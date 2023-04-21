Marina Pacowski - Inner Urge

Большинство певиц-дебютанток, чьи первые альбомы мне доводилось обозревать для «Jazz-Квадрата», как правило, демонстрируют джаз и «еще что-то». Это «что-то» может быть музыкой соул, фолком, ритм-энд-блюзом, поп-музыкой и так далее. Джаз в «чистом» виде встречается редко. Именно такой редкостный дебют предлагает нам французская вокалистка Марина Паковски в своем альбоме Inner Urge.
Марина выросла в курортном Биаррице и с детства любила петь и училась игре на фортепьяно. Ее отец, успешный хирург, а также брат сами играли в ансамбле новоорлеанского традиционного джаза, так что в центре интересов Марины была именно эта музыка. Паковски несколько раз приезжала в Штаты, чтобы исполнять джаз на его родине, выступала в разных проектах, а в 2017 году окончательно перебралась в США и поселилась в Южной Калифорнии, в Лос-Анджелесе, где климат напоминал ей родной город. Тем не менее, она часто выступает в Европе, на родине преподает в Консерватории им. Мориса Равеля. На счету Марины уже ряд престижных наград, а теперь подошло время и для фонографического дебюта.
С первого же трека, титульного Inner Urge, Паковски демонстрирует незаурядное мастерство скэт-вокала в лучших традициях великих джазовых див, вроде Эллы или Сары. Мастерский скэт будет звучать на протяжении всего альбома многократно – и в паркеровской Donna Lee, и в другом стандарте, On Green Dolphin Street, где ее голос уподобляется трубе Майлса Дэвиса, и в East Of The Sun, одной из любимых тем Марины, и в ряде других треков. Но поет она и тексты, отлично свингуя и эффектно подчеркивая эмоциональный месседж каждого трека, как в My Foolish Heart или I’m Old Fashioned. Это классный straight-ahead джаз, воплощать который ей помогала большая команда первоклассных музыкантов. Уже в Inner Urge на смену ее голосу приходит соло именитого нью-йоркского саксофониста Джоэла Фрама, в двух треках за ударными сидит сам Питер Эрскин. А, скажем, латинский джазовый стандарт Pensativa, выбранный Мариной из любви к морю, у которого она провела детство, много потерял бы без ударных Роя МакКарди, имитирующих шум волн, повторяющих крик чаек басовых линий Джона Клейтона и подобного ветру звуку вибрафона Брента Фишера. Но есть одна совершенно особая тема в программе альбома, характерная именно для Марины Паковски.
Она остается француженкой, а потому в альбоме есть место и песням, которые она поет на родном языке. К композиции Майлса Дэвиса Solar с проникновенным басовым интро Клейтона, она сама сочинила французский текст. La Vie En Rose – одна из самых известных французских песен, и тут Марина превращается в настоящего шансонье. А в финальной What Are You Doing the Rest Of Your Life?она поет по-французски на музыку своего знаменитого соотечественника Мишеля Леграна. Так что, на американской сцене появилась новая и весьма не похожая на многих джазовая вокалистка. Будем с интересом следить за ее дальнейшим творчеством.
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