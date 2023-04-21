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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Marina Pacowski - Inner Urge

Marina Pacowski - Inner Urge

21.04.2023

Marina Pacowski - Inner Urge

Большинство певиц-дебютанток, чьи первые альбомы мне доводилось обозревать для «Jazz-Квадрата», как правило, демонстрируют джаз и «еще что-то». Это «что-то» может быть музыкой соул, фолком, ритм-энд-блюзом, поп-музыкой и так далее. Джаз в «чистом» виде встречается редко. Именно такой редкостный дебют предлагает нам французская вокалистка Марина Паковски в своем альбоме Inner Urge.

Марина выросла в курортном Биаррице и с детства любила петь и училась игре на фортепьяно. Ее отец, успешный хирург, а также брат сами играли в ансамбле новоорлеанского традиционного джаза, так что в центре интересов Марины была именно эта музыка. Паковски несколько раз приезжала в Штаты, чтобы исполнять джаз на его родине, выступала в разных проектах, а в 2017 году окончательно перебралась в США и поселилась в Южной Калифорнии, в Лос-Анджелесе, где климат напоминал ей родной город. Тем не менее, она часто выступает в Европе, на родине преподает в Консерватории им. Мориса Равеля. На счету Марины уже ряд престижных наград, а теперь подошло время и для фонографического дебюта.

С первого же трека, титульного Inner Urge, Паковски демонстрирует незаурядное мастерство скэт-вокала в лучших традициях великих джазовых див, вроде Эллы или Сары. Мастерский скэт будет звучать на протяжении всего альбома многократно – и в паркеровской Donna Lee, и в другом стандарте, On Green Dolphin Street, где ее голос уподобляется трубе Майлса Дэвиса, и в East Of The Sun, одной из любимых тем Марины, и в ряде других треков. Но поет она и тексты, отлично свингуя и эффектно подчеркивая эмоциональный месседж каждого трека, как в My Foolish Heart или I’m Old Fashioned. Это классный straight-ahead джаз, воплощать который ей помогала большая команда первоклассных музыкантов. Уже в Inner Urge на смену ее голосу приходит соло именитого нью-йоркского саксофониста Джоэла Фрама, в двух треках за ударными сидит сам Питер Эрскин. А, скажем, латинский джазовый стандарт Pensativa, выбранный Мариной из любви к морю, у которого она провела детство, много потерял бы без ударных Роя МакКарди, имитирующих шум волн, повторяющих крик чаек басовых линий Джона Клейтона и подобного ветру звуку вибрафона Брента Фишера. Но есть одна совершенно особая тема в программе альбома, характерная именно для Марины Паковски.

Она остается француженкой, а потому в альбоме есть место и песням, которые она поет на родном языке. К композиции Майлса Дэвиса Solar с проникновенным басовым интро Клейтона, она сама сочинила французский текст. La Vie En Rose – одна из самых известных французских песен, и тут Марина превращается в настоящего шансонье. А в финальной What Are You Doing the Rest Of Your Life?она поет по-французски на музыку своего знаменитого соотечественника Мишеля Леграна. Так что, на американской сцене появилась новая и весьма не похожая на многих джазовая вокалистка. Будем с интересом следить за ее дальнейшим творчеством.

© & (p) 2023 Summit Records

13 tks / 69 mins

(Marina Pacowski – voice; Joel Frahm – ts (tk 1); John Clayton (tks 1, 2, 3, 6, 8, 11, 13), Mike Gurrola (tks 5,7,12) – b; Roy McCurdy (tks 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12), Peter Erskine (tks 8, 11) – dr; Josh Nelson (tks 1, 2, 3, 6, 13), Jon Mayer (tk 4), Mark Massey (tks 5,10), Bevan Manson (tks 7,12) – p; Larry Koonse – g (tks 8,11); Carl Saunders – tp (tk 11); Brent Fischer – vibe (tk 2); Nolan Shaheed – flg (tk 10); Scott Whitfield – tb (tks 7,9); Tk 9: G-Jammers: Alan Goldman – fl; Bobby Rodriguez – tp; Rickey Woodard – ts; Scott Whitfield – tb; Harry Smallenburg – vibe; Brad Rabuchin – g; Serge Kasimoff – p; Trevor Ware – b; George Green – dr;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Франция
музыкальный стиль
мэйнстрим


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