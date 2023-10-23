Elsa Nilsson's Band of Pulses - Pulses

Эксперименты по соединению джаза и поэтического слова не новы. Иногда они были явно неудачными, порой выглядели более или менее органичными. Со всей мощью своего композиторского таланта, со всей неиссякаемой жаждой новизны и, наконец, взяв на вооружение свою блистательную технику игры на флейте и пригласив к участию достойных партнеров, живущая в США уроженка шведского Гетеборга Эльза Нильссон решила приобщиться к этим экспериментам.
Каждый альбом Эльзы интересен, каждый непохож на предыдущий – мне уже доводилось писать об этом. Мне было немножко жаль, что новая работа не в русле объявленной ею после Atlas Of Sound – Coast Redwoods – 41°32’09.8″N 124°04’35.5″W" (2022) серии альбомов «Атлас звуков», экологического джаза, привязанного к конкретным географическим точкам. Что поделать, сейчас Эльзу увлекла иная стихия. Связана она с творчеством афроамериканской поэтессы Майи Энджелоу (1928-2014) и ее поэмой On The Pulse of Morning, которую Майя читала во время инаугурации президента Клинтона 20 января 1993 года. Это страстное поэтическое размышление об Америке, ее проблемах, ее будущем и будущем человечества в целом. Эльзу увлекло не только содержание, но и манера чтения Энджелоу с ее специфическими ритмическими акцентами, с отголосками блюза и музыки соул в ее голосе. Как говорит сама Нильссон, «Чем больше я вслушивалась в каждый интонационный нюанс, тем глубже я слышала связь между ее голосом и голосами любимых музыкантов. В разные моменты чтения ее фразировка звучит, как будто играют Джон Колтрейн, Коулмен Хокинс и Орнетт Коулмен. Она форсирует ритмическую плотность звуков, чтобы создать напряжение точно так, как и в бибоповой фразировке».
И Эльза Нильссон, заручившись разрешением наследников поэтессы, сочинила свою сюиту Pulses, основанную на поэме Энджелоу. При этом она не просто сочинила музыку и вмонтировала в нее запись чтения Майей ее поэмы, а наоборот, строила музыкальную часть альбома вокруг стихов, вокруг ритма голоса Энджелоу. Толчком к началу этой работы три года назад было знакомство с клипом, где Энджелоу выступает на инаугурации. С этим клипом ее познакомил чилийский ударник Родриго Рекабаррен, с которым она тогда сотрудничала в экспериментах с джазом и поэтическим словом. Естественно, собирая Band of Pulses, Эльза пригласила к участию в записи Рекабаррена, а также еще одного латиноамериканца, аргентинского пианиста Сантьяго Лейбсона и уроженца Аляски, басиста Марти Кенни.
Конечно же, в каждом из восьми треков сюиты фронтвумен является сама Нильссон и ее неподражаемая флейта. Как она обыгрывает тексты Энджелоу надо слышать, это трудно описать словами. В музыкальном плане сюита Нильссон – нечто среднее между современной камерной музыкой и новым джазом. Очень достойно выглядят и ее партнеры. Особо отмечу большое соло Кенни в The River, Rock, Tree Reprise. Но сама Нильссон – вне конкуренции. Она в очередной раз удивила своих поклонников, к которым, не скрою, причисляю и себя.
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