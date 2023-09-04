John Stein - No Goodbyes

Начало двадцатых годов этого столетия выдалось трудным для всех из-за пандемии. Но особенно тяжелым это время стало для прекрасного джазового гитариста Джона Стейна. Едва закончился локдаун и музыкальная индустрия начала оживать, как Джона свалила тяжелая болезнь. Он долго лечился, не менее долго шел процесс реабилитации. В 2022 году он уже был дома, но играть на своем любимом инструменте еще не мог. В этой связи Whaling City Sound выпустила двойной альбом-антологию творчества Стейна разных лет под названием Lifeline, программу которого отбирал сам Джон. А в году 2023-м Джон Стейн уже полностью восстановился и дарит любителям джаза свою новую работу с категорически оптимистичным названием No Goodbyes.
Надо сказать, Стейна и лейбл Whaling City Sound связывают давние и прочные отношения. No Goodbyes – 18-й альбом в его дискографии, и тринадцать из них были изданы Нилом Вайсом и его независимым лейблом из Нью-Бедфорда, Массачусетс. В свою очередь, благодаря Джинни Ши и ее агентству Mixed Media, No Goodbyes – это уже одиннадцатый альбом Стейна, который мы с удовольствием освещаем на наших страницах.
Для записи альбома Стейн пригласил ритм-группу, с которой уже работал ранее на Serendipity (2021) – бас-гитариста Эда Люси и ударника Майка Коннорса. Кроме того, Джон решил украсить саунд этой работы вокалом: в пяти треках с трио работает вокалистка Синди Скотт, вклад которой надо признать весьма заметным. В Dig Blues она поет скэтом, а в остальных треках, включая прекрасный титульный No Goodbyes, Синди демонстрирует более традиционный вокал с текстами, который сочинила она сама. Стейн, похоже, набрал свою лучшую форму. Как пишет по поводу альбома маститый Билл Милковски, « То, что Стейн вообще может играть, — это чудо. То, что он вернулся и теперь играет на таком высоком уровне, с таким мастерством и душой, является свидетельством его непреходящей силы воли и большого сердца». Стейна всегда сравнивали с такими мастерами гитары, как Джим Холл и Вес Монтгомери. В No Goodbyes он остается тонким лириком – и в Falling Grace, и в мелодичной What If Life Never Dies, и в глубоко философской титульной, лучшей, на мой вкус, композиции альбома. Верен Джон и своей давней любви к бразильской музыке, представленной в программе такими пьесами, как Jardin del Turia, известной композиции Жобима Triste и регармонизированным минорным блюзом Courage. А стартовая Zip Line убеждает, что вполне уверенно он чувствует себя и в темповых композициях. Еще раз хочется вернуться к названию альбома: все-таки очень здорово, что мы не прощаемся с Джоном Стейном и, очень надеюсь, он не раз еще порадуеь ценителей его тонкой и умной музыки.
Американец Тед Фэлкон влюблен в бразильскую музыку, причем не вообще, а в конкретный ее вид – музыку шоро, родившуюся в ХIХ веке в бедных городских районах Рио-де-Жанейро, музыку где грусть («шоро» в перводе означает «Плач») транслируется ...
Терри Джибс – уникальная личность в джазе. Попробуйте назвать другого из ныне живущих музыкантов, который бы играл с Гиллеспи и Паркером, Томми Дорси и Бенни Гудменом, Коулменом Хокинсом и Роем Элдриджем, Вуди Херманом и Рэем Брауном, Сарой Воэн и ...
Басист из Торонто Арти Рот – заметная личность на местной джазовой сцене уже более двадцати лет. Он много и плодотворно сотрудничал в записях и концертных турах с Ричем Андерхиллом, записывался с Софи Мильман, гастролировал в разных странах с The ...
The Heavy Hitters – новый джазовый коллектив, который создали старые джазовые друзья. Еще этот секстет впору назвать супер-группой – уж больно известные имена у его участников. Впрочем, все по порядку. Пианист Майк ЛеДонн и тенор-саксофонист Эрик ...
Прежде всего – не путайте этот проект и одноименный альбом с известной во второй половине 80-х –первой половине 90-х и возродившейся в 2020 году одноименной джазовой группой из Лондона. The Jazz Warriors, о которых мы говорим, - это новый проект ...
Мне не раз доводилось слушать и рецензировать музыку израильских джазовых музыкантов. В девяноста процентах случаев их карьера развивалась по одной и той же схеме: учеба и определенный успех на родине – переезд для продолжения учебы в США (чаще ...
The Pacific Jazz Group – новый проект очень многоликого музыканта по имени Дред Скотт. Пианист, продюсер, автор музыки для фильмов, театральных и хореографических постановок, обладатель солидной собственной дискографии, насчитывающей (вместе с ...
Под названием, более приличествующим какому-нибудь death metal бэнду, перед нами предстает со своим седьмым по счету альбомом Nightjar австралийский ансамбль из Сиднея со своей довольно богатой историей и своим подходом к творчеству. Что греха ...
У Тима Рэя богатая джазовая биография. Много лет он сотрудничал с Тони Бенеттом в качестве музыкального директора. Тим играл со многими известными людьми из мира джаза и поп-музыки, участвовал в более, чем ста записях. Любимый формат Рэя – трио, ...
Уроженец Портленда, Орегон Таунер Галахер увлекся музыкой в 9 лет, посмотрев то самое знаменитое шоу Эда Салливена, в котором американцы впервые увидели Beatles. Похоже, самое сильное впечатление на мальчика произвел Ринго Старр, потому что ...
Ручаюсь, вы не таким представляли себе эстонский фолк! Трио Trad.Attack! разрушает до основания все стереотипы – и с большим успехом. У этой группы, образовавшейся в 2013 году, на счету аж 29 различных музыкальных наград в своей стране и четыре ...
Новейший релиз немецкого лейбла Nemu Records, который еще только должен состояться. Название проекта полностью отражает его характер – формат ансамбля действительно квинтет, и квинтет этот действительно трансатлантический. Две его трети представляют ...