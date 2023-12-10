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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Sir Frank London & Klezmer Brass Allstars - Chronika

Sir Frank London & Klezmer Brass Allstars - Chronika

10.12.2023

Sir Frank London & Klezmer Brass Allstars - Chronika

Что может быть органичнее, чем во время праздника хануки, одного из самых светлых и радостных праздников в еврейском религиозном календаре, празднике света и огней, слушать и делиться своими впечатлениями от посвященного именно этому празднику ханукального альбома Фрэнка Лондона и его ансамбля Klezmer Brass Allstars под названием Chronika! Канадский музыкальный продюсер и публицист Дэн Розенберг очень удачно подгадал со временем, прислав мне соответствующий линк именно в эти дни. Сам Фрэнк Лондон, выдающийся трубач и бэнд-лидер, обладатель премии Грэмми, придает этому проекту особое значение, вот его прямая речь: «Ханука — это фестиваль огней, и экстатическая музыка «Хроники», прославляющая жизнь, прославляющая единство, прославляющая наш неукротимый дух, стремится нести свет в наш темный мир. Конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, климатические кризисы, рост движений, проповедующих ненависть, усиление фашистских правительств по всему миру; это все силы тьмы. Я надеюсь, что радость от музыки Chronika сможет дать людям свет и вдохновит их найти в себе силы совместно работать над идеалом тиккун олам (термин из Каббалы, буквально: «исправление мира» - прим. Л.А.), исцеляющим мир».

Представлять Лондона, одного из самых ярких представителей современной клезмерской (точнее – нео-клезмерской) музыки, видимо, нет необходимости. Добавлю только, что в составе его Klezmer Brass Allstars в записи этого альбома участвовали такие именитые музыканты, как кларнетист Майкл Виноград и ударник Аарон Александер. В большой группе вокалистов, привлеченных к проекту, можно увидеть такие известные имена, как Сара Гордон, представительница уже четвертого поколения певцов на языке идиш, или Бенни Амар, наследник традиций виднейшего мароккано-израильского певца, одного из отцов музыки мизрахи Йосефа Амара. Помимо Брэндона Сибрука, отличного гитариста в составе Klezmer Brass Allstars , Лондон в отдельных треках использовал яркие соло на электрогитаре покойного израильского гитариста Йосси Пьяменты, которого за виртуозное мастерство называли «хасидским Хендриксом».

Непосредственно хануке посвящены две первые композиции альбома, традиционные темы Topz (Sevivon) и Greekz (Yevonim). Лондон не был бы самим собой, если бы оставил в них чисто традиционный саунд, в его аранжировках труба и кларнет насыщают клезмерские темы психоделическими джазовыми соло, а быстрый темп, особенно в Greekz (Yevonim), доводит саунд с дружным звучанием духовой пачки под экстатический ритм почти до точки кипения. Но и это еще не все. Каждый из этих треков получает в конце альбома зеркальное отражение в виде танцевальных даб-ремиксов, еще более осовременивая старую традицию, но бережно сохраняя во всех случаях клезмерскую основу. Unity (Carnival in Crown Heights), единственная в альбоме композиция самого Лондона, имеет в контексте приведенных выше его слов особый смысл. Нью-йоркский район Краун Хейтс разделяет места компактного проживания двух общин – выходцев с карибских островов и ортодоксальных любавичских хасидов. В 1991 году трагический случай привел к серьезным беспорядкам в этом районе. Зовущая к единству композиция Лондона объединяет в ритмах веселого фестиваля карибские интонации и старый хасидский нигн (мотив), а вокальную партию здесь исполняет выходец с острова Сент-Люсия Мичел Нестор. В альбоме вы найдете и вариант еврейского госпел: страстную молитву Satisfaction (Sabeinu) с мощным вокальным хором, и украшенный и преображенный гитарой Пьяменты напев столинских хасидов Sto(li)ner Nign, и еще несколько маленьких шедевров нео-клезмерской музыки от Фрэнка Лондона и его бэнда.

Осталось раскрыть интригу обложки, где перед именем Фрэнка стоит гордое «сэр». Согласно пресс-релизу к альбому, Фрэнк Лондон был возведен в рыцарское звание правительством Венгрии в 2016 году в знак признания его заслуг в развитии музыки и мультикультурных связей. Что ж, остается присоединиться к мнению венгерского правительства: спасибо, сэр Фрэнк за 4-й альбом вашего Klezmer Brass Allstars!

© & (p) 2023 Borscht Beat Records

10 tks / 46 mins

(Frank London, Susan Hoffman Watts – tp; Michael Winograd – cl; Brian Drye, Dan Blacksberg – tb; Ron Caswell – tuba;
Brandon Seabrook – g; Aaron Alexander – dr; with Michael "Meishke" Alpert, Benny Amar, Sarah Gordon, Michel "Meshak" Nestor, Eva Salina – voc; Yossi Piamenta z"l – g; DJ Joro-Boro – beats; Willie Martinez (tk 6), Carlos Metta (tks 6,9) - perc; Benjamin Shwartz (tk 6) – org; Sam Day Harmet; Curha – remix;)

Линк предоставил Dan Rosenberg

Леонид АУСКЕРН





стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США
музыкальный стиль
нео-клезмер


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