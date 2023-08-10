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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Aline Homzy - Éclipse

Aline Homzy - Éclipse

10.08.2023

Aline Homzy - Éclipse

«У Алин Хомзи чувственный и мелодичный стиль игры на скрипке, что позволяет ей в своих композициях при поддержке очень хороших музыкантов создавать оригинальную и содержательную музыкальную атмосферу на протяжении всего альбома». Такой лестный отзыв, да еще от такого компетентного в области скрипичного искусства в джазе человека, как Жан-Люк Понти, дорогого стоит. Возможно, в нем есть элемент комплиментарности от галантного француза, но в целом Алин Хомзи его вполне заслужила.

Канадская скрипачка родилась в Монреале, а изучала джаз в Торонто, а затем брала частные уроки в Нью-Йорке. Любимые композиторы ее отца, Эллингтон, Монк и Мингус, стали путеводными звездами в джазе и для Алин. Если же говорить о джазовой скрипке, то тут ориентиром для нее служили Стефано Грапелли, Жан-Люк Понти и Регина Картер. Хомзи участвовала в целом ряде крупных фестивалей, работала со многими известными музыкантами, а ее музыку исполняли и джазмены, и академический симфонический оркестр Торонто. К своему первому альбому, каковым и является Éclipse, она шла долго, целых десять лет. Как объясняет сама Алин, «Мне нужно было это время, чтобы созреть как композитор и импровизатор. Мне также нужно было научиться быть лаконичной в своих музыкальных высказываниях».

В результате в Éclipse вошло одиннадцать композиций, болшую часть которых сочинила сама Хомзи. Несколько треков написал участник ее ансамбля, вибрафонист Майкл Дэвидсон, а единственным кавером в программе стала пьеса Чарли Паркера Segment. Свои карты Алин раскрывает уже в стартовой пьесе Caraway, которую она характеризует, как «встречу Эрмето Паскуаля с Mahavishnu Orchestra. Надо сказать, что дух нео-фьюжн присущ и альбому в целом. Высокая техника Алин Хомзи в паре с отличной игрой вибрафониста Майкла Дэвидсона (он особенно хорош, на мой взгляд, в Circa Herself) и обилием электроники составляют основу саунда в этой программе. Надо добавить, что Алин использует не только скрипку, но и такой редкий инструмент, как теремин, прибавивший изящества композиции Mesarthim. А в финальном треке Bientot, we will collide появляется еще и вокальная партия от Фелисити Уильямс. Внушительный и эффектный дебют уже сложившейся исполнительницы и автора музыки – так я охарактеризовал бы Éclipse.

© & (p) 2023 Elastic Recordings

11 tks / 49 mins

(Aline Homzy - vi, theremin, synth, voice; Michael Davidson - vibe (+ bowed vibes), p, synth, marimba; Thom Gill – el.g, ac.g, synth; Dan Fortin – b; Marito Marques - perc, dr; João Frade - acc(tk 1, 4); Felicity Williams - voice (tk 11); David Travers-Smith - additional synth;)

Линк предоставлен Ann Braithwaite, Braithwaite & Katz Communications

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
фьюжн


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