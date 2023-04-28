Compassionizer - As Smoke Is Driven Away

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Compassionizer - As Smoke Is Driven Away

Compassionizer - As Smoke Is Driven Away

28.04.2023

Compassionizer - As Smoke Is Driven Away

Если театр начинается с вешалки, то альбом, естественно, - с обложки. Выполнил ее, как и все предыдущие у Compassionizer, Вячеслав Потапов, которого вполне можно считать полноправным участником этого проекта питерского музыканта и композитора Ивана Розмаинского. Цветовая гамма обложки с сочетанием черного, красного и зеленого напомнила мне самый первый альбом Caress of Compassion (2020), а вот сюжет вызвал ассоциации иные: вспомнился раннеперестроечный и предельно, до безнадежности, жесткий фильм Константина Лопушанского «Письма мертвого человека» (хорошо бы его пересмотреть политикам, с легкостью необыкновенной сегодня жонглирующих угрозами применения ядерного оружия). Но переход от обложки к прослушиванию этой необычной для Compassionizer работы (ЕР, содержащий всего один трек, двадцатиминутную сюиту: со столь крупными формами Розмаинский ранее в рамках этого проекта не работал) заставил вспомнить такое понятие, как контрапункт. Обложка – мрачная, а музыка… тут одним словом не обойдешься.

Веселая? Да, местами словно попадаешь на средневековую площадь где-то в Западной Европе, где развлекают народ шпильманы (если это Германия) или труверы (если это Франция). Печальная? Да, местами кларнет грустит чисто по-клезмерски. Сложная? О да! Полифония и полиритмия царят в этой сюите, которую Compassionizer исполнил, как никогда ранее камерным составом: из гостей – только альтистка Людмила Полетаева. И еще одно отличие от прежних работ: электронный арсенал клавишных лидера состава используется здесь весьма экономно, отдавая авансцену духовым и струнным. Структура? В любимой мантре Ивана Розмаинского для этого проекта "Melodic Atmospheric World Avant Music" заметно не хватает еще одного компонента: Classical. При всей прог-роковой основе музыки, выстроена она все же в As Smoke Is Driven Away по академическим законам, по крайней мере, на мой взгляд. Пусть не идеально (финал выглядит несколько смазанным), но именно по ним. Шаг ли это вперед в развитии проекта? Безусловно, и шаг весьма значительный. Как уже говорилось выше, подобных эпиков у Compassionizer ранее не было. И если мне не удалось до конца прочувствовать концептуальную идею сюиты, как ее видел Иван Розмаинский: победа добра над злом (я бы определил эту идею, перефразируя название книги Марко Поло, как «Музыка о разнообразии мира»), то гуманизм замысла вкупе с высоким мастерством музыкантов переоценить просто невозможно.

© & (p) 2023

1 tk / 21 mins

(Serghei Liubcenco - g, b, doira, dr, perc; Leonid Perevalov - bass cl; Ivan Rozmainsky - EKO Panda 49, Roland Juno-D, Korg Micro X, kalimba, vibe; AndRey Stefinoff – cl; with Lyudmila Poletaeva – viola;)

Линк предоставил Ivan Rozmainsky

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
академическая музыка, прог-рок


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Kenny Barron - The Source
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Пояснять, кто такой Кенни Бэррон, обладатель высшей в США награды для ныне здравствующих джазменов NEA Jazz Master, нет необходимости. А вот оценить уникальность его нового альбома The Source надо обязательно. Дело в том, что это первый за более, ...
подробнее
11.12.2022
Lakecia Benjamin - Phoenix
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Казахстан, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
На обложке своего нового альбома Phoenix Лакеша (которую я далее из соображений благозвучия буду называть Лакеция) Бенджамин выглядит королевой, у которой в руках вместо скипетра или державы другой атрибут власти – саксофон. И в современном джазе ...
подробнее
29.10.2022
Lauren Henderson - Conjuring
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Имя американской певицы афро-карибского происхождения Лорин Хендерсон не первый раз появляется на наших страницах. На сей раз знакомим наших читателей с ее юбилейным, десятым по счету альбомом Conjuring, выпущенным, как и предыдущий La Bruja (мы о ...
подробнее
28.04.2023
Louis Siciliano - Ancient Cosmic Truth
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Перу, США
  • музыкальный стиль: фьюжн
Несмотря на свою «островную» фамилию, итальянский музыкант и композитор электронной музыки Луи Сицилиано родился в материковой части страны: он появился на свет в Неаполе в 1975 году. Сицилиано очень много работает для кино, телевидения, театра, ...
подробнее
14.01.2023
Louis Stewart - Out on his Own
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Ирландия
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Ирландия дала мировой культуре целое созвездие величайших писателей – от Свифта и Бернарда Шоу до Джойса и Бекета. Хватает знаменитостей ирландского происхождения и в сфере рок-музыки: вспомним хотя бы Боно. А вот в джазе ирландцы как-то не на ...
подробнее
14.03.2023
Ludovica Burtone - Sparks
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Малайзия, США, Чили
  • музыкальный стиль: кроссовер, современный джаз
Итальянская скрипачка Лодовика Бартоне родилась в городе Удине на северо-востоке Италии, в области Фриули, где даже говорят на особом, фриуланском диалекте итальянского языка. Она начинала в качестве скрипачки академического стиля, выступала с ...
подробнее
13.02.2023
Marcello Sebastiani Hu Trio - Nothing so Abstract
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Италия
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
Басиста Марчелло Себастьяни можно отнести к ветеранам итальянской джазовой сцены, он родился еще в 1955 году. Начинал он с игры на бас-гитаре в различных рок-группах, преимущественно в сфере прог-рока. Но уже в начале 70-х годов Себастьяни обратился ...
подробнее
07.03.2023
Marco Antonio Santos - About: Silence
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, США
  • музыкальный стиль: академическая музыка, кроссовер
Увы, в полном объеме оценить прелесть проекта бразильского гитариста и композитора Марко Антониу Сантуша About: Silence мы не сможем. Дело в том, что музыка – не единственная, хотя и важная составляющая этой работы, задуманной Марко как симбиоз ...
подробнее
17.03.2023
Marina Pacowski - Inner Urge
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Франция
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Большинство певиц-дебютанток, чьи первые альбомы мне доводилось обозревать для « Jazz -Квадрата», как правило, демонстрируют джаз и «еще что-то». Это «что-то» может быть музыкой соул, фолком, ритм-энд-блюзом, поп-музыкой и так далее. Джаз в «чистом» ...
подробнее
21.04.2023
Mark Ortwein - It Was Time
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, фанк
Ни одного из участников этого проекта, включая его создателя Марка Ортвейна, я ранее не слышал. И как же приятно удивила эта большая группа незнакомцев! It Was Time, дебютный альбом Ортвейна наглядно демонстрирует, как много креативных идей может ...
подробнее
27.02.2023
Massimo Biolcati - On a Misty Night
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, США, Швеция
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
В отличие от двух предыдущих своих альбомов, знакомый уже нашим постоянным читателям басист Массимо Биолкати в новом, четвертом по счету, проекте On a Misty Night отказался от формата квартета и перешел к еще более камерному варианту: трио. На сей ...
подробнее
01.04.2023
Matt Greenwood - Atlas
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Зимбабве, Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Гитарист Мэтт Гринвуд родился в городе Хараре. Он - представитель белого меньшинства Зимбабве, который вырос и стал музыкантом в этой стране на юге Африки. На родине он играл с такими местными знаменитостями, как Оливер Мтукудзи и Форвард Квенда. На ...
подробнее
05.01.2023
© 2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com