The Jazz Warriors - The Jazz Warriors

Прежде всего – не путайте этот проект и одноименный альбом с известной во второй половине 80-х –первой половине 90-х и возродившейся в 2020 году одноименной джазовой группой из Лондона. The Jazz Warriors, о которых мы говорим, - это новый проект джазового барабанщика из Нью-Йорка Кена Серио. Наши читатели знакомы с ним по альбому The Fuze Box, выдержанному в стилистике фьюжн. Был у него и еще один проект - The Jazz Quartet, более ориентированный на straight-ahead jazz. И вот теперь - The Jazz Warriors, который существенно отличается от предыдущих работ Серио.
Среди тех, кто участвовал в этом проекте мы видим по крайней мере два знакомых по The Fuze Box имени: это гитарист Сакис Захариадес и басист Джед Хлебовски. Нет в составе знаменитого Майка Стерна, но этот гитарист подарил программе свою композицию A Wing And A Prayer, а другой выдающийся гитарист Пэт Мэтини представлен в ней пьесой River Quay. Зато в The Jazz Warriors появилась и заняла очень важное место пианистка и композитор Томоко Оно. Она не только играет здесь на фортепьяно и клавишных, но и является автором четырех композиций. Две написал Захариадес (одну – в содружестве с Серио), одну – Хлебовски, а еще две сочинили в содружестве вокалистка Джоди Дэвис и продюсер проекта Боб Коули.
Как видим, авторов много, и музыка альбома тоже весьма разнообразна. Из сочиненных Оно тем две, Pollo Picante и J.B, - это типичный латинский джаз с бразильским акцентом: яркая, праздничная музыка, где очень уместно звучит флейта Али Райерсон. Еще одна ее композиция A Guy With A Tie по духу ближе к фьюжн, а игра клавишных здесь напомнила мне Джо Завинула. Tell Me In A Loving Way – блюз, очень вдохновенно исполненный и инструменталистами, и вокалисткой Джоди Дэвис. Впрочем, Дэвис вполне достойно справляется и с чисто джазовым контентом в еще одном вокальном треке Don’t Talk To Me. Из инструменталистов, пожалуй, наиболее сильное впечатление оставили гитарист Захариадес (особенно хорош в тонкой лиричной теме Стерна A Wing And A Prayer) и Томоко Оно. В общем, японское и греческое влияние на альбом сказалось весьма благотворно. А вот пестрота программы оставляет двоякое впечатление: с одной стороны, здесь каждый найдет себе пару треков по душе, с другой, упертый поклонник определенной стилистики останется этим разнообразием не очень доволен.
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