Frank Paul Schubert / Kazuhisa Uchihashi / Klaus Kugel - Black Holes Are Hard To Find
31.01.2023
Изданный в самом конце 2022 года альбом Black Holes Are Hard To Find Франк Пауль Шуберт, Казухиса Учихаши и Клаус Кугель записали в сентябре 2021 года в Берлине, а в апреле 2022 года трио Шуберт / Учихаши / Кугель впервые появилось перед зрителями на концерте в немецком городе Хемнице. Таким образом, перед нами – дебютный альбом, дебютный для трио, но никак не для музыкантов, каждый из которых хорошо известен на авангардной джазовой сцене.
Однофамилец знаменитого академического композитора, немецкий саксофонист Франк Пауль Шуберт – самый молодой в трио, где, в общем-то, все музыканты принадлежат к одному поколению. Он родился в 1965 году. Гость многочисленных джазовых фестивалей и участник концертных туров по всей Европе, Шуберт – заметная фигура на новоджазовой сцене. Много и плодотворно он работал с Александром фон Шлиппенбахом, Гюнтером Бэби Зоммером, Полом Данмоллом, Йоханнесом Бауэром, Джоном Эдвардсом. Японский гитарист Казухиса Учихаши (р.1959) с самого начала, после недолгого периода интереса к рок-музыке, работал в сфере свободной импровизации. Он играл в группах The First Edition, Altered States, а международную известность приобрел, работая с Отомо Йошихиде в его Ground Zero. Помимо фри-джаза, Учихаши является музыкальным руководителем театральной труппы Ishinha в его родной Осаке. Лучше всего нашим читателям знаком по доброму десятку рецензий (ищите на сайте по фамилии музыканта) немецкий ударник Клаус Кугель (р.1959), кстати, совладелец выпустившего альбом лейбла Nemu Records. Адепт свободной импровизационной музыки, он известен множеством коллабораций с известнейшими мастерами джазового авангарда. Среди них – Томаш Станько, Вячеслав Ганелин, Чарли Мариано, Кен Вандермарк, Чарльз Гейл, Пятрас Вишняускас, Аркадий Шилклопер…список можно продолжать до бесконечности. Кугель в составе различных коллективов объездил с гастролями чуть ли не весь мир: от Китая и Японии до США и Мексики, от Литвы и России до Азербайджана и Израиля.
Можете себе представить, что эти три многоопытных мастера смогли показать вместе. И не только представить, но и услышать на альбоме Black Holes Are Hard To Find, в который вошло семь композиций: от самой короткой стартовой Needle's Eye (5 минут звучания) и до самой объемной титульной (почти четверть часа). Пересказывать, как звучит музыка, тем более свободная импровизационная, - дело безнадежное. Я и не стану этим заниматься. Скажу только, что весь диапазон саксофонных возможностей от Шуберта, экспрессивное и утонченное звучание гитары Учихаши и ритмическая свобода ударных Кугеля – к вашим услугам.
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