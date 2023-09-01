Enrico Pieranunzi / Bert Joris / Frankfurt Radio Big Band - Chet Remembered

У американского ударника (а иногда еще пианиста и вибрафониста и, конечно же, композитора) Джо Чемберса сложилась в джазе своеобразная репутация. Он, если так можно выразиться, хорошо известен, особенно коллегам-музыкантам, но при этом не очень ...