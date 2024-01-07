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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Sofia Rubina - I Am Soul

Sofia Rubina - I Am Soul

07.01.2024

Sofia Rubina - I Am Soul

Впервые на наших электронных страницах возникает имя Софьи Рубиной, одной из ведущих джазовых вокалисток Эстонии. Родилась она в Тарту, городе науки студентов, в семье ученых. Вокалом она начала заниматься еще в десятилетнем возрасте. Музыкальное образование Рубина получила в Академии культуры Вильянди университета Тарту, затем училась в Германии, России и, наконец, в колледже Беркли в Бостоне. Незаурядный талант принес ей немало наград на национальных и международных конкурсах. Софья хорошо известна далеко за пределами своей небольшой страны, она участвовала во многих международных джазовых фестивалях, много гастролирует по всему миру – от Китая до Фарерских островов, выступала она и на сцене одного из самых знаменитых джазовых клубов мира – Blue Note в Нью-Йорке. Как говорит о ней куратор крупнейшего эстонского джазового фестиваля Jazzkaar Анне Эрм, «Жемчужина эстонского вокального джаза Софья Рубина зарекомендовала себя как стильная джазовая вокалистка, страстная соул-певица, солнечная фанк-принцесса и настоящий знаток глубоких корней еврейских песен. Что бы София Рубина ни создавала или ни исполняла, она все делает с большой любовью и самоотдачей».

I Am Soul – уже шестой ее альбом. Рубина работала над этим проектом в содружестве с российским трио пианиста Евгения Лебедева, очень сильным составом, где каждый из участников – и сам Лебедев, выпускник Беркли, и басист Антон Ревнюк, и ударник Игнат Кравцов – музыканты, пользующиеся международной известностью и работавшие со многими звездами мирового джаза. Евгений Лебедев, кстати, выступил в этом проекте еще и в качестве аранжировщика и продюсера. В программу альбома вошло одиннадцать композиций, среди которых каверы композиций Бонни Райт, Джорджа Дьюка, Чика Кориа и шесть собственных песен Софьи Рубиной.

Особенность манеры пения Софьи состоит в очень заметном влиянии таких направлений афроамериканской музыки, как соул, ритм-энд-блюз, в меньшей степени госпел, сочетающихся с классическим джазовым вокалом. На всю эту пеструю смесь неизбежно накладываются и присущие певице чисто индивидуальные моменты. Результат и эффектен, и убедителен. Стартовым номером программы Рубина поставила песню собственного сочинения Home, посвященную ее дочери Найме, расставляя таким образом приоритеты в своей жизни. Как говорит она сама, поясняя и концепцию альбома, и его название, «Этот альбом — это подлинная я, такая, какая я есть на самом деле, уязвимая, сильная, радостная, ищущая смысл, пытающаяся прислушаться к своему внутреннему голосу. Для меня музыканты – это люди, транслирующие определенный месседж». И среди посланий Софьи Рубиной в альбоме I Am Soul мы найдем и спетую на эстонском композицию (тоже авторскую) Taim, и солнечную по настроению Great Life, и кавер Stay True с сильным привкусом музыки госпел, и одну из любимых композиций певицы, Open Your Eyes You Can Fly с музыкой Чика Кориа и лирикой Невилла Портера. Очень достойная коллекция и исполнение высокого класса.

© & (p) 2023 Sofia Rubina

11 tks / 58 mins

(Sofia Rubina – voc; Evgeny Lebedev- p; Anton Revnyuk- b; Ignat Kravtsov- dr; with string quartet;)

Линк предоставила Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия, Эстония
музыкальный стиль
мэйнстрим


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