Daniele Di Bonaventura Band’Union & Ilaria Pilar Patassini - Italia Folksongs
22.03.2023
Италия никого не оставляет равнодушным. Трудно не восторгаться этой страной. Мягкий средиземноморский климат, живописнейшие ландшафты, уникальные памятники культуры, популярная во всем мире кухня и, конечно, сами итальянцы – люди живые, непосредственные, доброжелательные в большинстве своем, говорящие на удивительно певучем языке, на котором объяснения в любви выглядят, наверное, убедительнее всего. Бывавшие в Италии не могут забыть эту страну (я принадлежу к числу этих счастливцев), не бывавшие – наверняка мечтают там побывать. Но пока и те, и другие могут позволить себе интереснейший аудио-круиз по самым разным уголкам страны с альбомом Italia Folksongs.
Его создатели – бандонеонист Даниэле Ди Бонавентура, руководитель ансамбля Band’Union и вокалистка Илария Пилар Патассини. Даниэле – опытнейший музыкант, композитор, аранжировщик, а помимо бандонеона он еще часто играет на фортепьяно. Круг его музыкальных интересов очень широк: музыка академическая и импровизационная, джазовая и этническая. Он – гость множества фестивалей и участник записей более 80 альбомов. Квартет Band’Union он основал в 2003 году, на сегодня ансамбль выпустил четыре альбома. В него входят Марчелло Пегин, играющий на оригинальной 10-струнной гитаре, басист Феличе Дель Гаудио и перкуссионист Альфредо Лавиано. В проекте Italia Folksongs с Даниэле и его группой сотрудничала певица с международной известностью, а также педагог Илария Пилар Патассини. В ее личной дискографии также пока четыре альбома, а счастливое совпадение творческих интересов помогло музыкантам создать совместный проект.
В программе альбома из десяти треков – песни разных регионов Италии. У некоторых из них есть автор, иные считаются народными, одни очень известны, другие звучат достаточно редко. Аранжировки восьми композиций для инструментального квартета и голоса выполнил Ди Бонавентура, две композиции исполняются в аранжировках Пегина и Дель Гаудио соответственно. Все треки альбома объединяет общая судьба – это современный итальянский фольклор, но с одной поправкой: в каждом регионе он свой, а в некоторых даже есть свой диалект итальянского и Патассини исполняет песни на диалекте именно данного региона. Так что с музыкантами Band’Union и Иларией мы путешествуем и слушаем музыку Кампаньи (классическая неаполитанская песня Varca Lucente) и Пьемонта (A l'umbrèta del bussun (o La Beroera), Абруццо (Vola vola vola) и Лацио (La Serenata), Сардинии (духовный гимн Ave Maria (o Deus Ti Salvet Maria) и Сицилии (Vitti 'na crozza). Поклонники джаза по достоинству оценят чуть ли не свинговые интонации O cupi cupi и диалог гитары и перкуссии в Saltarello, повсеместно – сладкую грусть бандонеона Ди Бонавентуры и богатый модуляциями голос Патассини. Будет не скучно и будет интересно!
Итальянская скрипачка Лодовика Бартоне родилась в городе Удине на северо-востоке Италии, в области Фриули, где даже говорят на особом, фриуланском диалекте итальянского языка. Она начинала в качестве скрипачки академического стиля, выступала с ...
Басиста Марчелло Себастьяни можно отнести к ветеранам итальянской джазовой сцены, он родился еще в 1955 году. Начинал он с игры на бас-гитаре в различных рок-группах, преимущественно в сфере прог-рока. Но уже в начале 70-х годов Себастьяни обратился ...
музыкальный стиль: академическая музыка, кроссовер
Увы, в полном объеме оценить прелесть проекта бразильского гитариста и композитора Марко Антониу Сантуша About: Silence мы не сможем. Дело в том, что музыка – не единственная, хотя и важная составляющая этой работы, задуманной Марко как симбиоз ...
Ни одного из участников этого проекта, включая его создателя Марка Ортвейна, я ранее не слышал. И как же приятно удивила эта большая группа незнакомцев! It Was Time, дебютный альбом Ортвейна наглядно демонстрирует, как много креативных идей может ...
Гитарист Мэтт Гринвуд родился в городе Хараре. Он - представитель белого меньшинства Зимбабве, который вырос и стал музыкантом в этой стране на юге Африки. На родине он играл с такими местными знаменитостями, как Оливер Мтукудзи и Форвард Квенда. На ...
В творчестве американского саксофониста и композитора Мелвина Смита заметна связь с духовной музыкой. Наверняка это объясняется особенностями его биографии. Мелвин родился в Джексонвилле, Флорида, в семье где любили музыку и чтили христианские ...
Конечно, фагот в гораздо большей степени ассоциируется с академической музыкой, а не с джазом. Тем не менее, время от времени этот инструмент использовался в джазе с давних лет. Еще в 20-е годы ХХ века на нем играл иногда Фрэнк Трамбауэр, в 50-х и ...
В 20-х годах прошлого века в Гарлеме были популярны так называемые house rent parties, вечеринки с музыкой, на которых королями были такие выдающиеся мастера стиля страйд-пиано, как Вилли Лайон Смит, Фэтс Уоллер, Джеймс Пи Джонсон. Думаю, если бы с ...
Емкому англоязычному понятию singer-songwriter трудно найти столь же краткий аналог на русском: «исполнитель, поющий песни собственного сочинения» - согласитесь, звучит как-то не так… Но, независимо от определения, все хорошо понимают, что за ним ...
музыкальный стиль: мэйнстрим, госпел, ритм-энд-блюз
Долгих шесть лет продолжалась работа над этим дебютным альбомом американской вокалистки Нади Вашингтон. Уроженка Далласа, Техас, она, дочь певицы Нельды Вашингтон, с самых юных лет не представляла для себя иной карьеры, кроме певческой. Надя в ...
Основатель и руководитель лейбла Outside in Music Ник Финцер – еще и практикующий музыкант, тромбонист, бэндлидер и композитор, причем не рядовой. Он закончил два известных учебных заведения в Нью-Йорке: Eastman School of Music, а затем The ...
Бруклинский лейбл 577 Records продолжает раскапывать интереснейшие архивные записи британского фри-джаза Made In Bristol. На сей раз в поле зрения издателей попал концерт, который сыграли 1 июля 1989 года в местном зале The Albert Inn трое видных ...