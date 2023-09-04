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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » John Stein - No Goodbyes

John Stein - No Goodbyes

04.09.2023

John Stein - No Goodbyes

Начало двадцатых годов этого столетия выдалось трудным для всех из-за пандемии. Но особенно тяжелым это время стало для прекрасного джазового гитариста Джона Стейна. Едва закончился локдаун и музыкальная индустрия начала оживать, как Джона свалила тяжелая болезнь. Он долго лечился, не менее долго шел процесс реабилитации. В 2022 году он уже был дома, но играть на своем любимом инструменте еще не мог. В этой связи Whaling City Sound выпустила двойной альбом-антологию творчества Стейна разных лет под названием Lifeline, программу которого отбирал сам Джон. А в году 2023-м Джон Стейн уже полностью восстановился и дарит любителям джаза свою новую работу с категорически оптимистичным названием No Goodbyes.

Надо сказать, Стейна и лейбл Whaling City Sound связывают давние и прочные отношения. No Goodbyes – 18-й альбом в его дискографии, и тринадцать из них были изданы Нилом Вайсом и его независимым лейблом из Нью-Бедфорда, Массачусетс. В свою очередь, благодаря Джинни Ши и ее агентству Mixed Media, No Goodbyes – это уже одиннадцатый альбом Стейна, который мы с удовольствием освещаем на наших страницах.

Для записи альбома Стейн пригласил ритм-группу, с которой уже работал ранее на Serendipity (2021) – бас-гитариста Эда Люси и ударника Майка Коннорса. Кроме того, Джон решил украсить саунд этой работы вокалом: в пяти треках с трио работает вокалистка Синди Скотт, вклад которой надо признать весьма заметным. В Dig Blues она поет скэтом, а в остальных треках, включая прекрасный титульный No Goodbyes, Синди демонстрирует более традиционный вокал с текстами, который сочинила она сама. Стейн, похоже, набрал свою лучшую форму. Как пишет по поводу альбома маститый Билл Милковски, « То, что Стейн вообще может играть, — это чудо. То, что он вернулся и теперь играет на таком высоком уровне, с таким мастерством и душой, является свидетельством его непреходящей силы воли и большого сердца». Стейна всегда сравнивали с такими мастерами гитары, как Джим Холл и Вес Монтгомери. В No Goodbyes он остается тонким лириком – и в Falling Grace, и в мелодичной What If Life Never Dies, и в глубоко философской титульной, лучшей, на мой вкус, композиции альбома. Верен Джон и своей давней любви к бразильской музыке, представленной в программе такими пьесами, как Jardin del Turia, известной композиции Жобима Triste и регармонизированным минорным блюзом Courage. А стартовая Zip Line убеждает, что вполне уверенно он чувствует себя и в темповых композициях. Еще раз хочется вернуться к названию альбома: все-таки очень здорово, что мы не прощаемся с Джоном Стейном и, очень надеюсь, он не раз еще порадуеь ценителей его тонкой и умной музыки.

© & (p) 2023 Whaling City Sound

11 tks / 56 mins

(John Stein – g; Ed Lucie – bass g; Mike Connors – dr; with Cindy Scott – voc (tks 3,4,7,9,10);)

Линк предоставлен Mixed Media

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим


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