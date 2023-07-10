LRK Trio & OpensoundOrchestra - Live at VDNH COSMOS
10.07.2023
Эти коллективы – почти ровесники: джазовое LRK Trio образовалось в 2015 году, а академический OpensoundOrchestra появился в 2018-м. За прошедшее, достаточно небольшое, время оба ансамбля громко заявили о себе. LRK Trio превратилось в один из самых ярких и успешных российских ансамблей, играющих современный джаз. Лебедев, Ревнюк и Кравцов, благодаря активной гастрольной политике (во всяком случае, до февраля 2022 года), стали узнаваемыми и уважаемыми фигурами для джазового мира Европы и США, не говоря уже о российской сцене. Дискография группы регулярно пополняется, и среди ее альбомов практически нет проходных: каждый – это еще один шаг вперед, еще один вариант поиска нового и еще не освоенного. В 2022 году LRK Trio выпустило весьма достойный электроакустический альбом Prayer, последний на сегодняшний день студийный проект группы. OpensoundOrchestra, возглавляемый своим основателем, скрипачом и дирижером Станиславом Малышевым, за эти же годы зарекомендовал себя, как смелый и открытый для самых неожиданных экспериментов ансамбль современной академической музыки, для которого в равной степени интересны авангард и музыка барокко, произведения маститых композиторов и молодых мастеров, новейшие тенденции и опыт предшественников.
Встреча этих коллективов не была спонтанной. LRK Trio подготовило программу совместного концерта, в которую вошли шесть композиций Евгения Лебедева и три – Антона Ревнюка, причем две пьесы были взяты из самого свежего альбома Prayer, а также единственный кавер – пьеса Жобима Zingaro. Лебедев выполнил все аранжировки и предварительно выслал их Малышеву. Перед концертом «высоким договаривающимся сторонам» удалось провести только две репетиции, причем, как рассказывал Евгений Лебедев в интервью Лейле Тулеушевой из Magnetophone Music, обнаружилось, что многие музыканты оркестра так и не успели познакомиться с нотами, и играли «с листа». Однако, высокий профессионализм музыкантов позволил им успешно освоить далеко не тривиальную программу.
Совместный концерт состоялся в Москве 18 декабря 2022 года в довольно неожиданном месте: площадкой для него стал павильон «Космос» на ВДНХ. Я предпочел не просто слушать аудиозапись альбома, а смотреть видео, благо весь концерт выложен на YouTube. И когда зазвучал стартовый номер, пьеса Антона Ревнюка Soyuz-Apollo из альбома , достоинства именно этих интерьеров с величественным куполом и фотографией Гагарина на одной из стен, проявились особенно впечатляюще. Мне довелось ранее рецензировать Prayer и слышать студийную версию Soyuz-Apollo, но сейчас вся композиция, включая финальный диалог ударных Кравцова и бас-гитары Ревнюка явно заиграли новыми красками. Кстати, на бас-гитаре Антон играл лишь в четырех пьесах, а в остальных играл на контрабасе: главный акцент был сделан именно на акустику. Если в том же Prayer Евгений Лебедев чередовал рояль с синтезаторами, то здесь он играл исключительно на акустическом инструменте, причем в двух случаях, неожиданно для меня, сменил рояль на аккордеон – конечно же, в «бразильской» теме Zingaro, а также в пьесе Ревнюка Thoughts Of...
И, конечно же, OpensoundOrchestra был в общем саунде весьма заметен. Символично, что известную тему Лебедева Through The Winter здесь открыла сольная партия скрипки, а в другой его пьесе No Tears, как мне показалось, именно оркестр оказался на первых ролях. В принципе, для LRK Trio работа с академическими составами не была открытием: уже первый альбом группы Open Strings был записан со струнным квартетом, но благородный объемный звук большого состава дал совершенно особый эффект. Если Prayer со всеми оговорками тяготел к современному джазовому мэйнстриму, то Live at VDNH COSMOS больше напоминает что-то из сферы «третьего течения»: академизма здесь явно больше, чем чисто джазовых моментов. И джазменов из LRK Trio это нисколько не смущает. В уже упомянутом выше интервью Лебедев говорит «…об огромном желании соединить современные ритмы, джазовые гармонии с симфоническим звучанием». На мой взгляд, эта задача в альбоме Live at VDNH COSMOS была успешно решена, с чем и можно поздравить и LRK Trio, и OpensoundOrchestra.
