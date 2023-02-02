Gao Hong & Kadialy Kouyate - Terri Kunda

Китай и Западная Африка. Что может быть тут общего? Веками культуры этих регионов развивались обособленно, сталкивались с совершенно не похожими друг на друга проблемами. Но сегодня мир изменился. И, благодаря этому, мы можем слушать удивительный альбом, где одновременно звучат пипа и кора, струнные инструменты из таких разных регионов, альбом, который создали живущая в Нью-Йорке китаянка Гао Хонг и живущий в Лондоне сенегалец Кадиале Койяте.
Оба этих имени должны быть знакомы читателям нашего сайта. Гао Хонг считается сегодня одной из лучших в мире исполнительниц на китайской 4-хструнной лютне пипа. Записанный ею вместе с ее уважаемым учителем Лин Шиченом альбом Hunting Eagles Catching Swans (переиздан в 2020 году ARC Music, мы писали о нем) получил сразу две премии Global Music Award. Гао объездила с гастролями весь мир, она с удовольствием и с большим интересом относится к экспериментам по соединению китайской музыки с музыкой иных культур (она «вторгалась» в мир афроамериканского джаза, еврейского клезмера, в такую разновидность кантри, как блюграсс), так что ее звонок в Лондон с предложением сотрудничества Кадиале был в какой-то степени закономерен. Кадиале Койяте – выходец из семьи потомственных гриотов, певцов-сказителей у народов Западной Африки (сам он из народа мандинка), виртуозный исполнитель на традиционной 21-струнной лютне кора. И он объездил с гастролями множество стран, участвовал в разных мультикультурных проектах (у нас рецензировался альбом такого рода интернациональной группы Rafiki Jazz).
Звонок Гао Хонг стал импульсом к появлению альбома Terri Kunda (в переводе – «Дом дружбы»). Работа оказалась не простой. Как вспоминает Гао, «В студии мы поняли, что проблем гораздо больше, чем мы представляли. Когда я работала с другими инструментами и другими артистами, на первом месте всегда была мелодия, хотя музыкальные шкалы могли отличаться. Но в африканской музыке царствует ритм.» Тем не менее, в альбом попали и полностью сымпровизированные композиции, как Between Stars, и попытки нащупать общий музыкальный язык (стартовая Kora Meets Pipa), и сольные пьесы каждого из участников дуэта (My Musical Journey от Гао Хонг и Luck от Кадиале Койяте), и прекрасные образцы синтеза музыки двух культур (Sun Rising, Fulani Blues). По словам Гао «наша музыка не будет китайской или сенегальской, она будет новой формой world music, соединяющей стили и особенности музыки двух континентов».
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