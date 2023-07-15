Alex Hamburger - What If?

Не удивляет тот факт, что альбом What If? американки Алекс Гамбургер выпущен швейцарским лейблом Unit Records. Дело в том, что уроженка Вашингтона совершенствовала свои музыкальные познания в Нью-Йорке (несколько лет) и в Швейцарии (один год). В швейцарском Базеле Алекс записывала в 2018 году и свой первый альбом And She Spoke, увидевший свет в 2021 году и получивший немало положительных откликов.
What If? – второй по счету альбом этой вокалистки / флейтистки, и альбом полностью авторский: все девять композиций сочинила сама Алекс. Работать над этим проектом ей помогали те же люди, которые участвовали в записи And She Spoke: продюсер, клавишник и пианист Хосе Луис Мартинс и ударник Чейс Элодия плюс новый басист Тайрон Аллен. Кроме того, в отдельных треках к ним присоединялся перкуссионист Партик Грэйни, а в финальной композиции Gone Too Soon (For Lowell and Aaron), которую Алекс посвятила свои умершим друзьям, Аллена заменял Эндрю Бэйли.
Основную идею новой работы Гамбургер излагает несколько туманно: «Идея - бросить вызов нашему восприятию реальности и тому, как оно соотносится с восприятием других людей, изменить его. Речь идет об исследовании постоянно меняющейся реальности жизни в переходный период и о границах нашего личностного опыта в современном обществе.» Но оставим идеологию и перейдем непосредственно к музыке. Она у Алекс Гамбургер довольно своеобразна. Некоторые композиции воспринимаешь именно, как песни, только вот довольно высокий голос певицы доносится как будто издалека, из неких космических далей. Показательна в этом плане стартовая Ladybug, где вслед за вокальной частью Алекс переходит к соло на флейте, а затем вновь возвращается к вокалу. Есть и вещи иного рода, больше напоминающие электро-акустический эмбиент, где на авансцену выходит именно инструментальная составляющая. Таковы, например, Surface Unknown или большая двухчастная мини-сюита Molinos de Viento, навеянная сюжетом известного эпизода с ветряными мельницами в классическом романе Сервантеса. В Molinos de Viento: The Journey, самом объемном треке альбома (более одиннадцати минут) солируют по очереди все участники ансамбля: здесь соло на любой вкус, включая, разумеется, и флейту Алекс Гакмбургер. В целом не могу сказать, что What If? привел меня в восторг, но то, что у Алекс Гамбургер свое лицо, свой, не очень похожий на других, стиль – это вызывает и интерес, и уважение.
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