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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Karkum Proiect - Sahira

Karkum Proiect - Sahira

29.03.2023

Karkum Proiect - Sahira

Под названием Karkum Proiect работает дуэт двух итальянских музыкантов- мультиинструменталистов, энтузиастов world music – скрипача (по преимуществу) Клаудио Мерико и вокалистки (по преимуществу) Джулии Трипоти. Для них это не единственный проект: и у Клаудио, и у Джулии есть и другие успешные проекты, также в сфере world music, а что касается Karkum Proiect, то он появился в 2018 году и в 2022 году дуэт выпустил свой первый альбом Aljama, посвященный старинным христианским, арабским (андалузским) и сефардским песням общин, проживавших на Пиренейском полуострове в средние века. Новый альбом Sahira носит также концептуальный характер, но значительно масштабнее и по составу участников, и по географии регионов, привлекших интерес создателей проекта.

В программе из одиннадцати треков часть композиций Мерико и Трипоти исполняют дуэтом, а другую – с привлечением самых разных гостей со всего мира – от турецкого курда Мубина Дунена до испанской гитаристки фламенко Франчески Турчетти, от болгарской вокалистки Милены Елиажковой до ее ливийской коллеги Эшареф Али Махагаг и так далее: в проекте участвовали также музыканты Индии, Буркина Фасо, Италии.Если учесть, что и Клаудио, и Джулия оперируют при этом большим набором инструментов – и классических, и народных, и электронных, а их гости играют на инструментах, традиционных для своей культуры, то саунд в каждой из композиций чрезвычайно ярок и экзотичен, а песни исполняются на разных языках, а что касается Италии – то и на разных диалектах итальянского.

Связующая тема альбома – это рассказ о героических женщинах из разных уголков планеты – действительно существовавших, мифологических персонажей, а также литературных героинь. Так в альбоме чередуются композиции, посвященные работнице табачной фабрики из Севильи Кармен, воинственной амазонке по имени Клета, ближайшей подруге царицы амазонок Пентесилеи, убитой Ахиллом во время Троянской войны, принцессе Йененге из африканского королевства Дагомба и героине народных легенд, сирене Скуме из итальянского города Таранто. В высшей степени необычный и интересный альбом - world music в своем классическом варианте.

© & (p) 2023 Karkum Proiect

11 tks / 41 mins
(Claudio Merico – viella, vi, strings, symphonia, Turkish oud, Arabic oud, Indian vi, sarod, dilruba, ogur sazi, mandolin, electronics; Giulia Tripoti – voices, fl, saz, cumbus saz, g, symphonia, perc, ogur sazi, electronics; with Francesca Turchetti– flamenco g; Milena Jeliazkova – Bulgarian choirs; Manish Madankar – table; Ousman Coulibalì GRIOT – kora, voice moorì; Esharef Ali Mahagag – arabic voc; Mubin Dunen – santur, ney, duduk, kurdish vocal; Lucio Graziano – tama;)

Линк предоставлен Karkum Proiect

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Болгария, Индия, Испания, Италия, Турция, Буркина-Фасо, Ливия


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