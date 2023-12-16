Alexander Ragazanov / Yuri Yaremchuk / Igor Ivanushkin - Attraction of the Elements
16.12.2023
На обложке этого альбома – три имени. И это правильно. Дело в том, что Александр Рагазанов, Юрий Яремчук и Игорь Иванушкин играют в той стилистике, где просто по определению не бывает лидера и сайдменов. Мэйнстрим – это не про них. Все трое музыкантов предпочитают фри-джаз и новую импровизационную музыку, все трое достигли в этой сфере больших успехов, входят в элитную группу мастеров этого направления в России, да и за ее пределами хорошо известны. Александр Рагазанов в разное время работал с Вячеславом Гайворонским, Андреем Светловым, Алексеем Кругловым, Юзефом Скжеком, Яаком Соояааром, Юрий Яремчук играл с Сергеем Летовым, Аркадием Шилклопером, Ильей Белоруковым, Кеном Вандермарком, Клаусом Кугелем, Филом Минтоном, группой «Второе приближение», именно группа «Второе приближение» - «основное место работы» Игоря Иванушкина, но и он играл с теми же Шилклопером и Кругловым, Кугелем и Владимиром Тарасовым, Дидье Локвудом и Бирели Лагреном. Для всех троих любимые форматы – камерные составы, чаще всего дуэты и трио, так что, наверное, работа над Attraction of the Elements оказалась приятной для всех троих.
Но первым на обложке стоит имя ударника и композитора из Санкт-Петербурга Александра Рагазанова. И это тоже правильно. Именно Александр был «мотором» этого проекта, сочинил всю музыкальную концепцию будущего альбома и продюсировал проект. Как он сам утверждает, «…Конечно, я не расписывал партитуры своим коллегам, но вектор, направление, характер предполагаемых композиций, динамика, инструментальные вступления в целом, были продуманы мной в текстовых описаниях. В то же время мне было важно сохранить свободу импровизаций и добиться более яркого и объемного звучания, зачастую не свойственного акустическим трио». Альбом записывался в марте 2023 года в московской JustStudio. Все ли задуманное получилось? На мой взгляд – да, а читающим этот текст стоит оценить работу музыкантов самостоятельно, Attraction of the Elements – из тех альбомов, которые просто нельзя пропустить, если, конечно, вам близка данная стилистика.
Attraction of the Elements – это почти час звучания, десять композиций, от коротких зарисовок, вроде Extract of Oriental Spices или Habanero, и до объемных полотен типа Unigue Ornamentation и Magical Coincidences. Кстати, именно финальная Magical Coincidences вместе с Fencer стали для меня вершинами этого альбома. Это, разумеется, вкусовое, и у каждого здесь могут быть свои предпочтения – выбирать есть из чего. Символично, что стартовая, она же титульная, Attraction of the Elements начинается с довольно продолжительного соло ударных. Рагазанов – виртуоз ударных, но кроме того, он прекрасно слышит своих партнеров, хорошо чувствует, когда надо остаться в тени, когда – выйти на авансцену. Очень порадовал Яремчук. В этом трио – он самый старший по возрасту, но его фирменное звучание, что на саксофонах (Юрий использовал здесь тенор и сопрано), что на кларнете, выдающаяся техника игры по-прежнему впечатляют. Не менее сильное впечатление оставил и Игорь Иванушкин. Басист чрезвычайно чуткий к партнерам, он особенно ярко, на мой взгляд, проявил себя в диалогах с Рагазановым в Fencer и с Яремчуком в Almond.
… Десять лет назад мне в Минске довелось довольно обстоятельно побеседовать с Юрием Яремчуком. В разговоре, характеризуя хорошее взаимопонимание с партнерами, Юрий употребил термин «общее состояние». Разумеется, мы ничего не знаем о том, как каждый в этом трио оценивает получившийся альбом. Но, глядя снаружи, а не изнутри, мне кажется, такого рода общее состояние не покидало музыкантов в течение всей сессии записи Attraction of the Elements.
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