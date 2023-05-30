Yale Strom & Hot Pstromi -The Wolf and the Lamb

Скрипач и руководитель ансамбля Hot Pstromi Йейл Стром – не просто музыкант, исполняющий нео-клезмерскую музыку, он еще исследователь и этномузыколог. Свою группу он основал еще в 1981 году и базируется она в основном в Нью-Йорке и Сан-Диего. С тех пор, за более, чем сорок лет работы, Yale Strom & Hot Pstromi приобрели репутацию больших мастеров и множество поклонников во всем мире. А самый свежий результат его работы – перед нами: это альбом The Wolf and the Lamb. Он был записан в июне 2022 года в чешском городе Голешов, в сохранившейся здесь старинной синагоге Шах, названной по характерной для иудаизма ивритской аббревиатуре имени выдающегося толкователя талмуда XVII века Шабтая бен Меир ха-Коэна, проповедавшего в ней. В этой большой по объему работе можно выделить три группы композиций. Одна – авторские сочинения самого Йейла, другая – его аранжировки клезмерских мелодий других или вообще неизвестных авторов и, наконец, этномузыколог Стром, исследуя взаимные влияния культур, включил в программу и традиционную музыку народов, рядом с которыми в Восточной и Центральной Европе веками жили евреи. При работе над этим альбомом к трем американцам: самому Штрому, его супруге, вокалистке Элизабет Шварц и духовику Норберту Штахелю, присоединились чешский басист Петр Дворски и два аккордеониста, сербский цыган Петер Стан и белорус Александр Ясинский. Надо сказать, что тема Беларуси занимает в альбоме существенное место, возможно, потому что предки Строма приехали в Штаты как раз из белорусского Полесья. Не скрою, мне это особенно интересно и приятно, а потому все три тенденции программы альбома начнем разбирать с этой тематики.
Здесь есть сочиненная самим Стромом композиция с фантастически остроумным названием Pinsk Floyd (автору навеял идею этого сочинения уличный музыкант в Пинске, игравший на колесной лире). Есть мелодия столинских (это городок в Полесье) хасидов на мотив славянского танца Stoliner Skotshne в аранжировке Строма. И есть чисто белорусская грустная песня Bride’s Lament, записанная в 2013 году в Полесье, под Столином, фольклористами Ириной Мазюк, Михаилом Лещенко и Сергеем Долгушевым. Ее аранжировал Стром, а поет, на полешукском диалекте белорусского языка Александр Ясинский. Сам он вырос в Барановичах, там учился играть на баяне, потом поехал учиться в Чехию и – попал в Hot Pstromi, познакомившись с Йейлом еще в 2019 году, когда тот приезжал в Прагу.
Из собственных сочинений Строма назову также Pilky, мелодию, сочиненную им по мотивам произведения чешского композитора Леоша Яначека и посвященную региону Моравии, где рядом жили влахи, словаки, чехи , цыгане и евреи, титульную The Wolf and The Lamb, написанную по мотивам фольклора евреев из Бургенланда, самой восточной австрийской земли, а также «еврейское танго» Moises Ville, названное по еврейской колонии в Аргентине, основанной в XIX веке бароном Гиршем. Прекрасны, каждая по-своему, и его аранжировки клезмерских мелодий. Самая блистательная, на мой вкус, - Vizhnitser Nign, ниггун вижницких хасидов из Карпат, который они распевали под водочку и под который танцевали в праздник дарования Торы. Но не менее интересны Song of Berhomet из Буковины, где евреи жили рядом с гуцулами, лемками и бойками и играли музыку на праздниках друг у друга или Avinu Malkeynu, еврейская мелодия, сохраненная цыганами Молдовы. А начинается альбом с высокой и трагической ноты – торжественной мелодией V’zos Ha-Tora - This is the Torah, сочиненной кантором из хорватского Карловаца Давидом Мейзелем, убитым усташами в годы Холокоста, к которой Стром дописал часть музыки и сделал аранжировку. А группу треков с мелодиями окруживавших евреев народов дополняют цыганская мелодия Song from Bihar из Трансильвании и Melody from Livonia, кадриль, бытовавшая среди ливов, маленькой, почти исчезнувшей субэтнической группы среди латышей.
В музыкальном плане в Hot Pstromi помимо скрипки лидера, голоса Шварц и традиционного в клезмерской музыке кларнета Штахеля (саксофоны и флейты в этом контексте показались мне менее убедительными) впечатляет в отдельных треках, особенно в Vizhnitser Nign, сдвоенный звук аккордеонов – довольно необычное сочетание. К чисто музыкальным достоинствам альбома нельзя не добавить как всегда высокое качество издания от ARC Music. В буклете к альбому каждый трек сопровождается интереснейшей музыкально-исторически-этнографической историей от Йейла Строма, а вокальные номера снабжены текстом на идиш или белорусском (в английской транскрипции) и собственно английским переводом. Релиз высочайшего класса – иначе не скажешь!
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