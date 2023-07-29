Adrian Dennis - Moon Rising

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Adrian Dennis - Moon Rising

Adrian Dennis - Moon Rising

29.07.2023

Adrian Dennis - Moon Rising

Дебютный альбом – это всегда ответственный этап для любого музыканта. Кто-то записывает свой первый альбом едва ступив на профессиональную стезю, кто-то идет к нему достаточно долго. Для канадского гитариста и композитора из Торонто Эдриана Дэнниса более характерен второй вариант, так что для него дебют – это не импульсивный, наспех сколоченный проект, а некий рубеж, подводящий черту после одного этапа творчества и знаменующий переход к новому.

Дэннис получил профессиональное образование в Университете Торонто, куда он поступил в 2008 году. Пять лет спустя, вместе с коллегами по учебе – саксофонистом Мэттом Ворошилом, контрабасистом Малкольмом Коннором и ударником Марком Балыком – он организовал квартет, чей состав неизменен уже десять лет и свидетельствует о прочности творческих связей и взаимопонимании музыкантов. Они много выступали в Торонто и его окрестностях, приобретя определенную известность на местной джазовой сцене. Но до записи первого альбома дело дошло только в начале декабря 2022 года (тут свою роль сыграла и пандемия), когда в одной из студий Торонто музыканты записали Moon Rising, полностью состоящий из композиций лидера квартета – Эдриана Дэнниса.

Семь композиций этого чисто акустического альбома дают достаточно полное представление о сфере творческих интересов Эдриана. Его квартет играет характерный постбоповый мэйнстрим, а как гитарист, мне кажется, Дэннис напоминает покойного классика джазовой гитары Джима Холла: он также предпочитает не самый высокий темп, не гонку за количеством нот за единицу времени, а строгий чистый звук без внешних эффектов, но с глубоким внутренним содержанием. Многое в саунде группы держится на диалоге гитары и саксофона при точном и гибком бэкграунде от ритм-группы. Не знаю, каково соотношение заранее сочиненной музыки и импровизации в игре музыкантов, но, как мне показалось, Эдриан Дэннис оставляет партнерам достаточно пространства и свободы для самовыражения. Такие композиции, как титульная Moon Rising, New Blues или The Pioneers с длинным гитарным интро от лидера квартета оставляют очень приятное впечатление. Не новичок, а вполне зрелый и уже набравшийся опыта музыкант делает новый и уверенный шаг в своей карьере.

© & (p) 2023

7 tks / 47 mins

(Adrian Dennis – g; Matt Woroshyl –sax; Malcolm Connor – b; Mark Ballyk – dr;)

Линк предоставил Adrian Dennis

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

London Brew - London Brew
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
  • музыкальный стиль: современный джаз
Любой мало-мальски интересующийся джазом человек, ознакомившись с названием этого альбома, сразу обратит внимание на его сходство со знаменитым Bitches Brew. И сходство это не случайно. В 2019 году исполнилось пятьдесят лет с тех пор, как «Черный ...
подробнее
23.07.2023
Louis Siciliano - Ancient Cosmic Truth
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Перу, США
  • музыкальный стиль: фьюжн
Несмотря на свою «островную» фамилию, итальянский музыкант и композитор электронной музыки Луи Сицилиано родился в материковой части страны: он появился на свет в Неаполе в 1975 году. Сицилиано очень много работает для кино, телевидения, театра, ...
подробнее
14.01.2023
Louis Stewart - Out on his Own
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Ирландия
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Ирландия дала мировой культуре целое созвездие величайших писателей – от Свифта и Бернарда Шоу до Джойса и Бекета. Хватает знаменитостей ирландского происхождения и в сфере рок-музыки: вспомним хотя бы Боно. А вот в джазе ирландцы как-то не на ...
подробнее
14.03.2023
LRK Trio & OpensoundOrchestra - Live at VDNH COSMOS
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: современный джаз
Эти коллективы – почти ровесники: джазовое LRK Trio образовалось в 2015 году, а академический OpensoundOrchestra появился в 2018-м. За прошедшее, достаточно небольшое, время оба ансамбля громко заявили о себе. LRK Trio превратилось в один из самых ...
подробнее
10.07.2023
Ludovica Burtone - Sparks
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Малайзия, США, Чили
  • музыкальный стиль: кроссовер, современный джаз
Итальянская скрипачка Лодовика Бартоне родилась в городе Удине на северо-востоке Италии, в области Фриули, где даже говорят на особом, фриуланском диалекте итальянского языка. Она начинала в качестве скрипачки академического стиля, выступала с ...
подробнее
13.02.2023
Maddie Vogler - While We Have Time
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Дебютный альбом альт-саксофонистки и композитора из Чикаго Мэдди Воглер While We Have Time оставляет приятное впечатление. Это работа зрелого и искушенного музыканта, который знает себе цену. Мэдди заканчивала Университет Иллинойса, а сейчас, помимо ...
подробнее
21.07.2023
Marcello Sebastiani Hu Trio - Nothing so Abstract
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Италия
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
Басиста Марчелло Себастьяни можно отнести к ветеранам итальянской джазовой сцены, он родился еще в 1955 году. Начинал он с игры на бас-гитаре в различных рок-группах, преимущественно в сфере прог-рока. Но уже в начале 70-х годов Себастьяни обратился ...
подробнее
07.03.2023
Marco Antonio Santos - About: Silence
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, США
  • музыкальный стиль: академическая музыка, кроссовер
Увы, в полном объеме оценить прелесть проекта бразильского гитариста и композитора Марко Антониу Сантуша About: Silence мы не сможем. Дело в том, что музыка – не единственная, хотя и важная составляющая этой работы, задуманной Марко как симбиоз ...
подробнее
17.03.2023
Marimba Plus - In Another Dimension
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: академическая музыка, фьюжн, современный джаз
Трудно найти в российском джазе другой коллектив, открывший и уютно обустроивший для себя нишу, в которой он уже почти четверть века не знает конкурентов. И дело не только в стилистике на плодородном поле между джазом и академической музыкой: наряду ...
подробнее
16.07.2023
Marina Pacowski - Inner Urge
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Франция
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Большинство певиц-дебютанток, чьи первые альбомы мне доводилось обозревать для « Jazz -Квадрата», как правило, демонстрируют джаз и «еще что-то». Это «что-то» может быть музыкой соул, фолком, ритм-энд-блюзом, поп-музыкой и так далее. Джаз в «чистом» ...
подробнее
21.04.2023
Mark Ortwein - It Was Time
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, фанк
Ни одного из участников этого проекта, включая его создателя Марка Ортвейна, я ранее не слышал. И как же приятно удивила эта большая группа незнакомцев! It Was Time, дебютный альбом Ортвейна наглядно демонстрирует, как много креативных идей может ...
подробнее
27.02.2023
Mark Sanders - CollapseUncollapse: Time in Images
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
  • музыкальный стиль: авангард
Британского авангардного ударника Марка Сандерса доводилось неоднократно слушать (и рассказывать об этом нашим читателям) в самых разных составах с разными конфигурациями, но ни разу - в качестве лидера. Неудивительно: CollapseUncollapse: Time in ...
подробнее
28.07.2023
© 2012-2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com