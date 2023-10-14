Aga Khan Master Musicians - Nowruz

Было приятно получить линк от одного из наиболее уважаемых лейблов в сфере этнической музыки – некоммерческого Smithsonian Folkways Recordings, работающего при Смитсоновском Институте в Вашингтоне. Да и сам альбом в высшей степени необычен. Это дебютный релиз коллектива под названием Aga Khan Master Musicians, секстета, объединившего музыкантов из Центральной Азии, Китая, Ближнего Востока и Северной Африки – сочетание, согласитесь, удивительное. Их свела вместе в Швейцарии специальная музыкальная программа, спонсируемая Ага-ханом IV, многолетним лидером всемирного объединения исмаилитов-низаритов, богатейшим инвестором и благотворителем, – отсюда и название ансамбля.
Кто эти шестеро? У Мэн (единственная в секстете, которую доводилось слышать ранее) – одна из ведущих в Китае мастеров игры на традиционной лютне пипа, постоянная участница известной группы Silk Road Ensemble. Сириец из Алеппо (сейчас он живет в Женеве) Базель Раджуб играет на вполне современном саксофоне, работает с разными коллективами, включая Soriana Project. Сироджиддин Юраев – музыкант из Таджикистана, он родился в Худжанде, виртуоз игры на двухструнной местной лютне дутар, композитор, аранжировщик и, кстати, также участник Soriana Project. Фераз Чарестан – еще один сириец (ныне живет в Стокгольме), исполнитель на традиционной восточной цитре трапециевидных очертаний – канун. Аббос Косимов – потомственный музыкант из узбекского Ташкента, мастер игры на рамном традиционном барабане дойра, работал с такими выдающимися музыкантами, как Закир Хуссейн и Стиви Уандер. Наконец, тунисец Ясир Хадж Юссеф, изучавший, как традиционную арабскую, так и классическую музыку. Он играет на старинном европейском струнном инструменте эпохи барокко виоль д’амур.
Разные культуры, разный бэкграунд. Традиционные инструменты разных стран, «западный» саксофон и также «западная», да вдобавок старинная виоль д’амур… Не слишком ли причудливо это сочетание, не слишком ли надумано соединение всех этих людей в одном коллективе? Как ни странно – нет, и музыканты убедительно доказывают это своей игрой в проекте, получившем название по традиционному у иранских и тюркских народов весеннему новогоднему празднику: Nowruz. Обычно, в каждой пьесе солирует один из инструментов, а остальные весбма креативно его поддерживают. И так яркий, как местное солнце, Tashkent сменяется изысканным, почти ощущаемым физически, ароматом чайной церемонии в Teahouse, а виоль д’амур вполне уверенно чувствует себя в окружении азиатских инструментов в Cadence. Этническая ли это музыка, коль она не принадлежит полностью ни одной культуре? Да, это подлинная world music, этника эпохи глобализации – и очень даже привлекательная!
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