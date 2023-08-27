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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Yamandu Costa & Domingo El Colorao - De Vida y Vuelta

Yamandu Costa & Domingo El Colorao - De Vida y Vuelta

27.08.2023

Yamandu Costa & Domingo El Colorao - De Vida y Vuelta

Атлантический океан разделяет Америку и Европу. Но в случае с альбомом De Vida y Vuelta он соединил самый южный бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул и принадлежащие Испании Канарские острова. Уроженцем Риу-Гранди-ду-Сул является известный бразильский музыкант и композитор Яманду Кошта, обладатель многочисленных наград, включая Латинскую Грэмми 2021 года за лучший альбом инструментальной музыки Toquinho & Yamandu Costa – Bachianinha. Кошта много и успешно гастролирует в самых разных странах. Во время одного из концертов в городе Фуэртевентура на Канарских островах он познакомился с Доминго Родригесом Арамасом, более известным под сценическим именем Доминго Эль Колорао, патриархом местного фольклора.

Это знакомство в конечном счете и вылилось в появление альбома De Vida y Vuelta. Саунд альбома – исключительно струнные. Яманду Кошта играет на необычной для Бразилии семиструнной акустической гитаре, Доминго Эль Колорао пользуется местным традиционным струнным инструментом темпле: этакий аналог укулеле с пятью струнами. Сразу надо сказать, что взаимодействуют музыканты столь слаженно, что порой кажется, что слышишь один инструмент. Но помимо саунда особый интерес представляет собой музыка. Взгляд со стороны, взгляд португалоязычного музыканта, помог Коште увидеть в традиционной музыке Канар прямую связь с музыкой испаноязычной Америки: «Острова всегда были промежуточным пунктом, где корабли останавливались для пополнения запасов пищи и воды, а заодно они впитывали и местную культуру. Так что, Латинская Америка полна элементов канарской музыки».

Эту близость музыканты демонстрируют в программе из тринадцати треков. Я бы условно разделил ее на несколько блоков. Есть тут вещи, где фольклорная основа ощущается ярче всего,наиболее «латинские»: Boliviana, Alma Llanera и так далее. Есть пьесы, где фольклорная основа выражена на основе танцевальных мелодий, от вальса до танго: Vals Francés, Mazurca Choro, Mazurca del Zurdo, Tango en Skï. Мне же особенно понравилось несколько вещей почти академической красоты и чистоты, в первую очередь торжественная Lagrima и более лиричная Adios a Ocumare. Особняком стоит финальная, она же титульная, композиция. Здесь Хосе Ормига читает свои стихи, давшие имя альбому, а Кошта и Эль Копорао прощаются со слушателем. Надеюсь, не навсегда!

T

© & (p) 2023 Bagual Productions

13 tks / 32 mins

(Yamandu Costa – 7string g; Domingo El Colorao – timple;)

Линк предоставил David McLoughlin, Brasil Calling

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Испания
музыкальный стиль
кроссовер


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