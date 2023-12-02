Skip Wilkins Trio - In Morava (Na Moravě)

Пианиста Скипа Уилкинса можно считать полноправным послом американского джаза в Чешской республике. Много лет он прожил в этой центральноевропейской стране, да и сейчас продолжает жить «на два дома»: то в принадлежащем ему отеле «Голова оленя» (The Deer Head Inn) в Пенсильвании, на сцене которого выступали такие гранды, как Кит Джарретт, Гэри Пикок или Фил Вудс, да и сам он нередко присоединялся к своим гостям, то в Чехии, где у него много друзей и партнеров по джазу. Вот и последний свой альбом он записывал в Чехии, со своим чешским трио и издал In Morava (Na Moravě) на чешском лейбле New Port Line Records.
В записи программы из десяти треков (автор всех композиций – Скип Уилкинс) ему ассистировали басист Йозеф Фечо и ударник Томаш Хобзек, а в трех треках гостил тенор-саксофонист Ростислав Фраш. Последний не дожил до выпуска альбома: болезнь унесла его в 44 года, и Уилкинс посвятил этот релиз его памяти. Стилистически музыка трио Уилкинса достаточно консервативна: это типичный мэйнстрим-джаз, без каких-либо экскурсов в иные направления. Но от этого In Morava (Na Moravě) не становится менее интересным за счет таланта композитора Уилкинса и высокого мастерства всех музыкантов.
Прекрасный пианист, Уилкинс предлагает нашему вниманию совсем не тривиальную музыку с интересными гармоническими решениями. Композицию Kája, посвященную очень известному еще с времен единой Чехословакии пианисту Карелу Ружичке (его сын, тенор-саксофонист Карел-младший, ныне живет в Нью-Йорке), Уилкинс представил даже в двух разных вариантах, гармонизированных каждый по-своему. Свою любовь к Чехии Уилкинс отразил в композиции, название которой говорит само за себя: очаровательном джазовом вальсе My Czech Family (Moje ceska rodina). В финальном треке Threads Скип совершенно неожиданно продемонстрировал и свои вокальные способности: его скэт выглядит весьма убедительно. А центральной темой альбома я бы назвал титульную пьесу In Morava (Na Moravě) – большое развернутое полотно, которое, помимо прочего, явно украсила работа контрабасиста Йозефа Фичо смычком в первой части композиции. Да и в целом партнеры Уилкинса его не подвели.
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