У австралийской вокалистки Джо Лори интересный послужной список. Почти десять лет она выступала и записывалась со Стингом, сотрудничала также с Полом Саймоном и Питером Гэбриэлом – все имена очень достойные, хотя и не джазовые. Но и джаз Джо также ...
У американского ударника (а иногда еще пианиста и вибрафониста и, конечно же, композитора) Джо Чемберса сложилась в джазе своеобразная репутация. Он, если так можно выразиться, хорошо известен, особенно коллегам-музыкантам, но при этом не очень ...
страна: Великобритания, Ливан, Марокко, Россия, США
музыкальный стиль: мэйнстрим
Практически любой список Топ-10 вибрафонистов джаза не обойдется без имени Джо Локка. Этот музыкант, постепенно переходящий в разряд ветеранов (Лок родился в 1959 году), - живое связующее звено между поколением Милта Джексона и Бобби Хатчерсона и ...
Тот случай, когда сайдмены, ассистирующие лидеру, куда более известны, чем он сам. Только поглядите на этот список имен – заглядение! Джордж Гарцоне, Бен Стрит, Билли Харт, а в одном треке еще и Джерри Бергонци: каждый – это имя в джазе, и имя ...
Хорошее чувство юмора с некоторой долей иронии отражает обложка альбома Джона Даверсы и Тала Коэна The Art Of Duo. Volume 1 с боксирующими джентльменами из XIX века. Впрочем, сами музыканты считают, что с определенной точки зрения в дуэте есть некий ...
Практически все задокументированные релизами этапы творческого пути уроженки Тюмени, пианистки Юлии Перминовой, после ее отъезда из России в 2019 году для продолжения учебы в Западной Европе, освещались нашим сайтом. Дебютному «европейскому» альбому ...
страна: Болгария, Индия, Испания, Италия, Турция, Буркина-Фасо, Ливия
Под названием Karkum Proiect работает дуэт двух итальянских музыкантов- мультиинструменталистов, энтузиастов world music – скрипача (по преимуществу) Клаудио Мерико и вокалистки (по преимуществу) Джулии Трипоти. Для них это не единственный проект: и ...
Пояснять, кто такой Кенни Бэррон, обладатель высшей в США награды для ныне здравствующих джазменов NEA Jazz Master, нет необходимости. А вот оценить уникальность его нового альбома The Source надо обязательно. Дело в том, что это первый за более, ...
Не редкая для джаза история: преуспевающий и востребованный сайдмен наконец-то решает выступить в качестве лидера – и вот перед нами альбом, на обложке которого гордо значится «Квартет Кевина О’Коннелла». Пианист Кевин О’Коннелл сформировался, как ...
Двое из трех участников итальянского ансамбля La Cantiga de la Serena уже знакомы нашим постоянным читателям. С флейтисткой и исполнительницей на многих других инструментах Джорджией Санторо мы впервые встречались в 2019 году в дуэтном альбоме с ...
Кьяроскуро – термин из изобразительного искусства, умелая игра художника светом и тенью, придающая фигурам на полотне объемность. Этим термином гитарист Ладислав Паздера назвал свой сольный альбом. Что ж, определенную взаимосвязь между работой ...
страна: Австрия, Германия, Колумбия, Россия, США, Швейцария
Рассказ об этом альбоме приходиться начинать не с тех, кто его создал, а с его героя. Итак, Шри Чинмой (1931-2007). Широко известный, в первую очередь, на Западе духовный учитель индийского происхождения. Музыкант (флейтист), поэт, художник, ...