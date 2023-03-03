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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » The Mattan Klein Quartet - The Long Run

The Mattan Klein Quartet - The Long Run

03.03.2023

The Mattan Klein Quartet - The Long Run

Мне не раз доводилось слушать и рецензировать музыку израильских джазовых музыкантов. В девяноста процентах случаев их карьера развивалась по одной и той же схеме: учеба и определенный успех на родине – переезд для продолжения учебы в США (чаще всего в знаменитый колледж Беркли) - успешное окончание учебы и присоединение к очень многочисленной израильской музыкальной диаспоре в США: в Нью-Йорке, на Западном побережье или в других местах. Творческая биография флейтиста Маттана Кляйна складывалась похожим образом. Кляйн родился и вырос в Иерусалиме. В родном городе он учился музыке в Академии Рубина, а затем отправился в Беркли и закончил там курс с отличием. Но, в отличие от многих, Маттан, насколько мне известно, в основном работает на родине. Это не мешает ему выступать на самых престижных площадках мира, включая Карнеги Холл и Кеннеди Центр, участвовать в фестивалях в разных странах, а в Израиле Кляйн в 2021 году был арт-директором и продюсером джазового фестиваля в Кфар-Йона, а также хэдлайнером известного фестиваля «Джаз Красного моря» в Эйлате. На его счету уже шесть альбомов, а представляемый сегодня The Long Run стал седьмым в дискографии музыканта и, одновременно, первым в формате возглавляемого им квартета.

Все партнеры Маттана Кляйна в этом проекте, включая гостя, гитариста Ницана Бара, - его соотечественники. Правда, сам Маттан с иронией говорит, что с большинством из них он познакомился в Америке, что подтверждает тезис, изложенный в начале этого текста. Программа The Long Run составлена в основном из композиций лидера квартета, пьесу Jokes сочинил клавишник Токи Штерн, а единственный кавер в альбоме – это композиция известного бразильского композитора Эрмето Пашкуаля O Farol Que Nos Guia. При этом стилистически весь альбом выдержан преимущественно в одном ключе: это мягкая, мелодичная музыка, вызывающая позитивные эмоции и почти лишенная драматических перепадов. Единственным исключением я назвал бы Otem Reh(y) с энергичным басовым грувом. В основном саунд квартета выстроен на взаимодействии клавишных Штерна и флейты Кляйна, которых активно поддерживает ритм-группа. Сыгранный квартет с хорошим взаимопониманием музыкантов демонстрирует приятный и ненавязчивый смус-джаз, в чем-то даже образцовый.

© & (p) 2023 Ubuntu Music

6 tks / 34 mins

(Mattan Klein – fl; Toki Stern – Rhodes; Joca Perpignan – perc; Yoni Ben Ari – b; with Nitzan Bar – g)


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Леонид АУСКЕРН





стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль
музыкальный стиль
смус джаз


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