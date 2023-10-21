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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Silvan Joray - Updraft

Silvan Joray - Updraft

21.10.2023

Silvan Joray - Updraft

Гитарист и композитор Сильвен Жорей сегодня живет и работает в Нью-Йорке, но свой второй по счету и первый на лейбле Ubuntu Music альбом под названием Updraft записывал все-таки в родной Швейцарии, в одной из студий Базеля. Это уже опытный мастер, удостаивавшийся специальных призов на конкурсах в ЮАР и Польше, выступавший на престижных фестивалях и гастролировавший в ряде стран Европы и в Израиле. Updraft записан в формате трио, где партнерами Жорея выступили израильский басист Надав Эрлих, с которым Сильвен сотрудничает уже давно (Надав участвовал и в записи его дебютного альбома в 2020 году) и очень известный американский ударник Джефф Баллард, работавший в свое время с Кориа и Мэтини.

Программу нового альбома Жорей составил преимущественно из собственных композиций, разбавив ее двумя версиями стандартов джазовых классиков (Subterfuge Эндрю Хилла и At Long Last Love Коула Портера), а также двумя короткими, менее минуты, гитарными импровизациями. Если говорить о стилистике музыки Сильвена, то это современный джаз, джаз, смотрящий в будущее, но опирающийся при этом на мощный исторический бэкграунд, который Жорей ни в коем случае не отвергает. Осторожный модернизм – так я бы расценил музыку лидера трио. При этом надо добавить, что Жорей широко использует полиритмию, необычные гармонические решения, а в своей технике игры обращается к не столь часто применяемому, хотя и не новому в джазовой гитаре тэппингу. Пожалуй, лучше всего охарактеризовал музыку Жорея маститый джазовый басист Лэрри Гренадьер: «Сильвен вместе с Надавом и Джеффом представили музыкальное высказывание, в основе которого лежит чувство историзма и, в то же время, направленное в будущее, благодаря смелой игре и свежим композициям. Прекрасная по звучанию и захватывающая музыка». Вспомним также, что не случайно, название одной из лучших композиций альбома, титульной Updraft, можно перевести, как «Восходящий поток» - это движение вверх, вперед и вверх, если хотите. Вспомним – и согласимся с Лэрри!

© & (p) 2023 Ubuntu Music

11 tks / 54 mins

(Silvan Joray – g; Nadav Erlich – b; Jeff Ballard – dr;)

Диск предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США, Швейцария
музыкальный стиль
современный джаз


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