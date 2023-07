Adrian Dennis - Moon Rising

Дебютный альбом альт-саксофонистки и композитора из Чикаго Мэдди Воглер While We Have Time оставляет приятное впечатление. Это работа зрелого и искушенного музыканта, который знает себе цену. Мэдди заканчивала Университет Иллинойса, а сейчас, помимо ...