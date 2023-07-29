Adrian Dennis - Moon Rising

Дебютный альбом – это всегда ответственный этап для любого музыканта. Кто-то записывает свой первый альбом едва ступив на профессиональную стезю, кто-то идет к нему достаточно долго. Для канадского гитариста и композитора из Торонто Эдриана Дэнниса более характерен второй вариант, так что для него дебют – это не импульсивный, наспех сколоченный проект, а некий рубеж, подводящий черту после одного этапа творчества и знаменующий переход к новому.
Дэннис получил профессиональное образование в Университете Торонто, куда он поступил в 2008 году. Пять лет спустя, вместе с коллегами по учебе – саксофонистом Мэттом Ворошилом, контрабасистом Малкольмом Коннором и ударником Марком Балыком – он организовал квартет, чей состав неизменен уже десять лет и свидетельствует о прочности творческих связей и взаимопонимании музыкантов. Они много выступали в Торонто и его окрестностях, приобретя определенную известность на местной джазовой сцене. Но до записи первого альбома дело дошло только в начале декабря 2022 года (тут свою роль сыграла и пандемия), когда в одной из студий Торонто музыканты записали Moon Rising, полностью состоящий из композиций лидера квартета – Эдриана Дэнниса.
Семь композиций этого чисто акустического альбома дают достаточно полное представление о сфере творческих интересов Эдриана. Его квартет играет характерный постбоповый мэйнстрим, а как гитарист, мне кажется, Дэннис напоминает покойного классика джазовой гитары Джима Холла: он также предпочитает не самый высокий темп, не гонку за количеством нот за единицу времени, а строгий чистый звук без внешних эффектов, но с глубоким внутренним содержанием. Многое в саунде группы держится на диалоге гитары и саксофона при точном и гибком бэкграунде от ритм-группы. Не знаю, каково соотношение заранее сочиненной музыки и импровизации в игре музыкантов, но, как мне показалось, Эдриан Дэннис оставляет партнерам достаточно пространства и свободы для самовыражения. Такие композиции, как титульная Moon Rising, New Blues или The Pioneers с длинным гитарным интро от лидера квартета оставляют очень приятное впечатление. Не новичок, а вполне зрелый и уже набравшийся опыта музыкант делает новый и уверенный шаг в своей карьере.
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