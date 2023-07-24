Alex Coke & Carl Michel Sextet - Emergence

Emergence знакомит нас с очень любопытным камерным джазовым коллективом из Техаса, которым руководят саксофонист и флейтист Алекс Коук и гитарист Карл Мичел. Оба они – ведущие джазовые музыканты Остина. Алекс учился в Университете колорадо в Брулдере. В 1990-2000 годах он работал в Европе, играл весьма авангардный джаз с известным голландским ансамблем Kollektief Виллема Брюкера. Среди многочисленных домашних ансамблей, где можно было встретить его имя, выделяется Creative Opportunity Orchestra. Именно в его рядах он познакомился с Карлом Мичелом. Оба музыканта были среди основателей этой группы. Мичел, выпускник Беркли конца 70-х годов, имеет на своем счету несколько собственных альбомов на лейбле PlayOn Records, выпустившим и Emergence.
Это не первый альбом секстета Коука-Мичела. Предыдущий альбом Emissary увидел свет в октябре 2021 года. Сам же секстет образовался в период пандемии, когда Коук и Мичел, сплотив вокруг себя местных музыкантов, организовали ряд бесплатных концертов. Уже первый взгляд на состав секстета, в котором нет ударника, обещает нестандартный и изысканный саунд с концертной арфой (Илэйн Барбер), вибрафоном (Кэролайн Траубридж) и педальной слайд-гитарой (Боб Хоффнар). И секстет эти ожидания не обманывает. Программа альбома так же пестра, как состав ансамбля. Две трети альбома – это композиции его лидеров, еще один трек (Locust Grove) принадлежит перу Боба Хоффнара, а остальные три «чужие» композиции весьма примечательны, каждая по-своему.
Стартовый трек AfterTheRain Джона Колтрейна с саксофоном, арфой и вибрафоном на авансцене выглядит вполне логично: этакая клятва верности заветам одного из самых влиятельных музыкантов в истории джаза. GardenOfEden Пола Мотяна наверняка предложил в программу Карл Мичел, посвятивший одну из своих предыдущих работ памяти этого яркого ударника и композитора (многие транскрибируют его фамилию, как Моушн, но я предпочитаю вариант, который нравился самому Полу, подчеркивавшему свои армянские корни). Но полной неожиданностью для меня стала небольшая пьеса BagatelleII авторства крупнейшего из ныне живущих академического украинского композитора Валентина Сильвестрова. Красивая мелодия и солирующая гитара Мичела в этой композиции стали одним из лучших эпизодов альбома. А рядом с ней в программе стоят страстное танго того же Мичела MangledTango, его же джазовый вальс Again, самая длинная в альбоме пьеса Коука 4 MobileStructures, многослойное сочинение по большей части близкое фри-джазу и еще одна красивая мелодия Мичела CME. Словом, все очень разнообразно и каждый следующий трек программы обещает нечто новое и неожиданное. Тем Emergence и привлекателен.
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