Esbe - Blow The Wind Southerly

Эсбе не перестает удивлять. С этой британской вокалисткой, выпускницей Королевской академии музыки в Лондоне, мы встречались пару лет назад, рецензируя ее пятый альбом Saqqara, удивительное и необычное сочетание world music с электроникой. В том обзоре можно найти и какие-то биографические подробности об Эсбе. И вот – восьмой студийный альбом, еще более удивительный, чем все то, что она делала ранее.
Прежде всего – это чисто вокальный соло-проект. В нем не присутствуют никакие иные инструменты, кроме голоса Эсбе. Правда, благодаря системе наложения звука, этот голос превращается в настоящий хор. Да, совсем забыл: кое-где Эсбе использует еще и полевые записи. Так, в стартовую Sumer Is Icumen In вмонтировано щебетание птиц, блеяние и мычание домашних животных, а в My Bonnie Lies Over The Ocean – шум океанских волн. И вот таким a capella способом Эсбе записала программу из десяти хорошо известных фольклорных композиций, придав им совершенно особый облик. Как говорит сама певица, «Когда я планирую новый альбом, я думаю прежде всего над звучанием в целом, которое мне хотелось бы осуществить. Мои последние несколько альбомов были сделаны с использованием оркестровых инструментов и электроники, а этот я хотела полностью посвятить голосу. Эти песни я пела всю жизнь, они всегда со мной… Я переработала гармонии и аранжировки, чтобы придать им новый оттенок, усилить их эмоциональное послание, серьезное или легкомысленное».
И получилось! Очень даже здорово получилось! Достаточно послушать известнейшую средневековую балладу Greensleeves, по преданию сочиненную Генрихом VIII для своей будущей королевы (и жертвы) Анны Болейн, чтобы оценить изящество аранжировки Эсбе, очень бережно подошедшей к оригиналу. А ведь еще и искрящиеся юмором интерпретации Three Blind Mice и Oranges And Lemons, есть классический госпел Kumbaya, который в детстве пела для Эсбе ее мать, есть рождественский кэрол XVI века Coventry Carol, звучащий под звон церковных колоколов. Хорал или песенка, которую распевают в пабах – Эсбе удалось здесь все. Замечательный альбом!