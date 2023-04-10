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Towner Galaher - Towner Galaher Organ Trio Live

10.04.2023

Towner Galaher - Towner Galaher Organ Trio Live

Уроженец Портленда, Орегон Таунер Галахер увлекся музыкой в 9 лет, посмотрев то самое знаменитое шоу Эда Салливена, в котором американцы впервые увидели Beatles. Похоже, самое сильное впечатление на мальчика произвел Ринго Старр, потому что «заболел» он прежде всего игрой на ударных. Эта страсть осталась с ним на всю жизнь. 11 лет он играл, где только мог на родине, а с 1986 года работает в Нью-Йорке. Галахер – своеобразный джазмен – у него явное тяготение к околоджазовым музыкальным формам: от блюза и ритм-энд-блюза и до госпел и музыки соул. Свой первый альбом он записал в 2007 году, а самый успешный пока третий, Uptown!, высоко поднявшийся в чартах JazzWeek, - в 2012-м. Потом наступило долгое молчание, и вот Таунер возвращается со своим новым альбомом Towner Galaher Organ Trio Live.

Надо сказать, что орган Хэммонда был очень заметен и в его предыдущей работе Uptown!, но там была еще и духовая секция, теперь же Галахер решил представить органное трио в чистом виде, правда с гитаристом, а не с басистом. Партнеры – проверенные, с органистом Лонни Гасперини и гитаристом Марвином Хорном он работает уже в течение 14 лет, так что проблем с взаимопониманием и чувством партнера тут никаких. Альбом Галахер решил посвятить знаменитым органным трио 50-х и 60-х годов. Соответственно, в программе альбома много каверов и много пьес основного автора в этом составе – Гасперини, целых пять. Открывает ее посвящение Джимми МакГрифу его сочинения: One for McGriff. Нашлось здесь место и Hot Barbecue Джека МакДаффа, и Norleans Д-ра Лонни Смита, и I’m Walkin’ из репертуара Фэтса Домино, и, конечно же, композиции от короля органных трио Джимми Смита: Mellow Mood. Одно это перечисление дает представление о музыке альбома, полной ритм-энд-блюза, фанка, новоорлеанских ритмов и так далее. Хорош Гасперини, все в порядке с Хорном, ну, а уж сам Галахер проявил много креативности, чтобы вдохнуть огонь в музыку своего трио. Как подсчитали критики, в 14 треках альбома он использовал аж 10 различных грувов.

Альбом концертный, но концерт этот был необычным. Дело в том, что запись происходила в печально памятном ковидном 2020 году. Хозяин клуба Daddy Jack’s в Нью-Лондоне, Коннектикут Джек Чаплин (он, увы, не дожил до выпуска альбома, умер в 2021 году) пошел на риск открыть клуб в период локдауна, но исключительно для сессии звукозаписи. Народ, тем не менее, в клубе присутствовал, но в очень ограниченном количестве. Музыкантов, однако, это не смутило, и они с душой отыграли полноценный концерт, причем так, что вся сессия заняла меньше четырех часов, а из 14 треков лишь один, Fever, потребовал второй попытки. Думаю, и для слушателей диска время под музыку этого большого (почти семьдесят минут звучания) альбома пролетит, как пуля.

© & (p) 2023 Rhythm Royale Records

14 tks / 69 mins

(Towner Galaher – dr; Lonnie Gasperini – Hammond B3 Org; Marvin Horn – g;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, ритм-энд-блюз


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