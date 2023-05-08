Сharlie Apicella & Iron City meet The Griots Speak - Destiny Calling
08.05.2023
Музыканты разных поколений, разные музыкальные стилистики, европейские, азиатские и африканские музыкальные инструменты – все это сошлось в одной точке, в альбоме Destiny Calling. И сошлось очень гармонично, чему потенциальные слушатели этого альбома во многом обязаны музыканту из Нью-Йорка по имени Чарли Апичелла.
Чарли начинал, как гитарист, влюбленный в музыку Би Би Кинга. Как-то раз ему удалось даже встретиться с ним и получить от него ряд ценных советов. Позже у него появились и другие учителя: композиции и импровизации его учил Юсеф Латиф, а истории музыки – Арчи Шепп. В 2014 году тонкости гитарного искусства ему преподавал Пат Мартино. Учеба дала свои плоды: Апичелла попал в список гитаристов в анкете читателей DownBeat – пусть не на самых высоких местах, но все же в первой сотне. Играл он со многими знаменитостями, включая, скажем, таких мастеров, как Дэйв Холланд или Сонни Форчун, основал группу Iron City. Другой его проект, The Griots Speak, появился совсем недавно, в 2022 году. Его истоки уводят нас в Нью-Йорк 60-х годов, к культуре лофтов, к импровизационному авангарду, к лофт-джазу, который играли тогда легендарные сегодня саксофонист Дэниэл Картер и басист Уильям Паркер, а перкуссионист Джума Султан навсегда прославился участием в концерте Джими Хендрикса на знаменитом фестивале в Вудстоке в 1969 году. Этих-то ветеранов и пригласил в The Griots Speak Чарли Апичелла.
В Destiny Calling он объединил их со своей хард-боповой ритм-секцией из Iron City. По поводу этого альянса Чарли говорит так: «Эта запись – не отход от моих прежних альбомов, скорее, это путешествие в новые воды. The Griots Speak дает мне возможность поработать с композиционными идеями, почерпнутыми мной у Юсефа Латифа и Пата Мартино. Как слушатель, я вижу эту запись, как привлекательный микст раннего Сантаны с Bitches Brew.». Для воплощения этой идеи Чарли вооружился помимо гитары экзотической перкуссией, включая тибетские поющие чаши, подаренные ему Латифом, Картер стал настоящим мультиинструменталистом, играющим на разных духовых, а также на фортепьяно, басист Паркер использовал также ряд африканских перкуссионных инструментов и карманную трубу, Джума Султан соединил афрокубинские конгас с иной перкуссией, а Брэд Уайтли на Хэммонде и Остин Уокер за ударной установкой дополнили общую картину.
И картина получилась действительно яркой и сочной. Колдовской, гипнотический ритм царит во всех треках альбома. В As The Sun Rises, где его подогревает лишь короткие фразы духовых, он кажется африканским, в Juma’s Song/ Maliki Melasha и в We’re All Here In Spirit, в сочетании с пассажами органа и духовых, можно и на самом деле почувствовать родство с ранним Сантаной. Гитара самого Апичеллы вездесуща, но везде служит тем цементом, который соединяет каждую пьесу в единое целое. На мой вкус, особенно эффектно выглядит диалог Апичеллы и Картера в I Heard In Passing. Не знаю, насколько близка эта музыка к Bitches Brew, мне чаще, наряду с Сантаной, вспоминались Заппа и Сан Ра, но это уже дело вкусов.
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