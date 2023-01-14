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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Louis Siciliano - Ancient Cosmic Truth

Louis Siciliano - Ancient Cosmic Truth

14.01.2023

Louis Siciliano - Ancient Cosmic Truth

Несмотря на свою «островную» фамилию, итальянский музыкант и композитор электронной музыки Луи Сицилиано родился в материковой части страны: он появился на свет в Неаполе в 1975 году. Сицилиано очень много работает для кино, телевидения, театра, сочиняет мюзиклы, не чуждо ему и оперное искусство. В своих электронных композициях он часто сочетает «космическое» звучание аналогового синтезатора с традициями музыки не европейских культур: Индии, Ирана, Африки. Эти «фирменные» особенности его музыки ощутимы и в новой его работе Ancient Cosmic Truth.

Это сюита в четырех частях, создавать которую Сицилиано помогали двое земляков: тенор-саксофонист Умберто Музелли и ударник Клаудио Романо, а также двое очень известных иностранцев. Перуанский перкуссионист Алекс Акунья прекрасно знаком джазовой публике по «золотому» составу Weather Report с Завинулом, Шортером и Пасториусом, а неувядаемого и неутомимого трубача Рэнди Брэкера особенно представлять не требуется. Я только поражаюсь неистощимой энергии 77-летнего мастера, чье имя часто встречаю в самых разных проектах.

Весьма заметен он и в Ancient Cosmic Truth, но первое лицо тут, конечно, сам Луи Сицилиано. Стыки электронной музыки с джазом и world music в общем-то дело не новое, но Сицилиано умеет придать индивидуальные черты своему варианту подобного фьюжн. Холодное звучание синтезаторов в руках Сицилиано теплеет, его вселенная – не космическая пустота, а вполне обжитое пространство, в котором находится место и академической традиции, и индийским интонациям (во второй части сюиты Translucent Dodecahedron), и энергичным ритмическим рисункам от Романо и Акуньи. Сюита невелика по объему: все четыре трека занимают менее полу-часа времени звучания, но Луи и его коллеги успевают за это время сказать своим слушателям очень много.

© & (p) 2023 Musica Presente Records

4 tks / 23 mins

(Louis Siciliano – analog synths, keyb, voc; Alex Acuña – perc; Randy Brecker – tp; Umberto Muselli – ts; Claudio Romano – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, Перу, США
музыкальный стиль
фьюжн


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