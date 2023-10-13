Daniel Hersog Jazz Orchestra - Open Spaces: Folk Songs Reimagined
13.10.2023
Один из самых интересных альбомов биг-бэндового джаза, который мне довелось услышать в этом году. Open Spaces: Folk Songs Reimagined – второй альбом Daniel Hersog Jazz Orchestra, организованного в 2020 году канадским трубачом, композитором и аранжировщиком из Ванкувера Дэниэлом Херсогом. Этот музыкант в 2016 году окончил Консерваторию Новой Англии в США, причем получил там престижную медаль имени Гюнтера Шуллера. Среди его педагогов в консерватории были такие значительные джазовые музыканты, как Дэйв Холланд и Джон Холленбек. Сегодня Херсог и сам преподает, но, одновременно, много выступает в местных клубах, а ранее немало поездил по Северной Америке в составе различных биг-бэндов.
Open Spaces был записан его большим составом из семнадцати музыкантов, причем Дэниэлу удалось привлечь к этому проекту таких мастеров, как гитарист Курт Розенвинкель, мультиинструменталист-духовик Скотт Робинсон или тенор-саксофонист Ноа Преминджер. У альбома есть и подзаголовок: Folk Songs Reimagined. Дело в том, что его программу Херсог составил из джазовых аранжировок известных фолк-мелодий (в большинстве канадского происхождения), двух знаменитых песен исполнителей, имеющих прямое отношение к фолку: The Wreck of the Edmund Fitzgerald своего земляка Гордона Лайтфута и классики от Боба Дилана Blowin’ in the Wind (переосмысленной под названием How Many Roads), а также композиций собственного сочинения, написанных под влиянием фолк-музыки. Получилось очень стильно, умеренно консервативно по саунду бэнда и с яркими соло многих участников записи.
Скотт Робинсон на баритон-саксофоне просто великолепен в Shenandoah (как признается сам Херсог, эмоции от его игры были так сильны, что довели Дэниэла до слез), мощный драйв The Wreck of the Edmund Fitzgerald остро поддержал своим саксофоном Преминджер, филигранная игра Розенвинкеля украсила Red River Valley и Canadian Folk Song. Но все же самой яркой звездой проекта стал сам Дэниэл Херсог. Незаурядный композитор, талантливый аранжировщик и мудрый бэнд-лидер удостоился самых горячих похвал в джазовой прессе. Особо обращаю внимание на реакцию Джерома Уилсона из All About Jazz, поставившего Херсога в один ряд с такими титанами биг-бэндового джаза, как Мария Шнайдер, Гил Эванс и Майк Гиббс. Согласитесь, такая оценка дорогого стоит. Вы, конечно, можете посчитать эту оценку завышенной, но обратить внимание на Daniel Hersog Jazz Orchestra безусловно стоит.
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