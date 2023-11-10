SVM3 - Between the Times

Московская джазовая пианистка Светлана Маринченко, ученица известного петербургского музыканта Андрея Кондакова, в 2016 году переехала для продолжения учебы в Германию и с тех пор продолжает активно осваивать европейские сцены и студии. Два года назад мы писали об ее первом зарубежном и втором в общей дискографии альбоме Letters to My Little Girl, выпущенном норвежским лейблом Losen Records (этот текст легко найти на сайте), а сейчас у нас есть возможность представить ее новую работу Between the Times, изданную уже в Германии.
Letters to My Little Girl оставил ощущение очень глубокой работы зрелого пианиста и композитора. Конечно, уже тогда за плечами Светланы был опыт учебы в Училище им.Мусоргского, в мюнхенской Академии и стажировки в Беркли, но тем не менее, когда осознаешь, что до 17 лет она музыку только слушала, причем преимущественно рок, то пройденный ею путь вызывает еще большее уважение. Between the Times, полностью авторский, как и его предшественник, проект открывает новые грани яркого таланта Светланы Маринченко.
На обложке новой работы вместо «Трио Светланы Маринченко» на сей раз помещена аббревиатура SVM3. Мне показалось, что тут возможно двоякое толкование: это и указание на формат проекта (трио), и его порядковый номер в дискографии автора. Партнерами Светланы в этой работе выступили немецкие музыканты: басист Никлас Лукассен и ударник Тобиас Бакхауз, оба люди опытные и с именем. Сразу скажу, что обоим партнерам Маринченко оставила в своей музыке достаточно пространства для демонстрации своего мастерства, и оба оставили очень приятное впечатление, особенно басист Никлассен в Whales и в стартовой Berlin Moment. Но лидер есть лидер, и, конечно, центральное место в саунде трио принадлежит самой Светлане. В программе из семи композиций на меня особенно сильное впечатление произвела ее игра в таких треках, как Waiting (один из «пиков» альбома на мой вкус), титульной Between the Times и Prices of Our Lives. Что же касается композиции, то здесь Маринченко продолжает линию, намеченную в Letters to My Little Girl: это современный по языку и очень европейский джаз, для которого академическая основа важна ничуть не меньше постбоповых традиций. Колтрейновская эмоциональность(именно его Love Supreme определил судьбу Светланы), отточенная техника и легкое, порхающее а-ля Кориа, туше – возможно, так можно описать джаз Маринченко. Но выше говорилось и о новых гранях. Перейдем к ним.
Вокал присутствовал и в Letters to My Little Girl, но там со Светланой работали приглашенные вокалистки, здесь же мы слышим ее собственный голос. И если в Between the Times ее вокал звучит вторым планом, то в единственной композиции с русским названием «Не Вздыхай» голос решительно выходит на авансцену. Получилось совсем неплохо, а мне даже послышались в пении Светланы какие-то этнические нотки. Остается добавить, что и лирика этой вещи также принадлежит перу Маринченко. На мой взгляд, это второй «пик» альбома. И если уж продолжить «горные» аналогии, то вся «гряда» этого альбома выглядит ровной и крепкой, как наверняка знакомые Светлане Баварские Альпы. Но, уверен, главные альпийские вершины для Светланы еще впереди, в новых работах.
По обложке альбома Wednesday Weld этого не видно, но на фотографиях 75-летний Пол Флаэрти с его длинной белоснежной бородой смотрится весьма колоритно: этакий Гэндальф с саксофоном. С этим инструментом он сроднился еще ребенком, в 10-летнем ...
Душа этого проекта – очень интересная личность. Теодор Кумарцис из греческого портового города Салоники, человек равно влюбленный в музыку и историю античной Греции, основал в своем родном городе уникальный интерактивный музей Seikilo Ancient World ...
Время звучания этого альбома – чуть меньше академического часа. Мне представляется, что одним из самых эффективных способов донести до современных школьников весь ужас понятия Холокост был бы урок с прослушиванием этого альбома и знакомством с ...
Уроженец Висконсина Пит МакКенн уже более тридцати лет является заметной фигурой джазовой жизни Нью-Йорка. Более всего этого гитариста знают, как прекрасного сайдмена, чей инструмент звучит на более, чем ста альбомах. Пит играл со множеством ...
Британский гитарный проект Пита Оксли и Николаса Мейера (он швейцарец, но уже давно живет и работает в Англии) выпускает в мае свой пятый по счету альбом Mercurial Indigo. Наши читатели уже имели удовольствие встречаться с предыдущими работами Оксли ...
Новая встреча с музыкантом, уже «светившимся» на наших страницах. Петролио – это артистический ник итальянского музыканта Энрико Черрато, под которым он выступает в 2015 года. Петролио – частый участник разнообразных фестивалей авангардной музыки, ...
музыкальный стиль: академическая музыка, кельтская музыка
Боюсь, в этом тексте история заметно потеснит музыку – уж больно специфична тематика альбома The Irish Revolution , нового релиза в каталоге британского лейбла ARC Music . Его история такова. В 2019 году ирландское телевидение показало ...
Благодаря релизам лейбла Intonema, возглавляемого Ильей Белоруковым, наши читатели не раз встречались с работами этого петербургского музыканта, сферой интересов которого являются свободная импровизация и электронная экспериментальная музыка. ...
И название альбома Ребекки Хеннесси Joy Will Find Us («Радость найдет нас»), и обложка, где мальчик играет с собственной тенью на стене, по-видимому, в ясный солнечный день, настраивает на позитивный лад. Да и сам альбом, коллекция новых песен ...
На этот раз наше джазовое путешествие по Канаде с Orange Grove Publicity ведет в Калгари, крупнейший город провинции Альберта. Именно здесь уже шесть лет работает джазовый коллектив Redline Trio , в который входят саксофонист Марк ДеДжонг, басист ...
Обложка этого альбома кажется выполненной по лекалам ЕСМ: минималистичность, экзистенциальная статика, холод. Но обложки бывают обманчивы: в музыке, которая спрятана под этой обложкой много света и тепла, много динамики, много воздуха, много типично ...
музыкальный стиль: академическая музыка, современный джаз
Свой предыдущий альбом Whenever You’re Starting From пианист и композитор из Чикаго Роб Клирфилд выпустил еще в доковидную эру, в 2018 году. Тот альбом сольных фортепьянных импровизаций мне довелось обозревать для нашего сайта и, среди прочего, там ...