Frank Paul Schubert / Kazuhisa Uchihashi / Klaus Kugel - Black Holes Are Hard To Find

Лично для меня этот альбом представлял особый интерес. Дело в том, что два десятилетия назад мне довелось рецензировать для «Jazz-Квадрата» два первых альбома молодой тогда и недавно перебравшейся из Чили в Штаты вокалистки Клаудии Акунья: Wind From ...