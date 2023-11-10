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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » SVM3 - Between the Times

SVM3 - Between the Times

10.11.2023

SVM3 - Between the Times

Московская джазовая пианистка Светлана Маринченко, ученица известного петербургского музыканта Андрея Кондакова, в 2016 году переехала для продолжения учебы в Германию и с тех пор продолжает активно осваивать европейские сцены и студии. Два года назад мы писали об ее первом зарубежном и втором в общей дискографии альбоме Letters to My Little Girl, выпущенном норвежским лейблом Losen Records (этот текст легко найти на сайте), а сейчас у нас есть возможность представить ее новую работу Between the Times, изданную уже в Германии.

Letters to My Little Girl оставил ощущение очень глубокой работы зрелого пианиста и композитора. Конечно, уже тогда за плечами Светланы был опыт учебы в Училище им.Мусоргского, в мюнхенской Академии и стажировки в Беркли, но тем не менее, когда осознаешь, что до 17 лет она музыку только слушала, причем преимущественно рок, то пройденный ею путь вызывает еще большее уважение. Between the Times, полностью авторский, как и его предшественник, проект открывает новые грани яркого таланта Светланы Маринченко.

На обложке новой работы вместо «Трио Светланы Маринченко» на сей раз помещена аббревиатура SVM3. Мне показалось, что тут возможно двоякое толкование: это и указание на формат проекта (трио), и его порядковый номер в дискографии автора. Партнерами Светланы в этой работе выступили немецкие музыканты: басист Никлас Лукассен и ударник Тобиас Бакхауз, оба люди опытные и с именем. Сразу скажу, что обоим партнерам Маринченко оставила в своей музыке достаточно пространства для демонстрации своего мастерства, и оба оставили очень приятное впечатление, особенно басист Никлассен в Whales и в стартовой Berlin Moment. Но лидер есть лидер, и, конечно, центральное место в саунде трио принадлежит самой Светлане. В программе из семи композиций на меня особенно сильное впечатление произвела ее игра в таких треках, как Waiting (один из «пиков» альбома на мой вкус), титульной Between the Times и Prices of Our Lives. Что же касается композиции, то здесь Маринченко продолжает линию, намеченную в Letters to My Little Girl: это современный по языку и очень европейский джаз, для которого академическая основа важна ничуть не меньше постбоповых традиций. Колтрейновская эмоциональность (именно его Love Supreme определил судьбу Светланы), отточенная техника и легкое, порхающее а-ля Кориа, туше – возможно, так можно описать джаз Маринченко. Но выше говорилось и о новых гранях. Перейдем к ним.

Вокал присутствовал и в Letters to My Little Girl, но там со Светланой работали приглашенные вокалистки, здесь же мы слышим ее собственный голос. И если в Between the Times ее вокал звучит вторым планом, то в единственной композиции с русским названием «Не Вздыхай» голос решительно выходит на авансцену. Получилось совсем неплохо, а мне даже послышались в пении Светланы какие-то этнические нотки. Остается добавить, что и лирика этой вещи также принадлежит перу Маринченко. На мой взгляд, это второй «пик» альбома. И если уж продолжить «горные» аналогии, то вся «гряда» этого альбома выглядит ровной и крепкой, как наверняка знакомые Светлане Баварские Альпы. Но, уверен, главные альпийские вершины для Светланы еще впереди, в новых работах.

© & (p) 2023 Neuklang Records

7 tks / 40 mins

(Svetlana Marinchenko - keyb, voice, poetry; Tobias Backhaus – dr; Niklas Lukassen – b;)

Линк предоставила Svetlana Marinchenko

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Россия
музыкальный стиль
современный джаз


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