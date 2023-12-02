Skip Wilkins Trio - In Morava (Na Moravě)

Давненько я не слышал Криса Спида. А когда-то, в конце 90-х, я больше всего любил музыку нью-йоркского даунтауна, а в ней – продукцию продвигавшего эту музыку лейбла Knitting Factory Records, а уж в каталоге Knitting Factory особенно выделял работы ...