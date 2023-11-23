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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Swell / Tokar / Kugel - For The People Of The Open Heart

Swell / Tokar / Kugel - For The People Of The Open Heart

23.11.2023

Swell / Tokar / Kugel - For The People Of The Open Heart

Польский лейбл Fundacia Sluchaj сделал достоянием широкого круга меломанов любопытнейшую запись сессии, состоявшейся в июне 2022 года в Дортмунде, где встретились американский тромбонист и флейтист Стив Свелл, украинский басист Марк Токарь и немецкий ударник Клаус Кугель. Я не знаю, играли ли они все вместе ранее, но вот ритм-группу Токарь – Кугель мне доводилось слышать не раз: они часто работают вместе и являют собой устоявшуюся и одну из сильнейших в европейском авангардном джазе ритм-группу. А вот Стива Свелла ранее мне слышать к сожалению не доводилось, хотя знаю, что это весьма известный музыкант, в молодости игравший мэйнстримс такими мастерами, как Лайонел Хэмптон и Бадди Рич, а потом увлекшийся фри-джазом и здесь поработавший с легендарными людьми – Энтони Брэкстоном, Уильямом Паркером, Сесилом Тейлором. Дискография из более, чем полусотни альбомов, престижные места в анкетах на титул «тромбонист года» - словом, очень рад, что встреча с ним, наконец, состоялась.

Впрочем, почему «с ним»? С ними! Это трио звучало так, словно они играют вместе уже лет двадцать. Блестящее взаимопонимание, яркая креативность, техническое мастерство – это относится ко всем музыкантам. В стартовой (и самой большой – более одиннадцати минут) композиции Let It Grow Свелл сразу показал, почему его считают таким сильным тромбонистом. В Clarion Encounter продолжительное и изобретательное соло продемонстрировал Кугель, после чего к нему с энтузиазмом присоединились партнеры. В Tone Detective с его тихим, почти неслышимым вначале звучанием тромбона, которое, по мере развития пьесы, становилось все мощнее и увереннее при активном ассисте контрабаса, действительно можно усмотреть некий детективный сюжет. В единственной в программе авторской пьесе Child’s Play ее создатель Стив Свелл обнаружил необычайную лиричность. Запомнилась и композиция Other Worlds, где вначале солирует истеричная флейта, затем к ней на помощь спешит не менее нервный тромбон – и все это под энергичный ритм ударных, а в конце вас ждет соло от Марка Токаря: на мой взгляд, это одна из лучших вещей в программе. Правда, конкуренцию ей вполне может составить титульная For The People Of The Open Heart, где запомнился неторопливый диалог тромбона и контрабаса в первой части композиции.

Мне кажется, эта запись способна обаять даже человека, равнодушного к авангардному джазу. Здесь нет каких-то ультра радикальных крайностей, здесь есть высокий профессионализм и безграничная фантазия музыкантов – стоит услышать!

© & (p) 2023 Fundacia Sluchaj

9 tks / 59 mins

(Steve Swell - tb, fl; Mark Tokar – b; Klaus Kugel – dr;)

Линк предоставил Klaus Kugel

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США, Украина
музыкальный стиль
авангард


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