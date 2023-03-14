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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Louis Stewart - Out on his Own

Louis Stewart - Out on his Own

14.03.2023

Louis Stewart - Out on his Own

Ирландия дала мировой культуре целое созвездие величайших писателей – от Свифта и Бернарда Шоу до Джойса и Бекета. Хватает знаменитостей ирландского происхождения и в сфере рок-музыки: вспомним хотя бы Боно. А вот в джазе ирландцы как-то не на первых и даже не на вторых ролях. Понятно, есть исключения. Одно из них – гитарист и композитор Луис Стюарт (1944-2016). Талантливый самоучка, с 14 лет, когда мать купила ему за семь фунтов первую гитару, Луис старательно изучал музыку Тэла Фарлоу, Барни Кессела, Чарли Крисчена и других гитаристов. В 1960 году он впервые поднялся на профессиональную сцену в Дублине. Тогда он познакомился с пианистом Джимом Доэрти, с которым потом не раз ездил в туры по Ирландии и за рубеж. Успехи и профессиональное мастерство стремительно росли. С Доэрти в 1968 году и с другим коллективом через год Стюарт выступал на знаменитом фестивале в Монтре и оба раза уезжал из Швейцарии с призами. Одним из них была стипендия для учебы в бостонском колледже Беркли, но Стюарт не поехал в Америку. «Джаз можно изучить, но ему нельзя научить» - считал Луис. Вместо этого он выступал с такими звездами, как Бенни Гудмэн или Джордж Ширинг, играл в ансамбле Ронни Скотта в его лондонском клубе. В 1975 году Стюарт записал свой первый альбом Louis the First на первом ирландском джазовом лейбле Livia Records, основанном его другом Джеральдом Дэвисом (кстати, названием лейбл обязщан одной из героинь Джеймса Джойса). На Livia Records в 1977 году был записан и большой сольный альбом Стюарта (единственный в его дискографии), который ныне переиздан с ремастерингом и добавлением нескольких ранее не вошедших в него треков.

Очень разнообразная программа дает широкую панораму гитарных вкусов Луиса Стюарта и отлично иллюстрирует его высокое мастерство, которое критика сравнивала с манерой игры Джо Пасса. Здесь немало треков из, так сказать, обязательной программы любого джазового профессионала: классические стандарты Роджерса и Харта (Spring Is Here), Джерома Керна (I’m Old Fashioned), Янга и Вашингтона (Stella By Starlight). Здесь пьесы современных Луису авторов: Windows Чика Кориа, General Mojo’s Well Laid Plan Стива Суоллоу, Forest Flower Чарльза Ллойда. В единственной в программе собственной композиции Blues Стюарт демонстрирует свои подходы к этому фундаменту джаза. Совершенно уникальна композиция She Moves Through the Fair, где Стюарт переложил на язык джаза традиционную ирландскую мелодию. Критик из Sunday Times Дерек Джюэлл писал об этом альбоме: «Луис раскрывается здесь, как гитарист-виртуоз, уже достигший зрелости. Виртуоз любого джазового языка и… музыкант, о котором можно говорить, как представителе той же лиги, что и Джанго Рейнхардт, Вес Монтгомери или, из современных виртуозов, Джо Пасс.» Думаю, современный слушатель благодаря этому переизданию, сможет оценить талант Луиса Стюарта по достоинству.

© & (p) 2023 Livia Records

19 tks / 59 mins

(Louis Stewart – g;)

Линк предоставила Amanda Bloom, Crossover Media

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Ирландия
музыкальный стиль
мэйнстрим


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