Yamandu Costa & Domingo El Colorao - De Vida y Vuelta
27.08.2023
Атлантический океан разделяет Америку и Европу. Но в случае с альбомом De Vida y Vuelta он соединил самый южный бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул и принадлежащие Испании Канарские острова. Уроженцем Риу-Гранди-ду-Сул является известный бразильский музыкант и композитор Яманду Кошта, обладатель многочисленных наград, включая Латинскую Грэмми 2021 года за лучший альбом инструментальной музыки Toquinho & Yamandu Costa – Bachianinha. Кошта много и успешно гастролирует в самых разных странах. Во время одного из концертов в городе Фуэртевентура на Канарских островах он познакомился с Доминго Родригесом Арамасом, более известным под сценическим именем Доминго Эль Колорао, патриархом местного фольклора.
Это знакомство в конечном счете и вылилось в появление альбома De Vida y Vuelta. Саунд альбома – исключительно струнные. Яманду Кошта играет на необычной для Бразилии семиструнной акустической гитаре, Доминго Эль Колорао пользуется местным традиционным струнным инструментом темпле: этакий аналог укулеле с пятью струнами. Сразу надо сказать, что взаимодействуют музыканты столь слаженно, что порой кажется, что слышишь один инструмент. Но помимо саунда особый интерес представляет собой музыка. Взгляд со стороны, взгляд португалоязычного музыканта, помог Коште увидеть в традиционной музыке Канар прямую связь с музыкой испаноязычной Америки: «Острова всегда были промежуточным пунктом, где корабли останавливались для пополнения запасов пищи и воды, а заодно они впитывали и местную культуру. Так что, Латинская Америка полна элементов канарской музыки».
Эту близость музыканты демонстрируют в программе из тринадцати треков. Я бы условно разделил ее на несколько блоков. Есть тут вещи, где фольклорная основа ощущается ярче всего,наиболее «латинские»: Boliviana, Alma Llanera и так далее. Есть пьесы, где фольклорная основа выражена на основе танцевальных мелодий, от вальса до танго: Vals Francés, Mazurca Choro, Mazurca del Zurdo, Tango en Skï. Мне же особенно понравилось несколько вещей почти академической красоты и чистоты, в первую очередь торжественная Lagrima и более лиричная Adios a Ocumare. Особняком стоит финальная, она же титульная, композиция. Здесь Хосе Ормига читает свои стихи, давшие имя альбому, а Кошта и Эль Копорао прощаются со слушателем. Надеюсь, не навсегда!
Интересный гость с нестандартной судьбой сегодня в нашем обзоре. Очевидно, уроженец Стамбула Фуат Туач музыку любил давно, но, как о профессии изначально не думал. Фуат стал юристом, видимо, неплохим, поскольку работал в этом качестве не только в ...
Берт Бакарак, Антониу Карлос Жобим и мексиканский композитор Армандо Манцанеро – на музыке этих авторов вырос музыкант из Мехико Габриэль Эспиноза (р.1952). Подростком он играл на бас-гитаре в семейном ансамбле Los Deltons . Повзрослев, Габриэль ...
Большой сюрприз ожидает тех, кто привык считать бразильский джаз бесконечными вариациями на темы самбы и босса новы. В ауре этого грандиозного по масштабу проекта (двойной альбом, более полутора часов звучания) витает дух скорее не Жобима, а ...
Китай и Западная Африка. Что может быть тут общего? Веками культуры этих регионов развивались обособленно, сталкивались с совершенно не похожими друг на друга проблемами. Но сегодня мир изменился. И, благодаря этому, мы можем слушать удивительный ...
Джордж Коулмэн – музыкант, мягко говоря, пожилой. В 2022 году, когда он давал концерт в нью-йоркском клубе Smalls, запись которого выходит сейчас на Cellar Music Group, ему было 87 лет. В том году он отметил также 70-летие своей профессиональной ...
С независимым лейблом Нила Вайса Whaling City Sound ударник, композитор и бэнд-лидер Джерри Джибс по прозвищу Thrasher («Молотильщик») сотрудничает очень давно и весьма плодотворно. Последней его работой здесь был большой двойной альбом Songs From ...
Если вы читали в начале прошлого года наш обзор ЕР Inheritance и вас заинтересовало соединение индийских песен-тумри с музыкой академического европейского оркестра, то этот релиз лейбла Sufiscore – для вас. Inheritance можно рассматривать, как некий ...
В Канаде, как известно, два официальных языка: английский и французский. Группа молодых музыкантов из Монреаля, две девушки и пятеро парней, политкорректно дали сформированному ими в 2019 году ансамблю англоязычное название Greenhouse Ensemble , а ...
Творческие пути-дороги американской вокалистки Гретчен Парлато и гитариста из африканского государства Бенин Лионеля Луэке частенько пересекались. Мир музыки стал наследственным даром для уроженки Лос-Анджелеса Гретчен Парлато: ее отец играл на басу ...
Музыканты со вкусом к авангардным поискам экспериментируют с разнообразными электронными звучаниями по всему миру. На сей раз представляем нашим читателям результат одного из таких экспериментов из Южной Америки, точнее – из Уругвая. Альбом Sierra ...
Канадская вокалистка из Торонто Хезер Лакхарт поет преимущественно песни собственного сочинения. В англоязычном мире такое сочетание принято называть singer-songwriter. Но у песен и манеры исполнения Хезер есть вполне четкая стилистическая ...
Финский авангардный гитарист и композитор Хейкки Руокангас (р.1987) живет и работает в городе Оулу. Надо сказать, авангардист он своеобразный, поскольку отнюдь не отвергает сложившиеся джазовые традиции и, одновременно, во многом опирается в своих ...