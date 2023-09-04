John Stein - No Goodbyes

Ручаюсь, вы не таким представляли себе эстонский фолк! Трио Trad.Attack! разрушает до основания все стереотипы – и с большим успехом. У этой группы, образовавшейся в 2013 году, на счету аж 29 различных музыкальных наград в своей стране и четыре ...