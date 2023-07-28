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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Mark Sanders - CollapseUncollapse: Time in Images

Mark Sanders - CollapseUncollapse: Time in Images

28.07.2023

Mark Sanders - CollapseUncollapse: Time in Images

Британского авангардного ударника Марка Сандерса доводилось неоднократно слушать (и рассказывать об этом нашим читателям) в самых разных составах с разными конфигурациями, но ни разу - в качестве лидера. Неудивительно: CollapseUncollapse: Time in Images – это первый для Марка проект, где он возглавляет импровизационный коллектив. Для записи этого альбома, состоявшейся в мае-июне 2021 года он сформировал трио, в которое пригласил достаточно известных земляков: басиста Криса Мэппа и клавишника Эндрю Вудхэда. Оба они оперировали еще и электроникой, а сам Сандерс ограничился родными ударными и перкуссией.

Музыканты исполнили сравнительно небольшую по объему, пятидесятиминутную программу, в которую вошли пять треков. Открывает программу самое длинное (почти на двадцать минут) полотно под названием Gravelines. Надо сказать, особенно здесь заметно, что Сандерс «дорвался» до авансцены и очень активно ее обживает. Ударные тут на первом плане, работает Сандерс очень интенсивно, в высоком темпе и весьма изобретательно. Партнеры по большей части откровенно ассистируют своему лидеру. В следующей композиции Eclipsed чаши весов решительно меняют положение: здесь уже превалирует электроника, саунд полон разнообразных шумов и конкретных звуков, а Сандерс уже только первый среди равных. Электроники много и в финальном треке Ghost Dance, а Bridged, в соответствии со своим названием, выглядит мостом между двумя тенденциями. Особый случай – композиция Time in Images. Наверное, это понимал и сам Марк Сандерс, сделав ее название частью названия альбома в целом. Почти четверть часа Марк держит здесь ровный ритм вновь и вновь повторяющейся фразы, на фоне которого резвятся его партнеры. Есть в этом ритме нечто гипнотическое, а в целом композиции оставляет впечатление некоего шаманского ритуала. Здорово! Как, впрочем, весьма неплох и альбом в целом. Первый лидерский «блин» для Сандерса явно вышел не «комом».

© & (p) 2023 577 Records

5 tks / 49 mins

(Mark Sanders – dr, perc; Chris Mapp – b, electronics; Andrew Woodhead – keyb, electronics;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
авангард


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