Compassionizer - As Smoke Is Driven Away

Если театр начинается с вешалки, то альбом, естественно, - с обложки. Выполнил ее, как и все предыдущие у Compassionizer, Вячеслав Потапов, которого вполне можно считать полноправным участником этого проекта питерского музыканта и композитора Ивана Розмаинского. Цветовая гамма обложки с сочетанием черного, красного и зеленого напомнила мне самый первый альбом Caress of Compassion (2020), а вот сюжет вызвал ассоциации иные: вспомнился раннеперестроечный и предельно, до безнадежности, жесткий фильм Константина Лопушанского «Письма мертвого человека» (хорошо бы его пересмотреть политикам, с легкостью необыкновенной сегодня жонглирующих угрозами применения ядерного оружия). Но переход от обложки к прослушиванию этой необычной для Compassionizer работы (ЕР, содержащий всего один трек, двадцатиминутную сюиту: со столь крупными формами Розмаинский ранее в рамках этого проекта не работал) заставил вспомнить такое понятие, как контрапункт. Обложка – мрачная, а музыка… тут одним словом не обойдешься.
Веселая? Да, местами словно попадаешь на средневековую площадь где-то в Западной Европе, где развлекают народ шпильманы (если это Германия) или труверы (если это Франция). Печальная? Да, местами кларнет грустит чисто по-клезмерски. Сложная? О да! Полифония и полиритмия царят в этой сюите, которую Compassionizer исполнил, как никогда ранее камерным составом: из гостей – только альтистка Людмила Полетаева. И еще одно отличие от прежних работ: электронный арсенал клавишных лидера состава используется здесь весьма экономно, отдавая авансцену духовым и струнным. Структура? В любимой мантре Ивана Розмаинского для этого проекта "Melodic Atmospheric World Avant Music" заметно не хватает еще одного компонента: Classical. При всей прог-роковой основе музыки, выстроена она все же в As Smoke Is Driven Away по академическим законам, по крайней мере, на мой взгляд. Пусть не идеально (финал выглядит несколько смазанным), но именно по ним. Шаг ли это вперед в развитии проекта? Безусловно, и шаг весьма значительный. Как уже говорилось выше, подобных эпиков у Compassionizer ранее не было. И если мне не удалось до конца прочувствовать концептуальную идею сюиты, как ее видел Иван Розмаинский: победа добра над злом (я бы определил эту идею, перефразируя название книги Марко Поло, как «Музыка о разнообразии мира»), то гуманизм замысла вкупе с высоким мастерством музыкантов переоценить просто невозможно.
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музыкальный стиль: академическая музыка, кроссовер
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