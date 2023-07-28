Mark Sanders - CollapseUncollapse: Time in Images

Корейская пианистка Юнми Ли приехала в Нью-Йорк для учебы в местном университете в 2020 году. Время оказалось не очень удачным. Почти сразу наступил пандемический локдаун и Юнми Ли пришлось учиться в основном он-лайн. Но – не было бы счастья, да ...