Enrico Pieranunzi / Bert Joris / Frankfurt Radio Big Band - Chet Remembered
01.09.2023
Час с небольшим длится этот впечатляющий аудиоспектакль, рассказ о котором мне показалось уместным вести в категориях спектакля обычного. А что мы, как правило, делаем, приходя в театр? Правильно, покупаем программку. В данном случае ее заменяет обложка. Что тут скажешь? Пять баллов (или, если угодно, звездочек): стильно, лаконично, очень удачно в плане контраста цветов – нидерландскому лейблу Challenge Records есть, чем гордиться уже на этом этапе.
Пора переходить к «действующим лицам и исполнителям». Действующее лицо тут одно: Chet Remembered – это, конечно же, альбом-трибьют Чету Бейкеру (1929-1988), выдающемуся американскому джазовому трубачу, вокалисту и бэнд-лидеру, так безвременно и трагически покончившему счеты с жизнью под окнами амстердамского отеля. С той даты прошло уже почти сорок лет, а поток посвящений этому музыканту в виде отдельных пьес и целых альбомов не иссякает – верная примета подлинности таланта и значимости следа, который он оставил в истории джаза. Давно замечено: смерть, особенно трагическая, всегда вызывает всплеск интереса к данной персоне, но этот всплеск постепенно затихает: через пол-года, много – через пару лет. Чет Бейкер в этом смысле попал в один ряд с Колтрейном, Паркером, Мингусом, Эллингтоном – теми, кого не забывают. Интернациональный проект Chet Remembered – еще одно тому свидетельство.
Теперь об исполнителях. Frankfurt Radio Big Band – это «экспортное» название коллектива, который дома, в Германии, чаще называют HR Big Band, то есть биг-бэнд Гессенского радио. Начинавший, как оркестр, исполнявший танцевальную и легкую музыку, он с годами стремительно прогрессирует и, похоже, скоро станет в один ряд с самыми прославленными немецкими джазовыми биг-бэндами: Оркестром Северогерманского радио (NDR Big Band) из Гамбурга и Оркестром западногерманского радио (WDR Big Band) из Кельна. В прошлом году Frankfurt Radio Big Band под руководством американца Джима МакНили и с Крисом Поттером в качестве главного солиста записал великолепный альбом Rituals, посвященный музыке Стравинского. И вот, в году нынешнем, новый значительный проект. Только теперь у руля оркестра стал бельгиец Берт Йорис (р.1957), очень опытный музыкант, трубач и композитор с европейским именем. Ему выпала нелегкая задача. Берт совместил в этом проекте позиции дирижера, аранжировщика и солиста-трубача. И в последнем качестве ему приходилось… нет, не имитировать, это бесполезно, а стараться воплотить дух трубы Бейкера, передать его характерный мягкий лиричный звук. По-моему, Берт справился. И, наконец, о том, чье имя стоит на обложке первым: итальянский пианист и композитор Энрико Пьеранунци (р.1949), еще один именитый джазовый европеец, лауреат многочисленных премий на родине и за ее пределами, музыкант, игравший с Ли Конитцем, Джимом Холлом, Кенни Кларком, Артом Фармером. И - Четом Бейкером. С 1979 года Пьеранунци часто работал с Бейкером в его различных европейских комбо. Он был не только пианистом в этих составах, но и часто сочинял музыку, которую они исполняли вместе. Его композиции и вошли в программу альбома.
А теперь – о самом «спектакле». Большую часть программы составили пьесы Пьеранунци, написанные им непосредственно для Бейкера. Soft Journey, Fairy Flowers, Brown Cat Dance и Night Bird входили в альбом Soft Journey (1979), титульная композиция-посвящение с красноречивым названием From E. to C. также была сочинена в ранний период их сотрудничества. Пьеса Echoes была включена в альбом Чарли Хэйдена Silence (1987), в записи которого участвовали и Энрико, и Чет. А помимо них в альбоме звучат пьесы Пьеранунци, которые Бейкер уже никогда не мог услышать, например, Chet и The Real You. Особо можно отметить Chet с прекрасными соло Пьеранунци и Йориса, а также басиста Ханса Главишника. Последний, наряду с альт-саксофонистом Хайнцом-Дитером Зауэрборном, показался мне одним из самых заметных исполнителей в составе биг-бэнда. Еще и еще раз хочется отметить работу Берта Йориса. Ему не привыкать руководить большими составами и писать для них собственные сочинения или аранжировки. Но в Chet Remembered была дополнительная сложность: Бейкер в Европе работал в основном с малыми группами, и пьесы Пьеранунци также были рассчитаны на такие составы. Йорису пришлось переложить эту музыку для оркестра, тщательно расписать работу секций, да еще и «сыграть» в «спектакле» роль Бейкера, «одного из самых чистых талантов в истории джаза», по мнению Энрико Пьеранунци. На мой вкус, у Энрико, Берта и их немецких коллег все получилось.
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