Erik Truffaz - Rollin'

Насколько могу судить, в наших, то есть постсоветских, краях многие любят Эрика Трюффаза. Сухощавый трубач, «белый Майлс», покоряет не только красивым холодноватым звуком своего инструмента, напоминающим его кумира, чей Kind Of Blue юный швейцарец услышал впервые в 16 лет – и влюбился в его музыку, но и неожиданными работами, где он на редкость элегантно вплетал в джаз мотивы драм-энд-бэйс, хип-хопа и этники. В свое время многих (и меня в том числе) поразил неожиданный Arkhangelsk(2007) с мотивами русского Севера. Парадокс: собственно джаз далеко не всегда на первом плане в его работах, но все равно Трюффаза почитают, как одного из самых ярких мастеров французского джаза (он хоть и закончил консерваторию в Женеве, но давно и прочно связал свою жизнь именно с Францией). Это в полной мере относится и к его новой, семнадцатой по счету в дискографии музыканта, работе: альбому Rollin', увидевшему свет в апреле 2023 года, как в виниловом, так и в CD-шном варианте.
История этого проекта уводит нас в 2020 год, когда Трюффаз писал музыку для документального фильма Мари-Франс Бриер. Потом она же пригласила квартет Трюффаза сыграть программу из музыки французского кино на закрытии кинофестиваля в Ангулеме. Киноманам выступление понравилось, как и самому Эрику, причем он настолько вдохновился идеей исполнения киномузыки, что договорился с Blue Note о записи пакета из двух альбомов этой тематики. Rollin' стал первым из них.
К записи альбома Трюффаз привлек своего постоянного партнера и продюсера, басиста Марчелло Джулиани, и пригласил также пианиста, ударника и гитариста. Для двух треков ему понадобились еще и вокалистки. Альбом получился небольшим, всего лишь чуть более получаса звучания, но этого, на мой взгляд, оказалось достаточно, чтобы вызвать сладкую ностальгию у любителей кино воспоминаниями о великих актерах, режиссерах и кинокомпозиторах, а поклонников таланта Эрика Трюффаза порадовать в очередной раз его безукоризненным мастерством.
Rollin' посвящен преимущественно французскому кинематографу, но открывает альбом нежная и чуть сентиментальная версия знаменитой La Strada («Дорога»), сочиненной великим Нино Рота для одноименного раннего фильма великого Федерико Феллини. Трюффаз включил в программу две кинотемы французского композитора Мишеля Маня. Первая из них, Route de Nuit – самая жесткая, фанковая композиция программы, где горячая гитара Матиса Паско работает на контрапункте с неизменно прохладным звучанием трубы Трюффаза – он практически всегда играет в своей излюбленной манере, меняется только антураж вокруг. Вторая же тема в 60-е годы покорила весь Союз: кто тогда не смотрел криминальные комедии про Фантомаса с Маре и Де Фюнесом! Здесь, пожалуй, Трюффаз допускает в свою игру немного загадочности и, конечно же, иронии. А вот и еще один детектив, но теперь уже настоящий «фильм нуар», кинодебют Луи Маля с фильмом «Лифт на эшафот» и музыкой Майлса Дэвиса. Конечно же, Эрик не мог пройти мимо этой музыки и исполняет он ее, на мой вкус, мало отклоняясь от оригинала: обаяние Дэвиса слишком сильно для Трюффаза даже сейчас.
Пора поговорить о вокальных номерах. Они очень разные. Камелия Джордана весьма убедительно перевоплотилась в Мэрилин Монро с ее всесокрушающим эротизмом в One Silver Dollar, песне из американского вестерна River of No Return, снятого Отто Преминджером в 1954 году. А вот очень известная французская актриса и режиссер Сандрин Боннер практически не поет, а мелодекламирует под музыку Филиппа Сарда из фильма «Сезар и Розали». Помимо Нино Рота в альбоме представлен и еще один великий кинокомпозитор, Эннио Морриконе. Трюффаз включил в программу его музыку из фильма Анри Верни 1971 года «Ограбление» с Бельмондо и Омаром Шарифом. Здесь его труба парит над горячечным поединком басиста и гитариста. Ну и, конечно, нельзя пройти мимо мелодии единственного в программе джазового композитора (если забыть на минутку про Майлса Дэвиса) Алена Романа. Его композиция Quel temps fait-il a Paris? взята из старой ленты Жака Тати 1953 года Les Vacances de Monsieur Hulot: ощутимый свинг и диалог гитары и трубы на этом фоне.
Нет под рукой аптекарских весов, чтобы оценить, сколько джаза в новом альбоме Эрика Трюффаза, да и стоит ли этим заниматься? Слушая Rollin', стоит забыть на какое-то время про авангард и традицию, минимализм и постбоп – и просто наслаждаться красивой музыкой в красивом исполнении.
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