Zeyn'el - Divan & Divine

Повязки на глазах трех почтенных мужей на обложке этого альбома напрямую связаны с его названием. Помните, у Фемиды тоже есть повязка на глазах. Тут иная культура, но смысл тот же: Divan & Divine – это что-то типа «Божественное правосудие», суд честный и беспристрастный, суд Божий. Справедливости люди хотели и хотят всегда, в разных странах и в разные эпохи. На сей раз, альбомом Divan & Divine эту тему поднял турецкий певец и мультиинструменталист Зейнел (его полное имя Зейнел Гюнбек).
Более десяти лет уроженец Стамбула Зейнел работал звукоинженером с турецкими рок-группами и прекрасно знает этот мир. Но в собственном творчестве его интересы лежат в другой плоскости. С детства Зейнел интересовался турецким, а точнее – анатолийским, фольклором, ныне изучает музыкологию в стамбульском техническом университете. Он старается продолжать в наши дни традиции средневековых анатолийских ашиков / озанов.
В альбоме Divan & Divine большинство композиций связано с творческим наследием замечательных ашиков тех времен: Сеида Имадеддина Несими и Пир Султана Абдала. Оба они обличали несправедливость османских властей, оба придерживались диссидентских религиозных воззрений, суфи и алави, оба приняли мучительную смерть: с первого живьем содрали кожу, второй был повешен. Сегодня оба считаются классиками тюркоязычной поэзии, а Несими считается национальным поэтом Азербайджана. Кроме того, в Divan & Divine Зейнел включил и собственную композицию Sevmedi Beni Sevmeyi (He Didn’t Love To Love Me), где он поднимает голос протеста против унижений и насилия над женщинами в современном турецком обществе, а последний трек Epilogue – Story Of Divan включает и речь профессора Бельмы Огюль, подводящей итог длинной истории несправедливостей и выражающей, вместе с Зейнелом надежду на лучшие времена в будущем. Интересно, что, наряду с высоким голосом Зейнела в альбоме звучат преимущественно современные общераспространенные инструменты, каких-то специальных ориентальных акцентов в музыке автора альбома практически нет – здесь все подчинено содержанию текстов – непрекращающейся борьбе за справедливость.
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