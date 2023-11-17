Shawn Maxwell - J Town Suite

2023-й год выдался весьма плодотворным для чикагского саксофониста и композитора Шона Максвелла. Весной он выпустил альбом Story at Eleven (его, как и многие другие из предыдущих десяти альбомов Максвелла мы комментировали на сайте и эти обзоры легко найти при помощи несложной навигации), а осенью подоспел новый проект: J Town Suite.
Это действительно альбом, программа которого из девяти треков связана единым сюжетом, и сюжет этот – объяснение в любви родному городу: заглавная буква J в названии альбома – это город Джолиет в штате Иллинойс, на Среднем Западе США, где родился и вырос Шон Максвелл. Город не маленький, он третий по численности населения в штате, но, уверен, в наших краях это название мало кому знакомо. Любовь Максвелла – трезвая любовь: он не закрывает глаза на многие мрачные моменты городской жизни, на драки уличных банд, на тюрьму (ныне закрытую), где одно время работал охранником его отец (кстати, фанаты культового фильма Blues Brothers могут вспомнить, что один из героев в начале ленты выходит на свободу именно из этой тюрьмы), на районы, где без особой нужды лучше было не появляться. Портрет Джолиета времен детства автора – портрет реалистичный, а не парадный. Открывает альбом бравурный Steelmen March (Стилмен – это маскот спортивных команд колледжа, где учился Шон). А дальше он вспоминает и очередь за хот-догами в популярном заведении (Fries or Rings in the Back), и вышеупомянутую тюрьму (In the Shadow of Statesville), и отца одного из своих приятелей, известного в городе трубача, благодаря которому Шон и стал саксофонистом (Jerry), и родную улицу, на которой он вырос в окружении друзей-однолеток (Hickory Street). Словом, каждый трек здесь навеян воспоминаниями Шона Максвелла, приятными и не очень.
Новый альбом Шон записывал в том же формате квартета и с теми же партнерами, что и Story at Eleven. Правда, инструментарий несколько изменился. Клавишник Колин Клаусон здесь не играет на хэммонд-органе, а сам Максвелл помимо альт-саксофона в нескольких пьесах работает на сопрано-саксофоне и флейте. Флейта, на мой вкус, очень оживила саунд таких треков, как In the Shadow of Statesville и Tap, Keg & Tavern. А лучшими, самыми, я бы сказал, теплыми композициями альбома стали, опять-таки на мой вкус, Jerry (одна из лучших саксофонных партий Максвелла в этой программе и отличная работа Клаусона) и Hickory Street, жизнерадостная, очень ритмичная пьеса, где Шон играет на сопрано-саксофоне. В целом же двенадцатый в личной дискографии альбом талантливый музыкант из Чикаго явно может записать себе в плюс.
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