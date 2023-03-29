Karkum Proiect - Sahira

Под названием Karkum Proiect работает дуэт двух итальянских музыкантов- мультиинструменталистов, энтузиастов world music – скрипача (по преимуществу) Клаудио Мерико и вокалистки (по преимуществу) Джулии Трипоти. Для них это не единственный проект: и у Клаудио, и у Джулии есть и другие успешные проекты, также в сфере world music, а что касается Karkum Proiect, то он появился в 2018 году и в 2022 году дуэт выпустил свой первый альбом Aljama, посвященный старинным христианским, арабским (андалузским) и сефардским песням общин, проживавших на Пиренейском полуострове в средние века. Новый альбом Sahira носит также концептуальный характер, но значительно масштабнее и по составу участников, и по географии регионов, привлекших интерес создателей проекта.
В программе из одиннадцати треков часть композиций Мерико и Трипоти исполняют дуэтом, а другую – с привлечением самых разных гостей со всего мира – от турецкого курда Мубина Дунена до испанской гитаристки фламенко Франчески Турчетти, от болгарской вокалистки Милены Елиажковой до ее ливийской коллеги Эшареф Али Махагаг и так далее: в проекте участвовали также музыканты Индии, Буркина Фасо, Италии.Если учесть, что и Клаудио, и Джулия оперируют при этом большим набором инструментов – и классических, и народных, и электронных, а их гости играют на инструментах, традиционных для своей культуры, то саунд в каждой из композиций чрезвычайно ярок и экзотичен, а песни исполняются на разных языках, а что касается Италии – то и на разных диалектах итальянского.
Связующая тема альбома – это рассказ о героических женщинах из разных уголков планеты – действительно существовавших, мифологических персонажей, а также литературных героинь. Так в альбоме чередуются композиции, посвященные работнице табачной фабрики из Севильи Кармен, воинственной амазонке по имени Клета, ближайшей подруге царицы амазонок Пентесилеи, убитой Ахиллом во время Троянской войны, принцессе Йененге из африканского королевства Дагомба и героине народных легенд, сирене Скуме из итальянского города Таранто. В высшей степени необычный и интересный альбом - world music в своем классическом варианте.
В 2017 году Илья Белоруков и португальский ударник Габриэль Феррандини записали в Санкт-Петербурге совместный альбом Disquiet, увидевший свет в 2019 году. Мы писали об этой работе, там же можно найти и биографическую информацию об участниках дуэта. ...
Россия – Бельгия – США: так географически выглядят главные вехи на жизненном пути барабанщика и перкуссиониста Ильи Динова. В Москве он родился, степень получил в Королевской консерватории в Антверпене, да и, судя по данным с его сайта, ...
Если вы – поклонник строгих джазовых канонов, то молодой канадский вокалист, мультиинструменталист и композитор из Торонто Джексон Велчнер явно не ваш случай. Велчнер, похоже, абсолютно равнодушен к каким-то определенным стилистическим ярлычкам и ...
Джаз из Канады, джаз по-монреальски. Любопытно, что всех участников записи альбома Жака Кубы Сегена Parfum #1, включая давно живущего в Монреале французского пианиста Жана-Мишеля Пилца, слушать ранее доводилось, а что касается басиста Реми-Жана ...
Пятница – лучший день недели. Белые и синие воротнички блаженно расслабляются после напряженной рабочей пятидневки в предвкушении длинного уикэнда. Неплохим средством отдохновения от недельных стрессов может стать и музыка. Какая? Это уж кому что ...
Всегда был не равнодушен к низкому басовому звучанию, будь то струнный или духовой инструмент. Возможно, поэтому каждый альбом лучшего тубиста в современном джазе Джима Селфа для меня всегда праздник. До сих пор на нашем сайте было представлено ...
У австралийской вокалистки Джо Лори интересный послужной список. Почти десять лет она выступала и записывалась со Стингом, сотрудничала также с Полом Саймоном и Питером Гэбриэлом – все имена очень достойные, хотя и не джазовые. Но и джаз Джо также ...
У американского ударника (а иногда еще пианиста и вибрафониста и, конечно же, композитора) Джо Чемберса сложилась в джазе своеобразная репутация. Он, если так можно выразиться, хорошо известен, особенно коллегам-музыкантам, но при этом не очень ...
страна: Великобритания, Ливан, Марокко, Россия, США
музыкальный стиль: мэйнстрим
Практически любой список Топ-10 вибрафонистов джаза не обойдется без имени Джо Локка. Этот музыкант, постепенно переходящий в разряд ветеранов (Лок родился в 1959 году), - живое связующее звено между поколением Милта Джексона и Бобби Хатчерсона и ...
Хорошее чувство юмора с некоторой долей иронии отражает обложка альбома Джона Даверсы и Тала Коэна The Art Of Duo. Volume 1 с боксирующими джентльменами из XIX века. Впрочем, сами музыканты считают, что с определенной точки зрения в дуэте есть некий ...
Пояснять, кто такой Кенни Бэррон, обладатель высшей в США награды для ныне здравствующих джазменов NEA Jazz Master, нет необходимости. А вот оценить уникальность его нового альбома The Source надо обязательно. Дело в том, что это первый за более, ...
На обложке своего нового альбома Phoenix Лакеша (которую я далее из соображений благозвучия буду называть Лакеция) Бенджамин выглядит королевой, у которой в руках вместо скипетра или державы другой атрибут власти – саксофон. И в современном джазе ...