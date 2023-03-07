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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Marcello Sebastiani Hu Trio - Nothing so Abstract

Marcello Sebastiani Hu Trio - Nothing so Abstract

07.03.2023

Marcello Sebastiani Hu Trio - Nothing so Abstract

Басиста Марчелло Себастьяни можно отнести к ветеранам итальянской джазовой сцены, он родился еще в 1955 году. Начинал он с игры на бас-гитаре в различных рок-группах, преимущественно в сфере прог-рока. Но уже в начале 70-х годов Себастьяни обратился к академической музыке и джазу и перешел к игре на контрабасе. Интерес к джазу возник у него под влиянием мастеров раннего джаза: Кинга Оливера, Бейдербека, Армстронга, а также Эллингтона и Гарнера. За долгую карьеру Себастьяни довелось работать с такими разными людьми, как Гаррисон Фьюэлл и Бадал Рой, Сагир Кан и Карл Поттер. Самый новый альбом своего Hu Trio Себастьяни записывал в Будапеште с венгерскими партнерами: ударником Балажем Баги и пианистом Кароли Гашпаром. Оба они люди также весьма опытные. Баги, работающий преимущественно в стиле пост-боп, считается одним из лучших джазовых музыкантов в своей стране. На счету Гашпара уде несколько альбомов с его трио, сейчас он готовит свой сольник. Этот пианист сочетает креативность с опорой на традиции мэйнстрим-джаза.

Альбом трио под названием Nothing so Abstract состоит из восьми треков. Половину из них написал лидер трио Марчелло Себастьяни, одну композицию (One for B.E.) сочинил Кароли Гашпар, три пьесы – каверы. Их выбор довольно показателен. Себастьяни с коллегами исполнили три не слишком часто исполняемые композиции времен эры свинга и даже более ранних: Deep Purple (к рок-группе отношения не имеет, сочинил эту музыку Питер ДеРоуз в 1933 году), East of the Sun (Dedicated) Брукса Баумэна (1936) и Softly as in a Morning Sunrise Ромберга и Хаммарстейна (1928). Особенно здорово прозвучала последняя пьеса, финальная в альбоме: красивая мелодия, хороший темп и отменное соло лидера. Себастьяни вообще много и с аппетитом солирует в этом альбоме, порой его контрабас наравне с фортепьяно выходит на авансцену без всякого смущения, и именно он ведет мелодическую линию в Softly as in a Morning Sunrise. В собственных пьесах Марчелло, особенно в Just with It постоянно присутствует настоящий свинг. При этом нет ощущения, что слушаешь ретро-музыку. Просто Себастьяни никогда не теряет связи с джазовыми корнями, бережно вводит это настроение в свою музыку – и идет вперед! Получается очень симпатично!

© & (p) 2023 Notami Jazz

8 tks / 50 mins

(Marcello Sebastiani – b; Balazs Bagyi – dr; Karoly Gaspar – p;)

Линк предоставлен Notami Jazz

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венгрия, Италия
музыкальный стиль
мэйнстрим, свинг


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