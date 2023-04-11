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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Roxane Reddy - Jaywalking

Roxane Reddy - Jaywalking

11.04.2023

Roxane Reddy - Jaywalking

С молодой вокалисткой из Монреаля Роксаной Редди наши читатели уже имели возможность познакомиться совсем недавно по дебютному альбому ансамбля Greenhouse Ensemble под названием Rez-de-chaussée. И вот, почти сразу подоспел уже сольный дебют Редди – альбом Jaywalking. Это отличный повод рассказать о Роксане несколько подробнее.

Выходец из музыкальной семьи, она уже в семь лет начала учиться играть на фортепьяно и даже что-то сочинять. А уже в девять лет Роксана стала участницей детского вокального коллектива Voix Boréales (Petits Chanteurs de Laval) и в его рядах приобрела бесценный опыт выступлений на больших сценах, объездила не только Канаду и США, но побывала и в таких европейских странах, как Италия, Эстония и Россия. В 15 лет Редди начала играть на бас-гитаре в собственной группе, а позже заинтересовалась джазом и получила степень бакалавра в области джазового исполнительского мастерства в Монреальском университете. Роксана – универсал, она умеет очень многое: играет на бас-гитаре, клавишных, поет, как солистка и бэк-вокалистка, а главное сама сочиняет песни и аранжирует музыку. Помимо вышеупомянутого коллектива Greenhouse Ensemble, она участвует во франкоязычном фолк-дуэте Andromède и долго готовила собственный альбом, который увидит свет в конце апреля.

Альбом почти полностью авторский: из восьми его песен Роксана сочинила семь – и музыку, и тексты. К записи она привлекла классическую джазовую ритм-группу (фортепьяно – бас-ударные), гитариста и чисто женскую духовую секцию из трех исполнительниц. Все аранжировки для этого состава также сделала она сама. По Greenhouse Ensemble Редди запомнилась больше, как вокалистка, использующая голос в качестве инструмента. Силлабического пения много и в ее собственном альбоме, но поет она и лирику собственного сочинения, причем, как по-английски, так и по-французски.

Стиль ее музыки далек от straight-ahead джаза, тени Эллы или Сары не витают над этим альбомом, скорее вспоминаешь великую землячку Роксаны Джони Митчелл или великолепную британскую певицу Кейт Буш (в композиции Fall (live), когда после фортепьянного интро вступает нежный высокий голос Роксаны она особенно напомнила мне Кейт в ее ранних альбомах). Кстати, и эта песня, и почти все остальные – очень многоплановые, со сложной структурой: текст сменяется вокализом, чтобы потом вновь вернуться ближе к финалу композиции. Не могу не упомянуть занимающую центральное место в альбоме двухчастную мини-сюиту Les baleines, самое солидное по объему сочинение Редди, но одним из моих персональных фаворитов альбома стала композиция Wilted, где, помимо вокала впечатлила и партия гитары от Луи-Мартина Рюста. А второй мой фаворит – это финал альбома, единственный не авторский трек в программе. Канада, как и ее южный сосед, также страна эмигрантов. И в финале Роксана вспомнила свои ирландские корни, исполнив а-капелла традиционную гэльскую песню Eleanóir a Rún, прозвучавшую очень ярко и убедительно, как, впрочем, и весь этот альбом.

© & (p) 2023

8 tks / 47 mins

(Roxane Reddy – voc; Yannick Anctil – p; Louis-Martin Ruest – g; Carl Mayotte – b; Alain Bourgeois – dr; Victoria Hebbard – tp, flg; Élisabeth Provencher – sax, fl; Marie-Ange Boislard – tb;)

Линк предоставлен Roxane Reddy

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
современный джаз


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