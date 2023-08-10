Aline Homzy - Éclipse

«У Алин Хомзи чувственный и мелодичный стиль игры на скрипке, что позволяет ей в своих композициях при поддержке очень хороших музыкантов создавать оригинальную и содержательную музыкальную атмосферу на протяжении всего альбома». Такой лестный отзыв, да еще от такого компетентного в области скрипичного искусства в джазе человека, как Жан-Люк Понти, дорогого стоит. Возможно, в нем есть элемент комплиментарности от галантного француза, но в целом Алин Хомзи его вполне заслужила.
Канадская скрипачка родилась в Монреале, а изучала джаз в Торонто, а затем брала частные уроки в Нью-Йорке. Любимые композиторы ее отца, Эллингтон, Монк и Мингус, стали путеводными звездами в джазе и для Алин. Если же говорить о джазовой скрипке, то тут ориентиром для нее служили Стефано Грапелли, Жан-Люк Понти и Регина Картер. Хомзи участвовала в целом ряде крупных фестивалей, работала со многими известными музыкантами, а ее музыку исполняли и джазмены, и академический симфонический оркестр Торонто. К своему первому альбому, каковым и является Éclipse, она шла долго, целых десять лет. Как объясняет сама Алин, «Мне нужно было это время, чтобы созреть как композитор и импровизатор. Мне также нужно было научиться быть лаконичной в своих музыкальных высказываниях».
В результате в Éclipse вошло одиннадцать композиций, болшую часть которых сочинила сама Хомзи. Несколько треков написал участник ее ансамбля, вибрафонист Майкл Дэвидсон, а единственным кавером в программе стала пьеса Чарли Паркера Segment. Свои карты Алин раскрывает уже в стартовой пьесе Caraway, которую она характеризует, как «встречу Эрмето Паскуаля с Mahavishnu Orchestra. Надо сказать, что дух нео-фьюжн присущ и альбому в целом. Высокая техника Алин Хомзи в паре с отличной игрой вибрафониста Майкла Дэвидсона (он особенно хорош, на мой взгляд, в Circa Herself) и обилием электроники составляют основу саунда в этой программе. Надо добавить, что Алин использует не только скрипку, но и такой редкий инструмент, как теремин, прибавивший изящества композиции Mesarthim. А в финальном треке Bientot, we will collide появляется еще и вокальная партия от Фелисити Уильямс. Внушительный и эффектный дебют уже сложившейся исполнительницы и автора музыки – так я охарактеризовал бы Éclipse.
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