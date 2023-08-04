Yonathan Peled - Everything's For The Best

Израильский тромбонист, композитор, аранжировщик и бэнд-лидер Йонатан Пелед устроил настоящую презентацию молодого поколения израильской джазовой диаспоры в Нью-Йорке своим альбомом Everything's For The Best, который должен увидеть свет в конце сентября. И он, и большинство его парнеров по проекту прошли примерно одинаковый путь: музыкальное образование и первые успехи на родине, переезд за океан для продолжения учебы, преимущественно в знаменитый колледж Беркли, а затем приобщение к джазовой тусовке мировой столицы джаза. Сам Йонатан, уроженец Тель-Авива, еще в Израиле получил определенную известность, участвовал в ряде фестивалей, дома и в Европе, сотрудничал с такими мастерами, как Yemen Blues, The Eyal Vilner Big Band, Равид Кахалани, Омер Авиталь. Кстати, последний также участвовал в записи альбома на своем коронном акустическом контрабасе, наряду с известным органистом Сэмом Ягелем.
Альбом у Пеледа и его партнеров получился компактным, очень разнообразным и весьма позитивным по настроению. Это работа, как мне кажется, должна понравиться многим: она из тех, что одинаково приятно слушать и дома в кресле и, скажем, за рулем автомобиля. Стилистически Пелед предлагает своим слушателям современный джаз, здесь он и сам много солирует, и партнерам предоставляет достаточно места. В аранжировках часто используется мощная духовая пачка, ударник Эвиатар Сливник исправно держит ритм со своими меняющими друг друга партнерами-басистами и, конечно, звуковую палитру ансамбля украшает Хэммонд Сэма Ягеля.
Первые два трека программы, Yeah Yeah Yeah и Ox – энергичные номера с хорошим грувом, и уже по ним можно судить о важности органного звучания для общего саунда. Стартовая Yeah Yeah Yeah – это вообще парад-алле всех участников, где каждый получил свою «минуту славы». Пелед не ограничивает себя только темповыми номерами, есть в программе и пару лиричных, балладного типа, композиций, как French Toast и Sea. Его тромбон звучит в первой из них очень чувственно и выразительно, но может быть и томно-знойным, как в пьесе Kashkaval, где автор отдает дань модному увлечению латинскими интонациями. Поначалу они почудились мне и в финальном треке Everything's For The Best, но постепенно в музыке проявился ориентальный акцент, повеяло жаркими ветрами Негева, а энергичный, очень яркий и живой финал явно помогает создать у слушателя приятное послевкусие: тот самый позитивный настрой альбома в целом, о котором говорилось выше, эта пьеса только закрепляет. Да, с Пеледом можно согласиться: действительно, Everything's For The Best!
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