. В отдельных треках звучат также гитара с нейлоновыми струнами (в авторском исполнении), скрипка и виолончель. Но это лишь дополнительные штрихи, оттенки красок, к тем звуковым полотнам, которые «пишут» клавишные. Если говорить о стилистике, то, в отличие от прошлогоднего альбома Walking Clouds, где Иван предпочел говорить со слушателем преимущественно на языке современного джаза, Dream in the River of Time – это, на мой взгляд, в первую очередь эмбиент. А эмбиент бывает очень разным: есть эмбиент, который я называю (где-то вычитав эту фразу) «музыкой для стоматологических кабинетов», есть эмбиент, с успехом применяемый в музыкальной терапии, наконец, есть эмбиент, который по силе эмоционального воздействия и глубине содержания становится в один ряд с лучшими образцами академической музыке. Лично мне представляется, что Dream in the River of Time относится именно к этой разновидности, но кто-то может думать совсем иначе. Именно поэтому мне показалось очень важным, чтобы перед прослушиванием этой работы (только не на бегу!) человек прочел авторский текст и познакомился с мыслями, вложенными Иваном в его музыку. Попытка усадить за один стол Будду и Жан-Поля Сартра, Восток и Запад, под очень красивую и одухотворенную музыку, на мой взгляд, - естественная реакция композитора Соболева на те времена, в которых мы сегодня живем, попытка во внутренней свободе и самоусовершенствовании найти щит от внешней мерзости, наконец, это некий тренинг для того, чтобы достойно встретить неизбежную смерть. Оговорюсь: это всего лишь мое впечатление, собственное мнение лучше составить, прослушав Dream in the River of Time, например, здесь: https://zvonko.link/172A1BD.
И в завершение пару слов об обложке альбома: как никогда точно! Все оттенки синего, от небесной голубизны до густо-темного, почти черного присутствуют здесь. А одинокий путник в лодке – возможно, это вы в вечно текущей Реке Времени, а возможно, - это перевозчик Харон, который терпеливо ждет каждого из нас…
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